Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры назвали стоимость путешествия в Москву в ноябрьские выходные - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:13 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/moskva-1900476557.html
Туроператоры назвали стоимость путешествия в Москву в ноябрьские выходные
Туроператоры назвали стоимость путешествия в Москву в ноябрьские выходные - РИА Новости, 04.10.2023
Туроператоры назвали стоимость путешествия в Москву в ноябрьские выходные
В ноябрьские праздники можно посетить Москву с двухдневным туром, заплатив за него от 4,6 тысячи рублей, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:13
2023-10-04T16:13
туризм
новости - туризм
москва
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
достопримечательности
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815216001_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_b34381dc70d39f846accc67295ee03b5.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В ноябрьские праздники можно посетить Москву с двухдневным туром, заплатив за него от 4,6 тысячи рублей, сообщает АТОР. Участники рынка называют интерес к визитам в столицу стабильным, но отмечают наметившийся тренд – все чаще такие путевки дарят взрослые дети пожилым родителям. Поездка обычно занимает от трех до пяти дней, в течение которых туристы посещают все значимые достопримечательности и музеи.Кроме того, в этом году Москву планируют посетить на десять процентов больше детских групп, а самостоятельные туристы стали чаще бронировать "пятерки".Классические экскурсионные визиты в столицу продолжительностью в две-три ночи обходятся в среднем в 19-25 тысяч рублей на двоих. В эту стоимость включено проживание в отеле с завтраком и две-три экскурсии, дорогу нужно оплатить отдельно.Всплеск бронирований на ноябрьские выходные участники рынка ожидают в середине октября. Дефицита номеров, какой случается в новогодние каникулы, не будет, прогнозируют эксперты.
https://ria.ru/20231004/aviabilety-1900326765.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815216001_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_48f088de8256a6a20c3b5f9e91b288f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, достопримечательности, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Достопримечательности, Туризм
Туроператоры назвали стоимость путешествия в Москву в ноябрьские выходные

АТОР: цена тура в Москву на ноябрьские праздники начинается от 4,6 тысячи рублей

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИностранные туристки фотографируются на Красной площади в Москве
Иностранные туристки фотографируются на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В ноябрьские праздники можно посетить Москву с двухдневным туром, заплатив за него от 4,6 тысячи рублей, сообщает АТОР.
Участники рынка называют интерес к визитам в столицу стабильным, но отмечают наметившийся тренд – все чаще такие путевки дарят взрослые дети пожилым родителям. Поездка обычно занимает от трех до пяти дней, в течение которых туристы посещают все значимые достопримечательности и музеи.
Кроме того, в этом году Москву планируют посетить на десять процентов больше детских групп, а самостоятельные туристы стали чаще бронировать "пятерки".
Классические экскурсионные визиты в столицу продолжительностью в две-три ночи обходятся в среднем в 19-25 тысяч рублей на двоих. В эту стоимость включено проживание в отеле с завтраком и две-три экскурсии, дорогу нужно оплатить отдельно.
Всплеск бронирований на ноябрьские выходные участники рынка ожидают в середине октября. Дефицита номеров, какой случается в новогодние каникулы, не будет, прогнозируют эксперты.
Девушка у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Авиакомпании рассказали, как искать дешевые билеты
Вчера, 12:13
 
ТуризмНовости - ТуризмМоскваАссоциация туроператоров России (АТОР)отдых в РоссииДостопримечательностиТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала