Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии прокомментировали изменение избирательного кодекса - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/moldaviya-1900366938.html
В Молдавии прокомментировали изменение избирательного кодекса
В Молдавии прокомментировали изменение избирательного кодекса - РИА Новости, 04.10.2023
В Молдавии прокомментировали изменение избирательного кодекса
Мгновенное изменение избирательного кодекса властями Молдавии противоречит рекомендациям Совета Европы и международной практике, заявил депутат парламента,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:24
2023-10-04T11:24
в мире
молдавия
совет европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Мгновенное изменение избирательного кодекса властями Молдавии противоречит рекомендациям Совета Европы и международной практике, заявил депутат парламента, кандидат на пост мэра Кишинева от оппозиционной Партии социалистов Адриан Албу. Ранее парламент внес поправку в избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Конституционный суд признал запрет незаконным. В среду комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что в этот же день будет созвано пленарное заседание, где рассмотрят законопроект, который бы ввел индивидуальные ограничения для участия в выборах - для тех, кто обвиняется или подозревается в преступной деятельности. "ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) через свою карманную комиссию, именуемую "для чрезвычайных ситуаций", в одночасье внесла поправки в избирательный кодекс в разгар избирательного периода. Без консультаций, вопреки рекомендациям Совета Европы, которые гласят, что позже, чем за полгода до выборов, менять избирательные нормы нельзя… На самом деле ПДС хочет сохранить свою власть и продолжать воровать миллиарды", - написал в своем Telegram-канале Албу. По его словам, происходящее сегодня выходит за все рамки здравого смысла и "такого безумия" не было никогда ранее в истории независимой Молдавии. "Молдова – это классическая диктатура, где политических оппонентов преследуют и арестовывают, независимые СМИ запрещаются, а свобода выражения мнений подрывается при участии спецслужб. Молдова – это классическая диктатура, в которой официально составляются списки "врагов народа", граждан, права которых нарушаются без какого-либо решения суда", - пояснил он. Албу заявил, что осуждает "все тоталитарные действия правящего в стране режима", и обратил внимание западных партнеров на то, что "их молчание делает их соучастниками незаконных и антидемократических злоупотреблений руководства Республики Молдова". В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20230928/moldavia-1899242136.html
https://ria.ru/20230915/moldaviya-1896512675.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, совет европы
В мире, Молдавия, Совет Европы
В Молдавии прокомментировали изменение избирательного кодекса

Депутат Албу: поправки в избирательный кодекс Молдавии противоречат указаниям СЕ

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Мгновенное изменение избирательного кодекса властями Молдавии противоречит рекомендациям Совета Европы и международной практике, заявил депутат парламента, кандидат на пост мэра Кишинева от оппозиционной Партии социалистов Адриан Албу.
Ранее парламент внес поправку в избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Конституционный суд признал запрет незаконным. В среду комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что в этот же день будет созвано пленарное заседание, где рассмотрят законопроект, который бы ввел индивидуальные ограничения для участия в выборах - для тех, кто обвиняется или подозревается в преступной деятельности.
Сотрудники полиции и участники акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Большая часть жителей Молдавии не верят в свободные выборы, показал опрос
28 сентября, 16:41
"ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) через свою карманную комиссию, именуемую "для чрезвычайных ситуаций", в одночасье внесла поправки в избирательный кодекс в разгар избирательного периода. Без консультаций, вопреки рекомендациям Совета Европы, которые гласят, что позже, чем за полгода до выборов, менять избирательные нормы нельзя… На самом деле ПДС хочет сохранить свою власть и продолжать воровать миллиарды", - написал в своем Telegram-канале Албу.
По его словам, происходящее сегодня выходит за все рамки здравого смысла и "такого безумия" не было никогда ранее в истории независимой Молдавии. "Молдова – это классическая диктатура, где политических оппонентов преследуют и арестовывают, независимые СМИ запрещаются, а свобода выражения мнений подрывается при участии спецслужб. Молдова – это классическая диктатура, в которой официально составляются списки "врагов народа", граждан, права которых нарушаются без какого-либо решения суда", - пояснил он.
Албу заявил, что осуждает "все тоталитарные действия правящего в стране режима", и обратил внимание западных партнеров на то, что "их молчание делает их соучастниками незаконных и антидемократических злоупотреблений руководства Республики Молдова".
В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Власти Молдавии готовы сжечь страну, лишь бы удержаться, заявил Додон
15 сентября, 13:12
 
В миреМолдавияСовет Европы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала