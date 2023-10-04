https://ria.ru/20231004/moskva-1900441077.html
Музей в Москве предложил тренировки по подготовке к "экзамену космонавтов"
Музей в Москве предложил тренировки по подготовке к "экзамену космонавтов" - РИА Новости, 04.10.2023
Музей в Москве предложил тренировки по подготовке к "экзамену космонавтов"
Музей космонавтики в Москве предлагает школьникам индивидуальные программы тренировок, чтобы подтянуть свои физические данные до уровня космонавтов, сообщил... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:26
2023-10-04T14:26
2023-10-04T15:08
общество
москва
музей космонавтики в москве
космос - риа наука
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863696387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d1ff24e36f020774db5bd53835656a8e.jpg
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Музей космонавтики в Москве предлагает школьникам индивидуальные программы тренировок, чтобы подтянуть свои физические данные до уровня космонавтов, сообщил заместитель директора музея по научной работе Вячеслав Климентов. "Уроки в музее, учебный день в музее, это всё мы очень любим, организовываем, очень большой поток школьников, и там реально происходит обучение предмету. Например, понятно, что у нас есть физика, математика, литература, но, например, у нас есть урок разработанный, и очень пользуется популярностью, по физкультуре", - сказал Климентов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Он уточил, что при этом "никто не прыгает в мешках, не бегает по музею". Сотрудники музея сопоставляют результаты, которые показывают школьники, с требованиями, которые предъявлялись к первому отряду космонавтов, а также предъявляются к желающим поступить в отряд космонавтов сейчас. После этого для школьника подбирается индивидуальная программа занятий, чтобы он мог через год прийти и ещё раз сдать нормативы, а кто-то из настоящих космонавтов поставил ему зачёт, рассказал Климентов.
https://ria.ru/20231003/luna-1900204707.html
https://ria.ru/20231003/luna-1900106278.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863696387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2d79a6e05cb6495076b54f81d73dc08e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, музей космонавтики в москве , космос - риа наука
Общество, Москва, Музей космонавтики в Москве , Космос - РИА Наука, Культура
Музей в Москве предложил тренировки по подготовке к "экзамену космонавтов"
Музей космонавтики Москвы предложил пройти "экзамен для космонавтов"
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Музей космонавтики
в Москве предлагает школьникам индивидуальные программы тренировок, чтобы подтянуть свои физические данные до уровня космонавтов, сообщил заместитель директора музея по научной работе Вячеслав Климентов.
"Уроки в музее, учебный день в музее, это всё мы очень любим, организовываем, очень большой поток школьников, и там реально происходит обучение предмету. Например, понятно, что у нас есть физика, математика, литература, но, например, у нас есть урок разработанный, и очень пользуется популярностью, по физкультуре", - сказал Климентов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Россия может сдвинуть на более ранние сроки старты следующих лунных миссий
Он уточил, что при этом "никто не прыгает в мешках, не бегает по музею". Сотрудники музея сопоставляют результаты, которые показывают школьники, с требованиями, которые предъявлялись к первому отряду космонавтов, а также предъявляются к желающим поступить в отряд космонавтов сейчас.
После этого для школьника подбирается индивидуальная программа занятий, чтобы он мог через год прийти и ещё раз сдать нормативы, а кто-то из настоящих космонавтов поставил ему зачёт, рассказал Климентов.
"Роскосмос" назвал основную причину аварии станции "Луна-25"