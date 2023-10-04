https://ria.ru/20231004/moskva-1900441077.html

Музей в Москве предложил тренировки по подготовке к "экзамену космонавтов"

Музей в Москве предложил тренировки по подготовке к "экзамену космонавтов" - РИА Новости, 04.10.2023

Музей в Москве предложил тренировки по подготовке к "экзамену космонавтов"

Музей космонавтики в Москве предлагает школьникам индивидуальные программы тренировок, чтобы подтянуть свои физические данные до уровня космонавтов, сообщил... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T14:26

2023-10-04T14:26

2023-10-04T15:08

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музей космонавтики в москве

космос - риа наука

культура

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Музей космонавтики в Москве предлагает школьникам индивидуальные программы тренировок, чтобы подтянуть свои физические данные до уровня космонавтов, сообщил заместитель директора музея по научной работе Вячеслав Климентов. "Уроки в музее, учебный день в музее, это всё мы очень любим, организовываем, очень большой поток школьников, и там реально происходит обучение предмету. Например, понятно, что у нас есть физика, математика, литература, но, например, у нас есть урок разработанный, и очень пользуется популярностью, по физкультуре", - сказал Климентов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Он уточил, что при этом "никто не прыгает в мешках, не бегает по музею". Сотрудники музея сопоставляют результаты, которые показывают школьники, с требованиями, которые предъявлялись к первому отряду космонавтов, а также предъявляются к желающим поступить в отряд космонавтов сейчас. После этого для школьника подбирается индивидуальная программа занятий, чтобы он мог через год прийти и ещё раз сдать нормативы, а кто-то из настоящих космонавтов поставил ему зачёт, рассказал Климентов.

https://ria.ru/20231003/luna-1900204707.html

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