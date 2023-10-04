https://ria.ru/20231004/moskva-1900356897.html

В Москве при выезде из тоннеля загорелась машина

В Москве при выезде из тоннеля загорелась машина - РИА Новости, 04.10.2023

В Москве при выезде из тоннеля загорелась машина

Автомашина воспламенилась из-за замыкания электропроводки при выезде из Алабяно-Балтийского тоннеля на севере Москвы, по предварительной информации, пострадал... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T11:03

2023-10-04T11:03

2023-10-04T11:03

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Автомашина воспламенилась из-за замыкания электропроводки при выезде из Алабяно-Балтийского тоннеля на севере Москвы, по предварительной информации, пострадал водитель, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При выезде из тоннеля возле метро "Сокол" загорелась автомашина, водитель пострадал", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что предварительная причина пожара - воспламенение электропроводки из-за короткого замыкания. Возгорание удалось быстро ликвидировать.

https://ria.ru/20230929/avariya-1899564755.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва