В Молдавии прошли обыски у представителей еще одной оппозиционной партии
В Молдавии прошли обыски у представителей оппозиционной партии "Шанс"
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Флаги Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Обыски прошли в среду в домах активистов еще одной оппозиционной в Молдавии партии "Шанс", сообщили в пресс-службе политсилы.
Ранее глава пресс-службы оппозиционной в республике партии "Возрождение" Олеся Витнянская сообщила РИА Новости, что обыски с раннего утра проходят у лидеров политформирования, проживающих на севере страны. Как считают в политсиле, власти таким образом пытаются выбить ее представителей из предвыборной гонки на местных выборах, которые запланированы на 5 ноября.
"Правоохранительные органы пришли сегодня ночью в дома членов и сочувствующих партии "Шанс" с обысками. Это произошло всего спустя несколько часов после того, как Конституционный суд признал неконституционным принятый со злым умыслом парламентским большинством PAS (партия "Действие и солидарность") закон, запрещающий участие в выборах лицам, связанных с Иланом Шором", - цитирует пресс-служба партии председателя политформирования "Шанс" Алексея Лунгу.
По словам Лунгу, он и его семья ежедневно подвергаются преследованиям со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать оппозиционную партию "Шор" неконституционной. Парламент внес поправку в избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Конституционный суд на прошлой неделе приостановил действие этой поправки, а во вторник признал запрет парламента незаконным. В среду комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что в этот же день будет созвано пленарное заседание, где рассмотрят законопроект, который бы ввел индивидуальные ограничения для участия в выборах - для тех, кто обвиняется или подозревается в преступной деятельности.
В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.