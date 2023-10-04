https://ria.ru/20231004/moldaviya-1900489958.html
Парламент Молдавии запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах
Парламент Молдавии запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах - РИА Новости, 04.10.2023
Парламент Молдавии запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах
Парламент Молдавии принял в окончательном чтении поправки в кодекс о выборах, запрещающие участвовать в них представителям партий, признанных... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:45
2023-10-04T16:45
2023-10-04T17:57
в мире
молдавия
шор (партия)
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КИШИНЕВ, 4 окт — РИА Новости. Парламент Молдавии принял в окончательном чтении поправки в кодекс о выборах, запрещающие участвовать в них представителям партий, признанных неконституционными, передает корреспондент РИА Новости. "Проект был принят во втором чтении голосами 58 депутатов", — заявил спикер парламента Игорь Гросу во время заседания. Оппозиционеры из Блока коммунистов и социалистов покинули зал заседаний в знак несогласия с намерением правящей партии "Действие и солидарность" изменить законодательство о выборах. Депутаты из партии "Шор" заседания бойкотируют.Регламент парламента предусматривает, что при подготовке инициативы ко второму чтению депутаты, постоянные комиссии и парламентские фракции могут представить поправки в течение десяти дней со дня одобрения проекта в первом чтении. В этом случае правящая партия пренебрегла этой нормой — между чтениями прошло всего несколько часов.Поправка в избирательный кодекс закрепляет ограничение права быть избранным для представителей партий, чья деятельность признана Конституционным судом не соответствующей основному закону. На выборы не допустят лиц, соответствующих хотя бы одному из перечисленных в документе критерию. Например, если кандидата подозревают или обвиняют в совершении преступлений, указанных судом в качестве довода при заявлении о неконституционности политической партии. Кроме того, не сможет выдвинуть свою кандидатуру политик, исключенный из предыдущего голосования за нарушение принципа прозрачности финансирования или же признанный виновным в совершении действий, которые привели к его включению в санкционные списки международных организаций или некоторых государств.Ограничение будет действовать в течение трех лет со дня оглашения решения КС о признании политической партии неконституционной. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
https://ria.ru/20230801/moldavia-1887686622.html
https://ria.ru/20231001/kishinev-1899762058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, шор (партия)
В мире, Молдавия, Шор (партия)
Парламент Молдавии запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах
Парламент Молдавии запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах
КИШИНЕВ, 4 окт — РИА Новости. Парламент Молдавии принял в окончательном чтении поправки в кодекс о выборах, запрещающие участвовать в них представителям партий, признанных неконституционными, передает корреспондент РИА Новости.
"Проект был принят во втором чтении голосами 58 депутатов", — заявил спикер парламента Игорь Гросу
во время заседания.
Оппозиционеры из Блока коммунистов и социалистов покинули зал заседаний в знак несогласия с намерением правящей партии "Действие и солидарность" изменить законодательство о выборах. Депутаты из партии "Шор" заседания бойкотируют.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать оппозиционную партию "Шор" неконституционной. Парламент внес в избирательный кодекс поправку, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. КС приостановил ее действие, а впоследствии признал запрет незаконным. В среду комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах, сразу же после этого на экстренном заседании заксобрания депутаты от правящей партии приняли документ в первом чтении.
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Регламент парламента предусматривает, что при подготовке инициативы ко второму чтению депутаты, постоянные комиссии и парламентские фракции могут представить поправки в течение десяти дней со дня одобрения проекта в первом чтении. В этом случае правящая партия пренебрегла этой нормой — между чтениями прошло всего несколько часов.
Поправка в избирательный кодекс закрепляет ограничение права быть избранным для представителей партий, чья деятельность признана Конституционным судом не соответствующей основному закону. На выборы не допустят лиц, соответствующих хотя бы одному из перечисленных в документе критерию. Например, если кандидата подозревают или обвиняют в совершении преступлений, указанных судом в качестве довода при заявлении о неконституционности политической партии. Кроме того, не сможет выдвинуть свою кандидатуру политик, исключенный из предыдущего голосования за нарушение принципа прозрачности финансирования или же признанный виновным в совершении действий, которые привели к его включению в санкционные списки международных организаций или некоторых государств.
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Ограничение будет действовать в течение трех лет со дня оглашения решения КС о признании политической партии неконституционной.
В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ и за политическое давление на представителей оппозиции.
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