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Синоптик рассказала о потеплении в Москве на следующей неделе
Синоптик рассказала о потеплении в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 04.10.2023
Синоптик рассказала о потеплении в Москве на следующей неделе
Волна холода в Москве надолго не задержится, с середины следующей недели потеплеет до плюс 12, сообщила РИА Новости специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:26
2023-10-04T12:26
2023-10-04T12:26
общество
москва
татьяна позднякова
отопительный сезон 2023-2024 в россии
погода
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Волна холода в Москве надолго не задержится, с середины следующей недели потеплеет до плюс 12, сообщила РИА Новости специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Начало следующей недели будет довольно холодным, но волна холодной погоды надолго не задержится", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что постепенно погода вернется к норме, потом даже будет выше нормы. "К нам еще вернется тепло. Преобладающая погода с 11 по 15 октября: ночная положительная, плюс 1 - плюс 6, днем плюс 7 - плюс 12 градусов, то есть температурный режим около нормы или даже повыше", - добавила она.
https://ria.ru/20231002/sneg-1899915410.html
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общество, москва, татьяна позднякова, отопительный сезон 2023-2024 в россии, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Отопительный сезон 2023-2024 в России, Погода
Синоптик рассказала о потеплении в Москве на следующей неделе
Метеобюро: в Москве с середины следующей недели потеплеет до плюс 12