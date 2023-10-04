Рейтинг@Mail.ru
Парламент Молдавии запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 04.10.2023 (обновлено: 17:57 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/moldaviya-1900489958.html
Парламент Молдавии запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах
Парламент Молдавии запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах - РИА Новости, 04.10.2023
Парламент Молдавии запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах
Парламент Молдавии принял в окончательном чтении поправки в кодекс о выборах, запрещающие участвовать в них представителям партий, признанных... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:45
2023-10-04T17:57
в мире
молдавия
шор (партия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871271076_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c83f7e943921e37bb2ba9fdcb4f6e65.jpg
КИШИНЕВ, 4 окт — РИА Новости. Парламент Молдавии принял в окончательном чтении поправки в кодекс о выборах, запрещающие участвовать в них представителям партий, признанных неконституционными, передает корреспондент РИА Новости. "Проект был принят во втором чтении голосами 58 депутатов", — заявил спикер парламента Игорь Гросу во время заседания. Оппозиционеры из Блока коммунистов и социалистов покинули зал заседаний в знак несогласия с намерением правящей партии "Действие и солидарность" изменить законодательство о выборах. Депутаты из партии "Шор" заседания бойкотируют.Регламент парламента предусматривает, что при подготовке инициативы ко второму чтению депутаты, постоянные комиссии и парламентские фракции могут представить поправки в течение десяти дней со дня одобрения проекта в первом чтении. В этом случае правящая партия пренебрегла этой нормой — между чтениями прошло всего несколько часов.Поправка в избирательный кодекс закрепляет ограничение права быть избранным для представителей партий, чья деятельность признана Конституционным судом не соответствующей основному закону. На выборы не допустят лиц, соответствующих хотя бы одному из перечисленных в документе критерию. Например, если кандидата подозревают или обвиняют в совершении преступлений, указанных судом в качестве довода при заявлении о неконституционности политической партии. Кроме того, не сможет выдвинуть свою кандидатуру политик, исключенный из предыдущего голосования за нарушение принципа прозрачности финансирования или же признанный виновным в совершении действий, которые привели к его включению в санкционные списки международных организаций или некоторых государств.Ограничение будет действовать в течение трех лет со дня оглашения решения КС о признании политической партии неконституционной. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
https://ria.ru/20230801/moldavia-1887686622.html
https://ria.ru/20231001/kishinev-1899762058.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871271076_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_7eb0f6ebcab34f34e4daa55b6553b83e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, шор (партия)
В мире, Молдавия, Шор (партия)
Парламент Молдавии запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах

Парламент Молдавии запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкСторонники молдавской оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание Конституционного суда в Кишиневе
Сторонники молдавской оппозиционной партии Шор пикетируют здание Конституционного суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Сторонники молдавской оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание Конституционного суда в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 4 окт — РИА Новости. Парламент Молдавии принял в окончательном чтении поправки в кодекс о выборах, запрещающие участвовать в них представителям партий, признанных неконституционными, передает корреспондент РИА Новости.
"Проект был принят во втором чтении голосами 58 депутатов", — заявил спикер парламента Игорь Гросу во время заседания.
Оппозиционеры из Блока коммунистов и социалистов покинули зал заседаний в знак несогласия с намерением правящей партии "Действие и солидарность" изменить законодательство о выборах. Депутаты из партии "Шор" заседания бойкотируют.

Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать оппозиционную партию "Шор" неконституционной. Парламент внес в избирательный кодекс поправку, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. КС приостановил ее действие, а впоследствии признал запрет незаконным. В среду комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах, сразу же после этого на экстренном заседании заксобрания депутаты от правящей партии приняли документ в первом чтении.

Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией
21 сентября, 16:49
Регламент парламента предусматривает, что при подготовке инициативы ко второму чтению депутаты, постоянные комиссии и парламентские фракции могут представить поправки в течение десяти дней со дня одобрения проекта в первом чтении. В этом случае правящая партия пренебрегла этой нормой — между чтениями прошло всего несколько часов.
Поправка в избирательный кодекс закрепляет ограничение права быть избранным для представителей партий, чья деятельность признана Конституционным судом не соответствующей основному закону. На выборы не допустят лиц, соответствующих хотя бы одному из перечисленных в документе критерию. Например, если кандидата подозревают или обвиняют в совершении преступлений, указанных судом в качестве довода при заявлении о неконституционности политической партии. Кроме того, не сможет выдвинуть свою кандидатуру политик, исключенный из предыдущего голосования за нарушение принципа прозрачности финансирования или же признанный виновным в совершении действий, которые привели к его включению в санкционные списки международных организаций или некоторых государств.
Вице-председатель партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Таубер призвала Кишинев не оказывать давление на Гагаузию
1 августа, 21:05
Ограничение будет действовать в течение трех лет со дня оглашения решения КС о признании политической партии неконституционной.
В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за политическое давление на представителей оппозиции.
Ион Чебан - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Мэр Кишинева опасается ареста накануне избирательной кампании
1 октября, 15:37
 
В миреМолдавияШор (партия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала