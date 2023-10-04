На северо-востоке Москвы завершили реконструкцию Лианозовских прудов

Бирюков: завершена реконструкция Лианозовских прудов на северо-востоке Москвы
В этом году полностью обновился Алтуфьевский пруд. Коммунальные службы провели его очистку от иловых отложений с помощью земснаряда, не осушая водоем. Извлеченный донный грунт обезвоживали на мобильном заводе, после чего очищенную воду вернули обратно в пруд. Такая технология позволяет сохранить привычные условия обитания для рыб, микроорганизмов и растений. Помимо этого, обновили береговую полосу, облицевав ее бетонные плиты галькой
В этом году полностью обновился Алтуфьевский пруд. Коммунальные службы провели его очистку от иловых отложений с помощью земснаряда, не осушая водоем. Извлеченный донный грунт обезвоживали на мобильном заводе, после чего очищенную воду вернули обратно в пруд. Такая технология позволяет сохранить привычные условия обитания для рыб, микроорганизмов и растений. Помимо этого, обновили береговую полосу, облицевав ее бетонные плиты галькой
На юге Москвы прошла масштабная реконструкция Большого и Нижнего Качаловских прудов в парке "Битца". Водоемы очистили от донных отложений для замедления зарастания водной растительности. Затем отремонтировали водосбросные сооружения и водосточные системы, а берега укрепили габионными конструкциями.
Водоемы в пойме реки Битцы выполняют функции водоемов-регуляторов. С помощью подводящих каналов и водосбросных систем происходит регулирование объемов воды, поступающей в городскую водосточную сеть. Сейчас пруды – одна из любимых точек притяжения жителей района, вокруг обустроен трехъярусный парк на рельефе с набережной и спортивным кластером.
На юге Москвы прошла масштабная реконструкция Большого и Нижнего Качаловских прудов в парке "Битца". Водоемы очистили от донных отложений для замедления зарастания водной растительности. Затем отремонтировали водосбросные сооружения и водосточные системы, а берега укрепили габионными конструкциями.
Водоемы в пойме реки Битцы выполняют функции водоемов-регуляторов. С помощью подводящих каналов и водосбросных систем происходит регулирование объемов воды, поступающей в городскую водосточную сеть. Сейчас пруды – одна из любимых точек притяжения жителей района, вокруг обустроен трехъярусный парк на рельефе с набережной и спортивным кластером.
Комфортное пространство для отдыха появилось у Большого и Малого Коньковских прудов на юго-западе столицы. Здесь благоустроили набережную, поставили шезлонги и парковые качели. Рядом с прудами теперь есть и большая спортивная зона, где установили оборудование для силовых и кардиотренировок, занятий боксом и отработки навыков скалолазания, а также обустроили полосу препятствий в формате "Русский ниндзя".
Комфортное пространство для отдыха появилось у Большого и Малого Коньковских прудов на юго-западе столицы. Здесь благоустроили набережную, поставили шезлонги и парковые качели. Рядом с прудами теперь есть и большая спортивная зона, где установили оборудование для силовых и кардиотренировок, занятий боксом и отработки навыков скалолазания, а также обустроили полосу препятствий в формате "Русский ниндзя".
В Лефортовском парке прошла реабилитация каскада прудов, в рамках которой на водоемах с малой площадью акватории производили полное осушение, а иловый осадок извлекали с помощью экскаватора. В больших водоемах оставляли пониженный уровень воды и очищали с помощью плавающего земснаряда "Ватермастер". После удаления более 20 тысяч кубометров иловых отложений средняя глубина всех водоемов парка увеличилась с двух до трех метров.
В Лефортовском парке прошла реабилитация каскада прудов, в рамках которой на водоемах с малой площадью акватории производили полное осушение, а иловый осадок извлекали с помощью экскаватора. В больших водоемах оставляли пониженный уровень воды и очищали с помощью плавающего земснаряда "Ватермастер". После удаления более 20 тысяч кубометров иловых отложений средняя глубина всех водоемов парка увеличилась с двух до трех метров.
В Южном административном округе очистили и восстановили Верхний и Нижний Бехтеревский пруды общей площадью 1,1 гектара. Каскадные водоемы вырыли еще в конце 1970-х годов, на протяжении многих лет они остаются популярным местом отдыха горожан. В рамках проекта выполнили весь комплекс необходимых работ: очистили от иловых отложений и мусора, провели дноуглубление, устроили площадки биоплато, отремонтировали береговую полосу и водопропускное сооружение. В результате средняя глубина водоемов увеличилась до 2 метров. Для формирования природного дна на всей площади ложа прудов уложили слой песка толщиной 20 сантиметров. Также специалисты устроили зимовальные ямы, чтобы создать безопасные условия для водных обитателей в холодное время года, а береговую полосу оставили откосной для удобного выхода водоплавающих птиц.
В Южном административном округе очистили и восстановили Верхний и Нижний Бехтеревский пруды общей площадью 1,1 гектара. Каскадные водоемы вырыли еще в конце 1970-х годов, на протяжении многих лет они остаются популярным местом отдыха горожан. В рамках проекта выполнили весь комплекс необходимых работ: очистили от иловых отложений и мусора, провели дноуглубление, устроили площадки биоплато, отремонтировали береговую полосу и водопропускное сооружение. В результате средняя глубина водоемов увеличилась до 2 метров. Для формирования природного дна на всей площади ложа прудов уложили слой песка толщиной 20 сантиметров. Также специалисты устроили зимовальные ямы, чтобы создать безопасные условия для водных обитателей в холодное время года, а береговую полосу оставили откосной для удобного выхода водоплавающих птиц.
Самая масштабная перезагрузка в этом году была в Марьино, где столичные службы благоустроили 16 прудов-регуляторов. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) очистили водоемы от накопившегося илового осадка, а также привели в порядок береговые полосы и отремонтировали водопропускные сооружения. Также привели в порядок 15 пешеходных мостов через пруды. Обновилась и территория вокруг – вместо узких тропинок на прилегающих к прудам территориях появились широкие удобные дорожки с покрытием из бетонной плитки и асфальта. Плюс рядом обустроили спортивные площадки с тренажерами, оборудованием для воркаута, столами для пинг-понга и командных видов спорта.
Самая масштабная перезагрузка в этом году была в Марьино, где столичные службы благоустроили 16 прудов-регуляторов. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) очистили водоемы от накопившегося илового осадка, а также привели в порядок береговые полосы и отремонтировали водопропускные сооружения. Также привели в порядок 15 пешеходных мостов через пруды. Обновилась и территория вокруг – вместо узких тропинок на прилегающих к прудам территориях появились широкие удобные дорожки с покрытием из бетонной плитки и асфальта. Плюс рядом обустроили спортивные площадки с тренажерами, оборудованием для воркаута, столами для пинг-понга и командных видов спорта.
В этом году полностью обновился Алтуфьевский пруд. Коммунальные службы провели его очистку от иловых отложений с помощью земснаряда, не осушая водоем. Извлеченный донный грунт обезвоживали на мобильном заводе, после чего очищенную воду вернули обратно в пруд. Такая технология позволяет сохранить привычные условия обитания для рыб, микроорганизмов и растений. Помимо этого, обновили береговую полосу, облицевав ее бетонные плиты галькой
На юге Москвы прошла масштабная реконструкция Большого и Нижнего Качаловских прудов в парке "Битца". Водоемы очистили от донных отложений для замедления зарастания водной растительности. Затем отремонтировали водосбросные сооружения и водосточные системы, а берега укрепили габионными конструкциями.
Водоемы в пойме реки Битцы выполняют функции водоемов-регуляторов. С помощью подводящих каналов и водосбросных систем происходит регулирование объемов воды, поступающей в городскую водосточную сеть. Сейчас пруды – одна из любимых точек притяжения жителей района, вокруг обустроен трехъярусный парк на рельефе с набережной и спортивным кластером.
Комфортное пространство для отдыха появилось у Большого и Малого Коньковских прудов на юго-западе столицы. Здесь благоустроили набережную, поставили шезлонги и парковые качели. Рядом с прудами теперь есть и большая спортивная зона, где установили оборудование для силовых и кардиотренировок, занятий боксом и отработки навыков скалолазания, а также обустроили полосу препятствий в формате "Русский ниндзя".
В Лефортовском парке прошла реабилитация каскада прудов, в рамках которой на водоемах с малой площадью акватории производили полное осушение, а иловый осадок извлекали с помощью экскаватора. В больших водоемах оставляли пониженный уровень воды и очищали с помощью плавающего земснаряда "Ватермастер". После удаления более 20 тысяч кубометров иловых отложений средняя глубина всех водоемов парка увеличилась с двух до трех метров.
В Южном административном округе очистили и восстановили Верхний и Нижний Бехтеревский пруды общей площадью 1,1 гектара. Каскадные водоемы вырыли еще в конце 1970-х годов, на протяжении многих лет они остаются популярным местом отдыха горожан. В рамках проекта выполнили весь комплекс необходимых работ: очистили от иловых отложений и мусора, провели дноуглубление, устроили площадки биоплато, отремонтировали береговую полосу и водопропускное сооружение. В результате средняя глубина водоемов увеличилась до 2 метров. Для формирования природного дна на всей площади ложа прудов уложили слой песка толщиной 20 сантиметров. Также специалисты устроили зимовальные ямы, чтобы создать безопасные условия для водных обитателей в холодное время года, а береговую полосу оставили откосной для удобного выхода водоплавающих птиц.
Самая масштабная перезагрузка в этом году была в Марьино, где столичные службы благоустроили 16 прудов-регуляторов. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) очистили водоемы от накопившегося илового осадка, а также привели в порядок береговые полосы и отремонтировали водопропускные сооружения. Также привели в порядок 15 пешеходных мостов через пруды. Обновилась и территория вокруг – вместо узких тропинок на прилегающих к прудам территориях появились широкие удобные дорожки с покрытием из бетонной плитки и асфальта. Плюс рядом обустроили спортивные площадки с тренажерами, оборудованием для воркаута, столами для пинг-понга и командных видов спорта.