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Музей в Москве предложил тренировки по подготовке к "экзамену космонавтов" - РИА Новости, 04.10.2023
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Культура
 
14:26 04.10.2023 (обновлено: 15:08 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/moskva-1900441077.html
Музей в Москве предложил тренировки по подготовке к "экзамену космонавтов"
Музей в Москве предложил тренировки по подготовке к "экзамену космонавтов" - РИА Новости, 04.10.2023
Музей в Москве предложил тренировки по подготовке к "экзамену космонавтов"
Музей космонавтики в Москве предлагает школьникам индивидуальные программы тренировок, чтобы подтянуть свои физические данные до уровня космонавтов, сообщил... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:26
2023-10-04T15:08
общество
москва
музей космонавтики в москве
космос - риа наука
культура
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Музей космонавтики в Москве предлагает школьникам индивидуальные программы тренировок, чтобы подтянуть свои физические данные до уровня космонавтов, сообщил заместитель директора музея по научной работе Вячеслав Климентов. "Уроки в музее, учебный день в музее, это всё мы очень любим, организовываем, очень большой поток школьников, и там реально происходит обучение предмету. Например, понятно, что у нас есть физика, математика, литература, но, например, у нас есть урок разработанный, и очень пользуется популярностью, по физкультуре", - сказал Климентов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Он уточил, что при этом "никто не прыгает в мешках, не бегает по музею". Сотрудники музея сопоставляют результаты, которые показывают школьники, с требованиями, которые предъявлялись к первому отряду космонавтов, а также предъявляются к желающим поступить в отряд космонавтов сейчас. После этого для школьника подбирается индивидуальная программа занятий, чтобы он мог через год прийти и ещё раз сдать нормативы, а кто-то из настоящих космонавтов поставил ему зачёт, рассказал Климентов.
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общество, москва, музей космонавтики в москве , космос - риа наука
Общество, Москва, Музей космонавтики в Москве , Космос - РИА Наука, Культура
Музей в Москве предложил тренировки по подготовке к "экзамену космонавтов"

Музей космонавтики Москвы предложил пройти "экзамен для космонавтов"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМузей космонавтики
Музей космонавтики - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Музей космонавтики. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Музей космонавтики в Москве предлагает школьникам индивидуальные программы тренировок, чтобы подтянуть свои физические данные до уровня космонавтов, сообщил заместитель директора музея по научной работе Вячеслав Климентов.
"Уроки в музее, учебный день в музее, это всё мы очень любим, организовываем, очень большой поток школьников, и там реально происходит обучение предмету. Например, понятно, что у нас есть физика, математика, литература, но, например, у нас есть урок разработанный, и очень пользуется популярностью, по физкультуре", - сказал Климентов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Он уточил, что при этом "никто не прыгает в мешках, не бегает по музею". Сотрудники музея сопоставляют результаты, которые показывают школьники, с требованиями, которые предъявлялись к первому отряду космонавтов, а также предъявляются к желающим поступить в отряд космонавтов сейчас.
После этого для школьника подбирается индивидуальная программа занятий, чтобы он мог через год прийти и ещё раз сдать нормативы, а кто-то из настоящих космонавтов поставил ему зачёт, рассказал Климентов.
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