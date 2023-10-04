https://ria.ru/20231004/moskva-1900401626.html

Синоптик не исключила мокрого снега в Москве на выходных

Синоптик не исключила мокрого снега в Москве на выходных - РИА Новости, 04.10.2023

Синоптик не исключила мокрого снега в Москве на выходных

Холодная погода ожидается в Москве на выходных (не выше плюс 9 градусов), к дождю может примешиваться мокрый снег, сообщила РИА Новости специалист московского... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:30

2023-10-04T12:30

2023-10-04T12:30

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Холодная погода ожидается в Москве на выходных (не выше плюс 9 градусов), к дождю может примешиваться мокрый снег, сообщила РИА Новости специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В выходные дни у нас будет довольно холодная погода, то есть температурный режим будет ниже климатической нормы на 3-4 градуса. Мы будем находиться за холодным атмосферным фронтом, но холодный фронт еще будет проявлять и в субботу, и в воскресенье себя дождями различной интенсивности", - рассказала Позднякова. По ее словам, в субботу ожидается дождь от небольшого до умеренного, минимальная температура в Москве составит плюс 3-5 градусов, по области - от нуля до плюс 5 градусов. Максимальная температура в городе составит плюс 7-9 градусов по Цельсию, по области - плюс 5-10 градусов по Цельсию. "Будет ощущение, что к нам рвется холодный воздух. И, действительно, мы это почувствуем, потому что в воскресенье температура будет понижаться местами до слабоотрицательных значений. Ветер будет северо-западный, довольно плотный, средняя скорость будет 7-12 метров в секунду. Дневная температура в Москве около 5 градусов, но эффективная температура будет ниже, будет казаться, что на улице ноль градусов, потому что даже осадки будут в виде дождя и с примесью мокрого снега", - рассказала синоптик. "То есть такая, несвойственная для начала октября, но в принципе вполне осенняя погода, с температурным режимом ниже климатической нормы на 3-4 градуса. У городских властей есть повод включать отопление", - заключила она.

https://ria.ru/20231004/moskva-1900332744.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, татьяна позднякова