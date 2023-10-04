https://ria.ru/20231004/moskva-1900400342.html

Синоптик рассказала о потеплении в Москве на следующей неделе

Синоптик рассказала о потеплении в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 04.10.2023

Синоптик рассказала о потеплении в Москве на следующей неделе

Волна холода в Москве надолго не задержится, с середины следующей недели потеплеет до плюс 12, сообщила РИА Новости специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:26

2023-10-04T12:26

2023-10-04T12:26

общество

москва

татьяна позднякова

отопительный сезон 2023-2024 в россии

погода

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Волна холода в Москве надолго не задержится, с середины следующей недели потеплеет до плюс 12, сообщила РИА Новости специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Начало следующей недели будет довольно холодным, но волна холодной погоды надолго не задержится", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что постепенно погода вернется к норме, потом даже будет выше нормы. "К нам еще вернется тепло. Преобладающая погода с 11 по 15 октября: ночная положительная, плюс 1 - плюс 6, днем плюс 7 - плюс 12 градусов, то есть температурный режим около нормы или даже повыше", - добавила она.

https://ria.ru/20231002/sneg-1899915410.html

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общество, москва, татьяна позднякова, отопительный сезон 2023-2024 в россии, погода