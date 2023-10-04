https://ria.ru/20231004/nagrada-1900516557.html

Пушилин наградил бойцов 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады

Пушилин наградил бойцов 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады - РИА Новости, 04.10.2023

Пушилин наградил бойцов 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады

Глава ДНР Денис Пушилин вручил бойцам 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады звезды Героя ДНР. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:21

2023-10-04T18:21

2023-10-04T18:21

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин вручил бойцам 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады звезды Героя ДНР. "Вручил награды бойцам 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Шестерым военнослужащим присвоено звание Героя ДНР", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР отметил, что три звезды Героя ДНР получил экипаж танка, который, по его данным, "добровольно вызвался для решения задачи по взятию высоты, где находился противник". Пушилин подчеркнул, что танк прошел по минному полю и несколько раз подорвался, но бойцы "задачу выполнили и обеспечили дальнейшее продвижение наших сил". Глава республики добавил, что танкисты прошли лечение и вернулись к выполнению боевых задач. "Такие действия наших военнослужащих, их поступки и подвиги — это опорные точки не только для современников, но и для будущих поколений, которые на их примерах будут учиться верности стране", - подытожил Пушилин. Глава ДНР Денис Пушилин утвердил высшую награду — Героя Донецкой Народной Республики - в 2014 году. Её были удостоены военнослужащие, часть из них - посмертно. В частности, звезду Героя получил гвардии капитан Виталий Насонов, получивший не совместимое с жизнью ранение во время операции во вражеском тылу. Высшую награду ДНР получили бойцы подразделения "Сомали". Также звание героя ДНР присвоено посмертно погибшей замкомандира артиллерийского дивизиона Ольге "Корсе" Качуре.

https://ria.ru/20230823/nagrady-1891847672.html

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донецкая народная республика, денис пушилин