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Туроператоры назвали стоимость путешествия в Москву в ноябрьские выходные
Туроператоры назвали стоимость путешествия в Москву в ноябрьские выходные - РИА Новости, 04.10.2023
Туроператоры назвали стоимость путешествия в Москву в ноябрьские выходные
В ноябрьские праздники можно посетить Москву с двухдневным туром, заплатив за него от 4,6 тысячи рублей, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:13
2023-10-04T16:13
2023-10-04T16:13
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В ноябрьские праздники можно посетить Москву с двухдневным туром, заплатив за него от 4,6 тысячи рублей, сообщает АТОР. Участники рынка называют интерес к визитам в столицу стабильным, но отмечают наметившийся тренд – все чаще такие путевки дарят взрослые дети пожилым родителям. Поездка обычно занимает от трех до пяти дней, в течение которых туристы посещают все значимые достопримечательности и музеи.Кроме того, в этом году Москву планируют посетить на десять процентов больше детских групп, а самостоятельные туристы стали чаще бронировать "пятерки".Классические экскурсионные визиты в столицу продолжительностью в две-три ночи обходятся в среднем в 19-25 тысяч рублей на двоих. В эту стоимость включено проживание в отеле с завтраком и две-три экскурсии, дорогу нужно оплатить отдельно.Всплеск бронирований на ноябрьские выходные участники рынка ожидают в середине октября. Дефицита номеров, какой случается в новогодние каникулы, не будет, прогнозируют эксперты.
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новости - туризм, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, достопримечательности, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Достопримечательности, Туризм
Туроператоры назвали стоимость путешествия в Москву в ноябрьские выходные
АТОР: цена тура в Москву на ноябрьские праздники начинается от 4,6 тысячи рублей
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
В ноябрьские праздники можно посетить Москву с двухдневным туром, заплатив за него от 4,6 тысячи рублей, сообщает
АТОР.
Участники рынка называют интерес к визитам в столицу стабильным, но отмечают наметившийся тренд – все чаще такие путевки дарят взрослые дети пожилым родителям. Поездка обычно занимает от трех до пяти дней, в течение которых туристы посещают все значимые достопримечательности и музеи.
Кроме того, в этом году Москву планируют посетить на десять процентов больше детских групп, а самостоятельные туристы стали чаще бронировать "пятерки".
Классические экскурсионные визиты в столицу продолжительностью в две-три ночи обходятся в среднем в 19-25 тысяч рублей на двоих. В эту стоимость включено проживание в отеле с завтраком и две-три экскурсии, дорогу нужно оплатить отдельно.
Всплеск бронирований на ноябрьские выходные участники рынка ожидают в середине октября. Дефицита номеров, какой случается в новогодние каникулы, не будет, прогнозируют эксперты.
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