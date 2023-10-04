https://ria.ru/20231004/moldaviya-1900366938.html

В Молдавии прокомментировали изменение избирательного кодекса

В Молдавии прокомментировали изменение избирательного кодекса - РИА Новости, 04.10.2023

В Молдавии прокомментировали изменение избирательного кодекса

Мгновенное изменение избирательного кодекса властями Молдавии противоречит рекомендациям Совета Европы и международной практике, заявил депутат парламента,... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T11:24

2023-10-04T11:24

2023-10-04T11:24

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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Мгновенное изменение избирательного кодекса властями Молдавии противоречит рекомендациям Совета Европы и международной практике, заявил депутат парламента, кандидат на пост мэра Кишинева от оппозиционной Партии социалистов Адриан Албу. Ранее парламент внес поправку в избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Конституционный суд признал запрет незаконным. В среду комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что в этот же день будет созвано пленарное заседание, где рассмотрят законопроект, который бы ввел индивидуальные ограничения для участия в выборах - для тех, кто обвиняется или подозревается в преступной деятельности. "ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) через свою карманную комиссию, именуемую "для чрезвычайных ситуаций", в одночасье внесла поправки в избирательный кодекс в разгар избирательного периода. Без консультаций, вопреки рекомендациям Совета Европы, которые гласят, что позже, чем за полгода до выборов, менять избирательные нормы нельзя… На самом деле ПДС хочет сохранить свою власть и продолжать воровать миллиарды", - написал в своем Telegram-канале Албу. По его словам, происходящее сегодня выходит за все рамки здравого смысла и "такого безумия" не было никогда ранее в истории независимой Молдавии. "Молдова – это классическая диктатура, где политических оппонентов преследуют и арестовывают, независимые СМИ запрещаются, а свобода выражения мнений подрывается при участии спецслужб. Молдова – это классическая диктатура, в которой официально составляются списки "врагов народа", граждан, права которых нарушаются без какого-либо решения суда", - пояснил он. Албу заявил, что осуждает "все тоталитарные действия правящего в стране режима", и обратил внимание западных партнеров на то, что "их молчание делает их соучастниками незаконных и антидемократических злоупотреблений руководства Республики Молдова". В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20230928/moldavia-1899242136.html

https://ria.ru/20230915/moldaviya-1896512675.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, совет европы