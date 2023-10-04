https://ria.ru/20231004/moldaviya-1900476126.html

Оппозиция Молдавии выдвинула в мэры кандидата, находящегося под арестом

Оппозиция Молдавии выдвинула в мэры кандидата, находящегося под арестом - РИА Новости, 04.10.2023

Оппозиция Молдавии выдвинула в мэры кандидата, находящегося под арестом

Представители оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" подали документы на регистрацию Ирины Лозован кандидатом в мэры города Окница, сообщили в партийной... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:09

2023-10-04T16:09

2023-10-04T16:16

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молдавия

возрождение

евразийский экономический союз

евросоюз

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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Представители оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" подали документы на регистрацию Ирины Лозован кандидатом в мэры города Окница, сообщили в партийной пресс-службе. Лозован вместе со своим однопартийцем Александром Нестеровским 21 сентября была лишена депутатской неприкосновенности и арестована на 30 суток. Поводом стало возбужденное молдавской прокуратурой дело о незаконном, по версии следствия, финансировании партии "Возрождение". "Сегодня в Окнице подали документы на регистрацию Ирины Лозован в качестве кандидата в мэры города, а также списка кандидатов в городской совет. Несмотря на обыски, прошедшие утром у активистов партии, в том числе в Окнице, наша борьба продолжается. Попытки сорвать нашу политическую повестку и выбить из политической гонки не увенчаются успехом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии. Ранее в среду глава пресс-службы политсилы Олеся Витнянская сообщила РИА Новости, что с раннего утра проходили обыски у лидеров партии, проживающих в северной части Молдавии. В партии считают, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителей из предвыборной гонки на местных выборах, которые запланированы на 5 ноября. В воскресенье представители партии подали документы на регистрацию Нестеровского в качестве кандидата на пост мэра города Бельцы, так как он был выбран подавляющим большинством голосов горожан по итогам внутрипартийных праймериз. Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

https://ria.ru/20231004/obyski-1900331722.html

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в мире, молдавия, возрождение, евразийский экономический союз, евросоюз