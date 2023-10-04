https://ria.ru/20231004/mosbirzha-1900627216.html

Активность частных инвесторов на Мосбирже установила новый рекорд

Активность частных инвесторов на Мосбирже установила новый рекорд - РИА Новости, 05.10.2023

Активность частных инвесторов на Мосбирже установила новый рекорд

Активность частных инвесторов на Московской бирже в сентябре установила новый исторический рекорд – более 3,5 миллиона частных инвесторов заключали сделки в... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-04T17:05

2023-10-04T17:05

2023-10-05T11:38

твой бизнес

московская биржа

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886868502_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_070ea96e3d6e61224dd89dc15d770141.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости/Прайм. Активность частных инвесторов на Московской бирже в сентябре установила новый исторический рекорд – более 3,5 миллиона частных инвесторов заключали сделки в этот месяц, следует из данных торговой площадки."Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам сентября 2023 года достигло 27,5 миллиона (+690 тысяч человек за сентябрь, +4,57 миллиона человек с начала 2023 года), ими открыто 47,5 миллиона счетов (+1,55 миллиона счетов за сентябрь)", - говорится в сообщении."В сентябре 2023 года сделки на Московской бирже заключали более 3,5 миллиона частных инвесторов - на 117 тысяч больше, чем в прошлом месяце, и это новый рекорд за всю историю биржевых торгов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 81%, в объеме торгов облигациями - 30%, на спот-рынке валюты - 17%, на срочном рынке - 62%", - добавляется там же.Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в сентябре составил 67,7 миллиарда рублей, на рынке акций - 24,8 миллиарда рублей, в БПИФы - 23,3 миллиарда рублей.В сентябре 2023 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,5% и 7,3% соответственно), акции "Газпрома" (16,6%), "Лукойла" (13,8%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (7,1%), акции "Норникеля" (6,7%), "Роснефти" (5,6%), "Яндекса" (5,5%), "Новатэка" (4,4%) и "Татнефти" (3,6%). Наибольший интерес частные инвесторы в сентябре 2023 года проявили к облигациям Сбербанка, ВТБ, замещающим облигациям "Газпрома", а также к ОФЗ и еврооблигациям Минфина.Топ-10 регионов по наибольшему числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже: Москва (2,4 миллиона), Московская область (1,55 миллиона), Санкт-Петербург (1,19 миллиона), Краснодарский край (1,02 миллиона), Республика Башкортостан (925 тысяч), Свердловская область (918 тысяч), Республика Татарстан (852 тысячи), Ростовская область (812 тысяч), Челябинская область (718 тысяч), Самарская область (647 тысяч).Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в сентябре увеличилось на 37,4 тысячи и составило 5,66 миллиона счетов. Оборот по ИИС по итогам месяца составил 258,8 миллиарда рублей, в структуре оборота 86,2% - сделки с акциями, 5,6% - с облигациями и 8,2% - с паями фондов.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, москва