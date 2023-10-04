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В Молдавии прошли обыски у представителей еще одной оппозиционной партии - РИА Новости, 04.10.2023
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10:06 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/moldaviya-1900346369.html
В Молдавии прошли обыски у представителей еще одной оппозиционной партии
В Молдавии прошли обыски у представителей еще одной оппозиционной партии - РИА Новости, 04.10.2023
В Молдавии прошли обыски у представителей еще одной оппозиционной партии
Обыски прошли в среду в домах активистов еще одной оппозиционной в Молдавии партии "Шанс", сообщили в пресс-службе политсилы. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T10:06
2023-10-04T10:06
в мире
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россия
илан шор
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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Обыски прошли в среду в домах активистов еще одной оппозиционной в Молдавии партии "Шанс", сообщили в пресс-службе политсилы. Ранее глава пресс-службы оппозиционной в республике партии "Возрождение" Олеся Витнянская сообщила РИА Новости, что обыски с раннего утра проходят у лидеров политформирования, проживающих на севере страны. Как считают в политсиле, власти таким образом пытаются выбить ее представителей из предвыборной гонки на местных выборах, которые запланированы на 5 ноября. "Правоохранительные органы пришли сегодня ночью в дома членов и сочувствующих партии "Шанс" с обысками. Это произошло всего спустя несколько часов после того, как Конституционный суд признал неконституционным принятый со злым умыслом парламентским большинством PAS (партия "Действие и солидарность") закон, запрещающий участие в выборах лицам, связанных с Иланом Шором", - цитирует пресс-служба партии председателя политформирования "Шанс" Алексея Лунгу. По словам Лунгу, он и его семья ежедневно подвергаются преследованиям со стороны сотрудников правоохранительных органов. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать оппозиционную партию "Шор" неконституционной. Парламент внес поправку в избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Конституционный суд на прошлой неделе приостановил действие этой поправки, а во вторник признал запрет парламента незаконным. В среду комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что в этот же день будет созвано пленарное заседание, где рассмотрят законопроект, который бы ввел индивидуальные ограничения для участия в выборах - для тех, кто обвиняется или подозревается в преступной деятельности. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20231004/obyski-1900331722.html
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в мире, молдавия, россия, илан шор, игорь гросу, обыск
В мире, Молдавия, Россия, Илан Шор, Игорь Гросу, Обыск
В Молдавии прошли обыски у представителей еще одной оппозиционной партии

В Молдавии прошли обыски у представителей оппозиционной партии "Шанс"

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Обыски прошли в среду в домах активистов еще одной оппозиционной в Молдавии партии "Шанс", сообщили в пресс-службе политсилы.
Ранее глава пресс-службы оппозиционной в республике партии "Возрождение" Олеся Витнянская сообщила РИА Новости, что обыски с раннего утра проходят у лидеров политформирования, проживающих на севере страны. Как считают в политсиле, власти таким образом пытаются выбить ее представителей из предвыборной гонки на местных выборах, которые запланированы на 5 ноября.
Лидер партии Возрождение Наталья Параска - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
В Молдавии у представителей двух оппозиционных партий прошли обыски
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"Правоохранительные органы пришли сегодня ночью в дома членов и сочувствующих партии "Шанс" с обысками. Это произошло всего спустя несколько часов после того, как Конституционный суд признал неконституционным принятый со злым умыслом парламентским большинством PAS (партия "Действие и солидарность") закон, запрещающий участие в выборах лицам, связанных с Иланом Шором", - цитирует пресс-служба партии председателя политформирования "Шанс" Алексея Лунгу.
По словам Лунгу, он и его семья ежедневно подвергаются преследованиям со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать оппозиционную партию "Шор" неконституционной. Парламент внес поправку в избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Конституционный суд на прошлой неделе приостановил действие этой поправки, а во вторник признал запрет парламента незаконным. В среду комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что в этот же день будет созвано пленарное заседание, где рассмотрят законопроект, который бы ввел индивидуальные ограничения для участия в выборах - для тех, кто обвиняется или подозревается в преступной деятельности.
В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Обыски в доме бывшего президента Молдавии Игоря Додона - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
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В миреМолдавияРоссияИлан ШорИгорь ГросуОбыск
 
 
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