https://ria.ru/20231004/moskva-1900439693.html

Дептранс сообщил, какую пользу принесли камеры в Москве

Дептранс сообщил, какую пользу принесли камеры в Москве - РИА Новости, 04.10.2023

Дептранс сообщил, какую пользу принесли камеры в Москве

Благодаря работе камер с начала года на 26% снизилось количество случаев, когда водители не пропускали пешеходов, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T14:19

2023-10-04T14:19

2023-10-04T14:19

общество

авто

москва

департамент транспорта г. москвы

центр организации дорожного движения (цодд)

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Благодаря работе камер с начала года на 26% снизилось количество случаев, когда водители не пропускали пешеходов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Отмечается, что снизить число аварий и наказывать нарушителей позволяют дорожные камеры ЦОДД. Сегодня они установлены на 115 переходах Москвы. "Штраф за нарушение — 1,5 тысячи рублей. Благодаря работе камер с начала года на 26% снизилось количество случаев, когда водители не пропускали пешеходов. И на 24% уменьшилось число погибших в ДТП на пешеходных переходах по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231003/dtp-1900300817.html

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общество, авто, москва, департамент транспорта г. москвы, центр организации дорожного движения (цодд), россия