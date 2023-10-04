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На северо-востоке Москвы завершили реконструкцию Лианозовских прудов - РИА Новости, 04.10.2023
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10:39 04.10.2023
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На северо-востоке Москвы завершили реконструкцию Лианозовских прудов
На северо-востоке Москвы завершили реконструкцию Лианозовских прудов - РИА Новости, 04.10.2023
На северо-востоке Москвы завершили реконструкцию Лианозовских прудов
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по реконструкции Лианозовских прудов, расположенных в одноименных ландшафтном заказнике и парке... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T10:39
2023-10-04T10:39
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по реконструкции Лианозовских прудов, расположенных в одноименных ландшафтном заказнике и парке отдыха на северо-востоке российской столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков на сайте мэрии. "Провели масштабные работы по реконструкции каскадной системы Среднего и Нижнего Лианозовских прудов, водопропускного канала между ними. Главной задачей было сделать водоемы комфортным и современным местом отдыха на природе", - заявил он. Заммэра подчеркнул, что пруды полностью очистили от накопившихся 5 тысяч кубометров иловых отложений, что позволило увеличить максимальную глубину до трех метров, улучшить экосистему и минимизировать цветение водорослей в теплое время года. "Берег Среднего пруда протяженностью 475 метров укрепили габионными матрасами с устройством травяных откосов в надводной части, чтобы предотвратить сползание грунта в акваторию и обеспечить удобный выход для водоплавающих птиц. На Нижнем пруду обновили береговую полосу протяженностью 564 метра, ее укрепили откосами из камня, втопленного в бетон. Берега по сторонам пешеходного мостика отремонтировали с помощью габионных конструкций, заменили облицовку опор сооружения", - добавил Бирюков. Выполнены работы на открытой части водопропускного канала Лианозовского ручья, его дно и стенки выложили камнем, втопленным в бетон. Это поможет повысить скорость перетока воды между прудами. Заммэра сообщил, что на финальном этапе в разных частях Среднего пруда были созданы четыре зоны биоплато общей площадью 375 квадратных метров, в которые высадили более 7,5 тысячи водных растений для обустройства самоочищающейся экосистемы.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Общество
На северо-востоке Москвы завершили реконструкцию Лианозовских прудов

Бирюков: завершена реконструкция Лианозовских прудов на северо-востоке Москвы

© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства города МосквыЛианозовские пруды после реконструкции в Москве
Лианозовские пруды после реконструкции в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
Лианозовские пруды после реконструкции в Москве
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по реконструкции Лианозовских прудов, расположенных в одноименных ландшафтном заказнике и парке отдыха на северо-востоке российской столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков на сайте мэрии.
«
"Провели масштабные работы по реконструкции каскадной системы Среднего и Нижнего Лианозовских прудов, водопропускного канала между ними. Главной задачей было сделать водоемы комфортным и современным местом отдыха на природе", - заявил он.
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства города МосквыЛианозовские пруды после реконструкции в Москве
Лианозовские пруды после реконструкции в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
Лианозовские пруды после реконструкции в Москве
Заммэра подчеркнул, что пруды полностью очистили от накопившихся 5 тысяч кубометров иловых отложений, что позволило увеличить максимальную глубину до трех метров, улучшить экосистему и минимизировать цветение водорослей в теплое время года.
«
"Берег Среднего пруда протяженностью 475 метров укрепили габионными матрасами с устройством травяных откосов в надводной части, чтобы предотвратить сползание грунта в акваторию и обеспечить удобный выход для водоплавающих птиц. На Нижнем пруду обновили береговую полосу протяженностью 564 метра, ее укрепили откосами из камня, втопленного в бетон. Берега по сторонам пешеходного мостика отремонтировали с помощью габионных конструкций, заменили облицовку опор сооружения", - добавил Бирюков.
Выполнены работы на открытой части водопропускного канала Лианозовского ручья, его дно и стенки выложили камнем, втопленным в бетон. Это поможет повысить скорость перетока воды между прудами.
Заммэра сообщил, что на финальном этапе в разных частях Среднего пруда были созданы четыре зоны биоплато общей площадью 375 квадратных метров, в которые высадили более 7,5 тысячи водных растений для обустройства самоочищающейся экосистемы.
Водные процедуры: как преобразились за лето московские пруды
© mos.ru

В этом году полностью обновился Алтуфьевский пруд. Коммунальные службы провели его очистку от иловых отложений с помощью земснаряда, не осушая водоем. Извлеченный донный грунт обезвоживали на мобильном заводе, после чего очищенную воду вернули обратно в пруд. Такая технология позволяет сохранить привычные условия обитания для рыб, микроорганизмов и растений. Помимо этого, обновили береговую полосу, облицевав ее бетонные плиты галькой

Алтуфьевский пруд

В этом году полностью обновился Алтуфьевский пруд. Коммунальные службы провели его очистку от иловых отложений с помощью земснаряда, не осушая водоем. Извлеченный донный грунт обезвоживали на мобильном заводе, после чего очищенную воду вернули обратно в пруд. Такая технология позволяет сохранить привычные условия обитания для рыб, микроорганизмов и растений. Помимо этого, обновили береговую полосу, облицевав ее бетонные плиты галькой

© mos.ru
1 из 6
© mos.ru

На юге Москвы прошла масштабная реконструкция Большого и Нижнего Качаловских прудов в парке "Битца". Водоемы очистили от донных отложений для замедления зарастания водной растительности. Затем отремонтировали водосбросные сооружения и водосточные системы, а берега укрепили габионными конструкциями.

Водоемы в пойме реки Битцы выполняют функции водоемов-регуляторов. С помощью подводящих каналов и водосбросных систем происходит регулирование объемов воды, поступающей в городскую водосточную сеть. Сейчас пруды – одна из любимых точек притяжения жителей района, вокруг обустроен трехъярусный парк на рельефе с набережной и спортивным кластером.

Качаловский пруд

На юге Москвы прошла масштабная реконструкция Большого и Нижнего Качаловских прудов в парке "Битца". Водоемы очистили от донных отложений для замедления зарастания водной растительности. Затем отремонтировали водосбросные сооружения и водосточные системы, а берега укрепили габионными конструкциями.

Водоемы в пойме реки Битцы выполняют функции водоемов-регуляторов. С помощью подводящих каналов и водосбросных систем происходит регулирование объемов воды, поступающей в городскую водосточную сеть. Сейчас пруды – одна из любимых точек притяжения жителей района, вокруг обустроен трехъярусный парк на рельефе с набережной и спортивным кластером.

© mos.ru
2 из 6
© mos.ru

Комфортное пространство для отдыха появилось у Большого и Малого Коньковских прудов на юго-западе столицы. Здесь благоустроили набережную, поставили шезлонги и парковые качели. Рядом с прудами теперь есть и большая спортивная зона, где установили оборудование для силовых и кардиотренировок, занятий боксом и отработки навыков скалолазания, а также обустроили полосу препятствий в формате "Русский ниндзя".

Коньковский пруд

Комфортное пространство для отдыха появилось у Большого и Малого Коньковских прудов на юго-западе столицы. Здесь благоустроили набережную, поставили шезлонги и парковые качели. Рядом с прудами теперь есть и большая спортивная зона, где установили оборудование для силовых и кардиотренировок, занятий боксом и отработки навыков скалолазания, а также обустроили полосу препятствий в формате "Русский ниндзя".

© mos.ru
3 из 6
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Лефортовском парке прошла реабилитация каскада прудов, в рамках которой на водоемах с малой площадью акватории производили полное осушение, а иловый осадок извлекали с помощью экскаватора. В больших водоемах оставляли пониженный уровень воды и очищали с помощью плавающего земснаряда "Ватермастер". После удаления более 20 тысяч кубометров иловых отложений средняя глубина всех водоемов парка увеличилась с двух до трех метров.

Молодой человек в Лефортовском парке в Москве

В Лефортовском парке прошла реабилитация каскада прудов, в рамках которой на водоемах с малой площадью акватории производили полное осушение, а иловый осадок извлекали с помощью экскаватора. В больших водоемах оставляли пониженный уровень воды и очищали с помощью плавающего земснаряда "Ватермастер". После удаления более 20 тысяч кубометров иловых отложений средняя глубина всех водоемов парка увеличилась с двух до трех метров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 6

В Южном административном округе очистили и восстановили Верхний и Нижний Бехтеревский пруды общей площадью 1,1 гектара. Каскадные водоемы вырыли еще в конце 1970-х годов, на протяжении многих лет они остаются популярным местом отдыха горожан. В рамках проекта выполнили весь комплекс необходимых работ: очистили от иловых отложений и мусора, провели дноуглубление, устроили площадки биоплато, отремонтировали береговую полосу и водопропускное сооружение. В результате средняя глубина водоемов увеличилась до 2 метров. Для формирования природного дна на всей площади ложа прудов уложили слой песка толщиной 20 сантиметров. Также специалисты устроили зимовальные ямы, чтобы создать безопасные условия для водных обитателей в холодное время года, а береговую полосу оставили откосной для удобного выхода водоплавающих птиц.

Бехтеревский пруд

В Южном административном округе очистили и восстановили Верхний и Нижний Бехтеревский пруды общей площадью 1,1 гектара. Каскадные водоемы вырыли еще в конце 1970-х годов, на протяжении многих лет они остаются популярным местом отдыха горожан. В рамках проекта выполнили весь комплекс необходимых работ: очистили от иловых отложений и мусора, провели дноуглубление, устроили площадки биоплато, отремонтировали береговую полосу и водопропускное сооружение. В результате средняя глубина водоемов увеличилась до 2 метров. Для формирования природного дна на всей площади ложа прудов уложили слой песка толщиной 20 сантиметров. Также специалисты устроили зимовальные ямы, чтобы создать безопасные условия для водных обитателей в холодное время года, а береговую полосу оставили откосной для удобного выхода водоплавающих птиц.

5 из 6
© mos.ru

Самая масштабная перезагрузка в этом году была в Марьино, где столичные службы благоустроили 16 прудов-регуляторов. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) очистили водоемы от накопившегося илового осадка, а также привели в порядок береговые полосы и отремонтировали водопропускные сооружения. Также привели в порядок 15 пешеходных мостов через пруды. Обновилась и территория вокруг – вместо узких тропинок на прилегающих к прудам территориях появились широкие удобные дорожки с покрытием из бетонной плитки и асфальта. Плюс рядом обустроили спортивные площадки с тренажерами, оборудованием для воркаута, столами для пинг-понга и командных видов спорта.

Марьинский пруд

Самая масштабная перезагрузка в этом году была в Марьино, где столичные службы благоустроили 16 прудов-регуляторов. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) очистили водоемы от накопившегося илового осадка, а также привели в порядок береговые полосы и отремонтировали водопропускные сооружения. Также привели в порядок 15 пешеходных мостов через пруды. Обновилась и территория вокруг – вместо узких тропинок на прилегающих к прудам территориях появились широкие удобные дорожки с покрытием из бетонной плитки и асфальта. Плюс рядом обустроили спортивные площадки с тренажерами, оборудованием для воркаута, столами для пинг-понга и командных видов спорта.

© mos.ru
6 из 6

В этом году полностью обновился Алтуфьевский пруд. Коммунальные службы провели его очистку от иловых отложений с помощью земснаряда, не осушая водоем. Извлеченный донный грунт обезвоживали на мобильном заводе, после чего очищенную воду вернули обратно в пруд. Такая технология позволяет сохранить привычные условия обитания для рыб, микроорганизмов и растений. Помимо этого, обновили береговую полосу, облицевав ее бетонные плиты галькой

© mos.ru
1 из 6

На юге Москвы прошла масштабная реконструкция Большого и Нижнего Качаловских прудов в парке "Битца". Водоемы очистили от донных отложений для замедления зарастания водной растительности. Затем отремонтировали водосбросные сооружения и водосточные системы, а берега укрепили габионными конструкциями.

Водоемы в пойме реки Битцы выполняют функции водоемов-регуляторов. С помощью подводящих каналов и водосбросных систем происходит регулирование объемов воды, поступающей в городскую водосточную сеть. Сейчас пруды – одна из любимых точек притяжения жителей района, вокруг обустроен трехъярусный парк на рельефе с набережной и спортивным кластером.

© mos.ru
2 из 6

Комфортное пространство для отдыха появилось у Большого и Малого Коньковских прудов на юго-западе столицы. Здесь благоустроили набережную, поставили шезлонги и парковые качели. Рядом с прудами теперь есть и большая спортивная зона, где установили оборудование для силовых и кардиотренировок, занятий боксом и отработки навыков скалолазания, а также обустроили полосу препятствий в формате "Русский ниндзя".

© mos.ru
3 из 6

В Лефортовском парке прошла реабилитация каскада прудов, в рамках которой на водоемах с малой площадью акватории производили полное осушение, а иловый осадок извлекали с помощью экскаватора. В больших водоемах оставляли пониженный уровень воды и очищали с помощью плавающего земснаряда "Ватермастер". После удаления более 20 тысяч кубометров иловых отложений средняя глубина всех водоемов парка увеличилась с двух до трех метров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 6

В Южном административном округе очистили и восстановили Верхний и Нижний Бехтеревский пруды общей площадью 1,1 гектара. Каскадные водоемы вырыли еще в конце 1970-х годов, на протяжении многих лет они остаются популярным местом отдыха горожан. В рамках проекта выполнили весь комплекс необходимых работ: очистили от иловых отложений и мусора, провели дноуглубление, устроили площадки биоплато, отремонтировали береговую полосу и водопропускное сооружение. В результате средняя глубина водоемов увеличилась до 2 метров. Для формирования природного дна на всей площади ложа прудов уложили слой песка толщиной 20 сантиметров. Также специалисты устроили зимовальные ямы, чтобы создать безопасные условия для водных обитателей в холодное время года, а береговую полосу оставили откосной для удобного выхода водоплавающих птиц.

5 из 6

Самая масштабная перезагрузка в этом году была в Марьино, где столичные службы благоустроили 16 прудов-регуляторов. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) очистили водоемы от накопившегося илового осадка, а также привели в порядок береговые полосы и отремонтировали водопропускные сооружения. Также привели в порядок 15 пешеходных мостов через пруды. Обновилась и территория вокруг – вместо узких тропинок на прилегающих к прудам территориях появились широкие удобные дорожки с покрытием из бетонной плитки и асфальта. Плюс рядом обустроили спортивные площадки с тренажерами, оборудованием для воркаута, столами для пинг-понга и командных видов спорта.

© mos.ru
6 из 6
 
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