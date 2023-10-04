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Активность частных инвесторов на Мосбирже установила новый рекорд - РИА Новости, 05.10.2023
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17:05 04.10.2023 (обновлено: 11:38 05.10.2023)
https://ria.ru/20231004/mosbirzha-1900627216.html
Активность частных инвесторов на Мосбирже установила новый рекорд
Активность частных инвесторов на Мосбирже установила новый рекорд - РИА Новости, 05.10.2023
Активность частных инвесторов на Мосбирже установила новый рекорд
Активность частных инвесторов на Московской бирже в сентябре установила новый исторический рекорд – более 3,5 миллиона частных инвесторов заключали сделки в... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-04T17:05
2023-10-05T11:38
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости/Прайм. Активность частных инвесторов на Московской бирже в сентябре установила новый исторический рекорд – более 3,5 миллиона частных инвесторов заключали сделки в этот месяц, следует из данных торговой площадки."Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам сентября 2023 года достигло 27,5 миллиона (+690 тысяч человек за сентябрь, +4,57 миллиона человек с начала 2023 года), ими открыто 47,5 миллиона счетов (+1,55 миллиона счетов за сентябрь)", - говорится в сообщении."В сентябре 2023 года сделки на Московской бирже заключали более 3,5 миллиона частных инвесторов - на 117 тысяч больше, чем в прошлом месяце, и это новый рекорд за всю историю биржевых торгов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 81%, в объеме торгов облигациями - 30%, на спот-рынке валюты - 17%, на срочном рынке - 62%", - добавляется там же.Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в сентябре составил 67,7 миллиарда рублей, на рынке акций - 24,8 миллиарда рублей, в БПИФы - 23,3 миллиарда рублей.В сентябре 2023 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,5% и 7,3% соответственно), акции "Газпрома" (16,6%), "Лукойла" (13,8%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (7,1%), акции "Норникеля" (6,7%), "Роснефти" (5,6%), "Яндекса" (5,5%), "Новатэка" (4,4%) и "Татнефти" (3,6%). Наибольший интерес частные инвесторы в сентябре 2023 года проявили к облигациям Сбербанка, ВТБ, замещающим облигациям "Газпрома", а также к ОФЗ и еврооблигациям Минфина.Топ-10 регионов по наибольшему числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже: Москва (2,4 миллиона), Московская область (1,55 миллиона), Санкт-Петербург (1,19 миллиона), Краснодарский край (1,02 миллиона), Республика Башкортостан (925 тысяч), Свердловская область (918 тысяч), Республика Татарстан (852 тысячи), Ростовская область (812 тысяч), Челябинская область (718 тысяч), Самарская область (647 тысяч).Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в сентябре увеличилось на 37,4 тысячи и составило 5,66 миллиона счетов. Оборот по ИИС по итогам месяца составил 258,8 миллиарда рублей, в структуре оборота 86,2% - сделки с акциями, 5,6% - с облигациями и 8,2% - с паями фондов.
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Активность частных инвесторов на Мосбирже установила новый рекорд

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВывеска на здании Московской биржи
Вывеска на здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости/Прайм. Активность частных инвесторов на Московской бирже в сентябре установила новый исторический рекорд – более 3,5 миллиона частных инвесторов заключали сделки в этот месяц, следует из данных торговой площадки.
"Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам сентября 2023 года достигло 27,5 миллиона (+690 тысяч человек за сентябрь, +4,57 миллиона человек с начала 2023 года), ими открыто 47,5 миллиона счетов (+1,55 миллиона счетов за сентябрь)", - говорится в сообщении.
"В сентябре 2023 года сделки на Московской бирже заключали более 3,5 миллиона частных инвесторов - на 117 тысяч больше, чем в прошлом месяце, и это новый рекорд за всю историю биржевых торгов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 81%, в объеме торгов облигациями - 30%, на спот-рынке валюты - 17%, на срочном рынке - 62%", - добавляется там же.
Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в сентябре составил 67,7 миллиарда рублей, на рынке акций - 24,8 миллиарда рублей, в БПИФы - 23,3 миллиарда рублей.
В сентябре 2023 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,5% и 7,3% соответственно), акции "Газпрома" (16,6%), "Лукойла" (13,8%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (7,1%), акции "Норникеля" (6,7%), "Роснефти" (5,6%), "Яндекса" (5,5%), "Новатэка" (4,4%) и "Татнефти" (3,6%). Наибольший интерес частные инвесторы в сентябре 2023 года проявили к облигациям Сбербанка, ВТБ, замещающим облигациям "Газпрома", а также к ОФЗ и еврооблигациям Минфина.
Топ-10 регионов по наибольшему числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже: Москва (2,4 миллиона), Московская область (1,55 миллиона), Санкт-Петербург (1,19 миллиона), Краснодарский край (1,02 миллиона), Республика Башкортостан (925 тысяч), Свердловская область (918 тысяч), Республика Татарстан (852 тысячи), Ростовская область (812 тысяч), Челябинская область (718 тысяч), Самарская область (647 тысяч).
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в сентябре увеличилось на 37,4 тысячи и составило 5,66 миллиона счетов. Оборот по ИИС по итогам месяца составил 258,8 миллиарда рублей, в структуре оборота 86,2% - сделки с акциями, 5,6% - с облигациями и 8,2% - с паями фондов.
 
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