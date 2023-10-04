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Молдавия проведет военные учения с США
Молдавия проведет военные учения с США - РИА Новости, 04.10.2023
Молдавия проведет военные учения с США
Совместные молдавско-американские военные учения Aurochs Partner–2023 пройдут 25-31 октября в городах Бельцы и Маркулешты, сообщает минобороны Молдавии. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:49
2023-10-04T15:49
2023-10-04T15:49
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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Совместные молдавско-американские военные учения Aurochs Partner–2023 пройдут 25-31 октября в городах Бельцы и Маркулешты, сообщает минобороны Молдавии. "В конце октября Национальная армия проведет молдавско-американские двусторонние учения Aurochs Partner–2023. С 25 по 31 октября текущего года в учебных центрах авиационного полка "Дечебал" в Маркулештах и мотострелковой бригады "Молдова" в Бельцах пройдут совместные тренировки молдавских и американских солдат", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны республики. Уточняется, что учения будут включать в себя стрельбу из пехотного оружия и прыжки с парашютом. "Они направлены на развитие возможностей и повышение уровня оперативной совместимости армий-участниц, а также внедрение на практике современных приемов, методов и процедур индивидуальной и коллективной военной подготовки", - пояснили в сообщении. Минобороны также подчеркивает, что учения будут организованы в соответствии с планом боевой подготовки молдавской армии на текущий год. Ранее с 10 по 22 сентября молдавские, румынские и американские военные провели на полигонах Молдавии совместные многонациональные учения Scutul de foc/Rapid Trident - 2023 ("Огненный щит"/"Быстрый трезубец" - 2023), чтобы отработать взаимодействие между военными республики и стран НАТО.
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в мире, молдавия, нато
Молдавия проведет военные учения с США
МО Молдавии: 25-31 октября пройдут молдавско-американские военные учения
КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости.
Совместные молдавско-американские военные учения Aurochs Partner–2023 пройдут 25-31 октября в городах Бельцы и Маркулешты, сообщает минобороны
Молдавии.
"В конце октября Национальная армия проведет молдавско-американские двусторонние учения Aurochs Partner–2023. С 25 по 31 октября текущего года в учебных центрах авиационного полка "Дечебал" в Маркулештах и мотострелковой бригады "Молдова" в Бельцах пройдут совместные тренировки молдавских и американских солдат", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны республики.
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Уточняется, что учения будут включать в себя стрельбу из пехотного оружия и прыжки с парашютом. "Они направлены на развитие возможностей и повышение уровня оперативной совместимости армий-участниц, а также внедрение на практике современных приемов, методов и процедур индивидуальной и коллективной военной подготовки", - пояснили в сообщении.
Минобороны также подчеркивает, что учения будут организованы в соответствии с планом боевой подготовки молдавской армии на текущий год.
Ранее с 10 по 22 сентября молдавские, румынские и американские военные провели на полигонах Молдавии совместные многонациональные учения Scutul de foc/Rapid Trident - 2023 ("Огненный щит"/"Быстрый трезубец" - 2023), чтобы отработать взаимодействие между военными республики и стран НАТО
.
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