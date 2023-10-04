https://ria.ru/20231004/moldavia-1900563640.html
Санду нарушает законы, не включая Гуцул в правительство, заявили в Гагаузии
Санду нарушает законы, не включая Гуцул в правительство, заявили в Гагаузии - РИА Новости, 04.10.2023
Санду нарушает законы, не включая Гуцул в правительство, заявили в Гагаузии
Президент Молдавии Майя Санду нарушает законы страны, отказываясь издать указ о включении главы (башкана) Гагаузской автономии Евгении Гуцул в состав... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T23:02
2023-10-04T23:02
2023-10-04T23:02
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
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майя санду
ирина влах
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду нарушает законы страны, отказываясь издать указ о включении главы (башкана) Гагаузской автономии Евгении Гуцул в состав правительства, заявила в среду экс-глава региона Ирина Влах в эфире телеканала TVC 21.Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. В сентябре Народное собрание (парламент) автономии утвердило состав Исполкома (правительства) региона. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства страны, хотя этого требует молдавское законодательство. "К сожалению, г-жа Санду ежедневно нарушает законодательство страны. Для нее уже это норма. В законе четко прописано, что после присяги главы автономии президент страны издает и подписывает указ о вхождении в башкана в состав правительства. Эти нормы прописаны и в законе о правительстве Молдавии, и в законе об особом статусе Гагаузии. Но Санду демонстративно игнорирует законодательство", - сказала Влах.Политик выразила сожаление, что центральные власти Молдавии отказываются выстраивать диалог с автономией. "Когда Санду была премьером, она не могла выстроить диалог со мной, с моей командой. Когда она стала президентом, также игнорировала предложения о сотрудничестве. Сейчас избрали нового башкана, но мы видим ту же ситуацию. Может, проблема не во Влах, не в Гуцул, не в оппозиции? Может, проблема в президенте страны?" - предположила экс-глава Гагаузии. Эксперты в Кишиневе отмечают, что правящая пропрезидентская партия "Действие и солидарность" с учетом нынешнего проевропейского курса Санду продолжит давление на Гагаузию, прибегая к обвинению в "сепаратизме". В прошлом году, когда в регионе поднималась протестная волна против роста цен на продукты и энергоресурсы, центральные власти показательно провели учения полицейского спецназа Fulger ("Молния"). Гагаузия традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, ирина влах, таможенный союз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Ирина Влах, Таможенный союз
Санду нарушает законы, не включая Гуцул в правительство, заявили в Гагаузии
Экс-глава Гагаузии Влах: Санду нарушает законы, не включая Гуцул в правительство
КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости.
Президент Молдавии Майя Санду нарушает законы страны, отказываясь издать указ о включении главы (башкана) Гагаузской автономии Евгении Гуцул в состав правительства, заявила в среду экс-глава региона Ирина Влах в эфире телеканала TVC 21
.
Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев
инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. В сентябре Народное собрание (парламент) автономии утвердило состав Исполкома (правительства) региона. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства страны, хотя этого требует молдавское законодательство.
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"К сожалению, г-жа Санду ежедневно нарушает законодательство страны. Для нее уже это норма. В законе четко прописано, что после присяги главы автономии президент страны издает и подписывает указ о вхождении в башкана в состав правительства. Эти нормы прописаны и в законе о правительстве Молдавии, и в законе об особом статусе Гагаузии. Но Санду демонстративно игнорирует законодательство", - сказала Влах.
Политик выразила сожаление, что центральные власти Молдавии отказываются выстраивать диалог с автономией.
"Когда Санду была премьером, она не могла выстроить диалог со мной, с моей командой. Когда она стала президентом, также игнорировала предложения о сотрудничестве. Сейчас избрали нового башкана, но мы видим ту же ситуацию. Может, проблема не во Влах, не в Гуцул, не в оппозиции? Может, проблема в президенте страны?" - предположила экс-глава Гагаузии.
Эксперты в Кишиневе отмечают, что правящая пропрезидентская партия "Действие и солидарность" с учетом нынешнего проевропейского курса Санду продолжит давление на Гагаузию, прибегая к обвинению в "сепаратизме". В прошлом году, когда в регионе поднималась протестная волна против роста цен на продукты и энергоресурсы, центральные власти показательно провели учения полицейского спецназа Fulger ("Молния").
Гагаузия традиционно выступает за сближение с Россией
, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз
.
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