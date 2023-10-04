https://ria.ru/20231004/moldaviya-1900489958.html

Парламент Молдавии запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах

Парламент Молдавии запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах - РИА Новости, 04.10.2023

Парламент Молдавии запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах

Парламент Молдавии принял в окончательном чтении поправки в кодекс о выборах, запрещающие участвовать в них представителям партий, признанных... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:45

2023-10-04T16:45

2023-10-04T17:57

в мире

молдавия

шор (партия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871271076_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c83f7e943921e37bb2ba9fdcb4f6e65.jpg

КИШИНЕВ, 4 окт — РИА Новости. Парламент Молдавии принял в окончательном чтении поправки в кодекс о выборах, запрещающие участвовать в них представителям партий, признанных неконституционными, передает корреспондент РИА Новости. "Проект был принят во втором чтении голосами 58 депутатов", — заявил спикер парламента Игорь Гросу во время заседания. Оппозиционеры из Блока коммунистов и социалистов покинули зал заседаний в знак несогласия с намерением правящей партии "Действие и солидарность" изменить законодательство о выборах. Депутаты из партии "Шор" заседания бойкотируют.Регламент парламента предусматривает, что при подготовке инициативы ко второму чтению депутаты, постоянные комиссии и парламентские фракции могут представить поправки в течение десяти дней со дня одобрения проекта в первом чтении. В этом случае правящая партия пренебрегла этой нормой — между чтениями прошло всего несколько часов.Поправка в избирательный кодекс закрепляет ограничение права быть избранным для представителей партий, чья деятельность признана Конституционным судом не соответствующей основному закону. На выборы не допустят лиц, соответствующих хотя бы одному из перечисленных в документе критерию. Например, если кандидата подозревают или обвиняют в совершении преступлений, указанных судом в качестве довода при заявлении о неконституционности политической партии. Кроме того, не сможет выдвинуть свою кандидатуру политик, исключенный из предыдущего голосования за нарушение принципа прозрачности финансирования или же признанный виновным в совершении действий, которые привели к его включению в санкционные списки международных организаций или некоторых государств.Ограничение будет действовать в течение трех лет со дня оглашения решения КС о признании политической партии неконституционной. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20230801/moldavia-1887686622.html

https://ria.ru/20231001/kishinev-1899762058.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, шор (партия)