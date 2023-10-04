https://ria.ru/20231004/mo-1900385253.html

Эксперт назвал мошеннические колл-центры Украины законными целями ВС России

Эксперт назвал мошеннические колл-центры Украины законными целями ВС России - РИА Новости, 04.10.2023

Эксперт назвал мошеннические колл-центры Украины законными целями ВС России

Руководитель проекта по борьбе с телефонным мошенничеством "Не дай себя обмануть" Иван Соловьев заявил, что мошеннические колл-центры на Украине курирует СБУ, и РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:01

2023-10-04T12:01

2023-10-04T12:01

украина

россия

иван соловьев (юрист)

служба безопасности украины

вооруженные силы рф

мошенники

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Руководитель проекта по борьбе с телефонным мошенничеством "Не дай себя обмануть" Иван Соловьев заявил, что мошеннические колл-центры на Украине курирует СБУ, и направил обращение в Министерство обороны РФ у с просьбой признать их законными целями. "Украинские мошеннические колл-центры превратились в точки координации как финансирования терроризма, так и непосредственного его осуществления. Поэтому считаю, что центры мошеннического и психологического воздействия на российских граждан, находящиеся на территории Украины, должны быть признаны как законные цели для нанесения ударов высокоточным оружием", - сказал РИА Новости Соловьев. Он добавил, что уже направил соответствующее обращение в Министерство обороны. По данным Соловьева, мошеннические колл-центры на Украине курирует СБУ, а часть похищаемых у россиян средств идет на финансирование украинской армии. "Украинские мошеннические колл-центры последние три года терроризируют российских граждан, придумывая новые преступные способы и психологические уловки для похищения денежных средств, в том числе принуждая их брать кредиты и продавать жилье. Телефонные мошенники также по заданию СБУ и ГУР реализуют схемы, связанные с принуждением россиян совершать поджоги военкоматов, релейных шкафов и иных объектов транспортной и технологической инфраструктуры страны", - заявил Соловьев. По его оценкам, ущерб от телефонных мошенников исчисляется миллиардами рублей.

https://ria.ru/20230928/moshenniki-1899153728.html

https://ria.ru/20230527/moshenniki-1874566428.html

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украина, россия, иван соловьев (юрист), служба безопасности украины, вооруженные силы рф, мошенники, мошенничество