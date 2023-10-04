https://ria.ru/20231004/moskva-1900439693.html
Дептранс сообщил, какую пользу принесли камеры в Москве
Дептранс сообщил, какую пользу принесли камеры в Москве - РИА Новости, 04.10.2023
Дептранс сообщил, какую пользу принесли камеры в Москве
Благодаря работе камер с начала года на 26% снизилось количество случаев, когда водители не пропускали пешеходов, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:19
2023-10-04T14:19
2023-10-04T14:19
общество
авто
москва
департамент транспорта г. москвы
центр организации дорожного движения (цодд)
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Благодаря работе камер с начала года на 26% снизилось количество случаев, когда водители не пропускали пешеходов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Отмечается, что снизить число аварий и наказывать нарушителей позволяют дорожные камеры ЦОДД. Сегодня они установлены на 115 переходах Москвы. "Штраф за нарушение — 1,5 тысячи рублей. Благодаря работе камер с начала года на 26% снизилось количество случаев, когда водители не пропускали пешеходов. И на 24% уменьшилось число погибших в ДТП на пешеходных переходах по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231003/dtp-1900300817.html
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общество, авто, москва, департамент транспорта г. москвы, центр организации дорожного движения (цодд), россия
Общество, Авто, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Россия
Дептранс сообщил, какую пользу принесли камеры в Москве
Дептранс Москвы: камеры помогли снизить на 26% число нарушений с пешеходами