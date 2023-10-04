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В Москве при выезде из тоннеля загорелась машина
В Москве при выезде из тоннеля загорелась машина - РИА Новости, 04.10.2023
В Москве при выезде из тоннеля загорелась машина
Автомашина воспламенилась из-за замыкания электропроводки при выезде из Алабяно-Балтийского тоннеля на севере Москвы, по предварительной информации, пострадал... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:03
2023-10-04T11:03
2023-10-04T11:03
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Автомашина воспламенилась из-за замыкания электропроводки при выезде из Алабяно-Балтийского тоннеля на севере Москвы, по предварительной информации, пострадал водитель, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При выезде из тоннеля возле метро "Сокол" загорелась автомашина, водитель пострадал", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что предварительная причина пожара - воспламенение электропроводки из-за короткого замыкания. Возгорание удалось быстро ликвидировать.
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происшествия, москва
В Москве при выезде из тоннеля загорелась машина
В Москве при выезде из тоннеля из-за замыкания проводки загорелась машина
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Автомашина воспламенилась из-за замыкания электропроводки при выезде из Алабяно-Балтийского тоннеля на севере Москвы, по предварительной информации, пострадал водитель, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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"При выезде из тоннеля возле метро "Сокол" загорелась автомашина, водитель пострадал", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что предварительная причина пожара - воспламенение электропроводки из-за короткого замыкания. Возгорание удалось быстро ликвидировать.
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