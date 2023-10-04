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Пушилин наградил бойцов 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады - РИА Новости, 04.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/nagrada-1900516557.html
Пушилин наградил бойцов 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады
Пушилин наградил бойцов 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады - РИА Новости, 04.10.2023
Пушилин наградил бойцов 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады
Глава ДНР Денис Пушилин вручил бойцам 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады звезды Героя ДНР. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:21
2023-10-04T18:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин вручил бойцам 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады звезды Героя ДНР. "Вручил награды бойцам 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Шестерым военнослужащим присвоено звание Героя ДНР", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР отметил, что три звезды Героя ДНР получил экипаж танка, который, по его данным, "добровольно вызвался для решения задачи по взятию высоты, где находился противник". Пушилин подчеркнул, что танк прошел по минному полю и несколько раз подорвался, но бойцы "задачу выполнили и обеспечили дальнейшее продвижение наших сил". Глава республики добавил, что танкисты прошли лечение и вернулись к выполнению боевых задач. "Такие действия наших военнослужащих, их поступки и подвиги — это опорные точки не только для современников, но и для будущих поколений, которые на их примерах будут учиться верности стране", - подытожил Пушилин. Глава ДНР Денис Пушилин утвердил высшую награду — Героя Донецкой Народной Республики - в 2014 году. Её были удостоены военнослужащие, часть из них - посмертно. В частности, звезду Героя получил гвардии капитан Виталий Насонов, получивший не совместимое с жизнью ранение во время операции во вражеском тылу. Высшую награду ДНР получили бойцы подразделения "Сомали". Также звание героя ДНР присвоено посмертно погибшей замкомандира артиллерийского дивизиона Ольге "Корсе" Качуре.
https://ria.ru/20230823/nagrady-1891847672.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин наградил бойцов 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады

Пушилин вручил награды бойцам 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады

© Фото : пресс-служба главы Донецкой Народной РеспубликиГлава ДНР Денис Пушилин во время награждения бойцов 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады
Глава ДНР Денис Пушилин во время награждения бойцов 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : пресс-служба главы Донецкой Народной Республики
Глава ДНР Денис Пушилин во время награждения бойцов 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин вручил бойцам 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады звезды Героя ДНР.
"Вручил награды бойцам 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Шестерым военнослужащим присвоено звание Героя ДНР", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
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Глава ДНР отметил, что три звезды Героя ДНР получил экипаж танка, который, по его данным, "добровольно вызвался для решения задачи по взятию высоты, где находился противник". Пушилин подчеркнул, что танк прошел по минному полю и несколько раз подорвался, но бойцы "задачу выполнили и обеспечили дальнейшее продвижение наших сил". Глава республики добавил, что танкисты прошли лечение и вернулись к выполнению боевых задач.
"Такие действия наших военнослужащих, их поступки и подвиги — это опорные точки не только для современников, но и для будущих поколений, которые на их примерах будут учиться верности стране", - подытожил Пушилин.
Глава ДНР Денис Пушилин утвердил высшую награду — Героя Донецкой Народной Республики - в 2014 году. Её были удостоены военнослужащие, часть из них - посмертно. В частности, звезду Героя получил гвардии капитан Виталий Насонов, получивший не совместимое с жизнью ранение во время операции во вражеском тылу. Высшую награду ДНР получили бойцы подразделения "Сомали".
Также звание героя ДНР присвоено посмертно погибшей замкомандира артиллерийского дивизиона Ольге "Корсе" Качуре.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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