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В Москве при выезде из тоннеля загорелась машина - РИА Новости, 04.10.2023
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11:03 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/moskva-1900356897.html
В Москве при выезде из тоннеля загорелась машина
В Москве при выезде из тоннеля загорелась машина - РИА Новости, 04.10.2023
В Москве при выезде из тоннеля загорелась машина
Автомашина воспламенилась из-за замыкания электропроводки при выезде из Алабяно-Балтийского тоннеля на севере Москвы, по предварительной информации, пострадал... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:03
2023-10-04T11:03
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Автомашина воспламенилась из-за замыкания электропроводки при выезде из Алабяно-Балтийского тоннеля на севере Москвы, по предварительной информации, пострадал водитель, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При выезде из тоннеля возле метро "Сокол" загорелась автомашина, водитель пострадал", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что предварительная причина пожара - воспламенение электропроводки из-за короткого замыкания. Возгорание удалось быстро ликвидировать.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве при выезде из тоннеля загорелась машина

В Москве при выезде из тоннеля из-за замыкания проводки загорелась машина

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Автомашина воспламенилась из-за замыкания электропроводки при выезде из Алабяно-Балтийского тоннеля на севере Москвы, по предварительной информации, пострадал водитель, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"При выезде из тоннеля возле метро "Сокол" загорелась автомашина, водитель пострадал", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что предварительная причина пожара - воспламенение электропроводки из-за короткого замыкания. Возгорание удалось быстро ликвидировать.
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