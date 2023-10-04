https://ria.ru/20231004/mvd-1900333808.html

МВД Турции сообщило о проведении антитеррористической операции в стране

МВД Турции сообщило о проведении антитеррористической операции в стране - РИА Новости, 04.10.2023

МВД Турции сообщило о проведении антитеррористической операции в стране

Свыше 30 предполагаемых членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) задержаны в ходе антитеррористической операции турецких силовиков в 15... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T09:04

2023-10-04T09:04

2023-10-04T09:04

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АНКАРА, 4 окт – РИА Новости. Свыше 30 предполагаемых членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) задержаны в ходе антитеррористической операции турецких силовиков в 15 провинциях страны, двое нейтрализованы, сообщил глава МВД Али Ерликая. Турецкие силовики проводят антитеррористическую операцию "Герои" по всей стране после попытки теракта утром в воскресенье возле здания МВД в центре Анкары, в ходе которой один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщал телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта. Министерство национальной обороны Турции после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака и уничтожении 20 объектов боевиков. "В рамках операции "Герои" против сепаратистской террористической организации в Стамбуле, Ване, Шанлыурфе, Элязыге, Дюздже, Диярбакыре, Бурсе, Эдирне, Кыркларели, Килисе, Ыгдыре, Хатае, Адане, Кахраманмараше и Денизли были задержаны 37 предполагаемых членов. В рамках этих же операций были нейтрализованы 2 террориста, пытавшиеся скрыться через границу в городе Агры", - написал Ерликая в соцсети X.

https://ria.ru/20231003/turtsiya-1900112022.html

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в мире, турция, анкара (провинция), ирак, мвд турции