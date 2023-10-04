На северо-востоке Москвы завершили реконструкцию Лианозовских прудов

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На юге Москвы прошла масштабная реконструкция Большого и Нижнего Качаловских прудов в парке "Битца". Водоемы очистили от донных отложений для замедления зарастания водной растительности. Затем отремонтировали водосбросные сооружения и водосточные системы, а берега укрепили габионными конструкциями.

Водоемы в пойме реки Битцы выполняют функции водоемов-регуляторов. С помощью подводящих каналов и водосбросных систем происходит регулирование объемов воды, поступающей в городскую водосточную сеть. Сейчас пруды – одна из любимых точек притяжения жителей района, вокруг обустроен трехъярусный парк на рельефе с набережной и спортивным кластером.