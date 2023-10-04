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Эксперт назвал мошеннические колл-центры Украины законными целями ВС России
Эксперт назвал мошеннические колл-центры Украины законными целями ВС России - РИА Новости, 04.10.2023
Эксперт назвал мошеннические колл-центры Украины законными целями ВС России
Руководитель проекта по борьбе с телефонным мошенничеством "Не дай себя обмануть" Иван Соловьев заявил, что мошеннические колл-центры на Украине курирует СБУ, и РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:01
2023-10-04T12:01
2023-10-04T12:01
украина
россия
иван соловьев (юрист)
служба безопасности украины
вооруженные силы рф
мошенники
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Руководитель проекта по борьбе с телефонным мошенничеством "Не дай себя обмануть" Иван Соловьев заявил, что мошеннические колл-центры на Украине курирует СБУ, и направил обращение в Министерство обороны РФ у с просьбой признать их законными целями. "Украинские мошеннические колл-центры превратились в точки координации как финансирования терроризма, так и непосредственного его осуществления. Поэтому считаю, что центры мошеннического и психологического воздействия на российских граждан, находящиеся на территории Украины, должны быть признаны как законные цели для нанесения ударов высокоточным оружием", - сказал РИА Новости Соловьев. Он добавил, что уже направил соответствующее обращение в Министерство обороны. По данным Соловьева, мошеннические колл-центры на Украине курирует СБУ, а часть похищаемых у россиян средств идет на финансирование украинской армии. "Украинские мошеннические колл-центры последние три года терроризируют российских граждан, придумывая новые преступные способы и психологические уловки для похищения денежных средств, в том числе принуждая их брать кредиты и продавать жилье. Телефонные мошенники также по заданию СБУ и ГУР реализуют схемы, связанные с принуждением россиян совершать поджоги военкоматов, релейных шкафов и иных объектов транспортной и технологической инфраструктуры страны", - заявил Соловьев. По его оценкам, ущерб от телефонных мошенников исчисляется миллиардами рублей.
https://ria.ru/20230928/moshenniki-1899153728.html
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украина, россия, иван соловьев (юрист), служба безопасности украины, вооруженные силы рф, мошенники, мошенничество
Украина, Россия, Иван Соловьев (юрист), Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ, мошенники, Мошенничество
Эксперт назвал мошеннические колл-центры Украины законными целями ВС России
Эксперт: мошеннические колл-центры Украины нужно признать законными целями ВС РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Руководитель проекта по борьбе с телефонным мошенничеством "Не дай себя обмануть" Иван Соловьев заявил, что мошеннические колл-центры на Украине курирует СБУ, и направил обращение в Министерство обороны РФ у с просьбой признать их законными целями.
"Украинские мошеннические колл-центры превратились в точки координации как финансирования терроризма, так и непосредственного его осуществления. Поэтому считаю, что центры мошеннического и психологического воздействия на российских граждан, находящиеся на территории Украины, должны быть признаны как законные цели для нанесения ударов высокоточным оружием", - сказал РИА Новости Соловьев. Он добавил, что уже направил соответствующее обращение в Министерство обороны.
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По данным Соловьева, мошеннические колл-центры на Украине курирует СБУ, а часть похищаемых у россиян средств идет на финансирование украинской армии.
"Украинские мошеннические колл-центры последние три года терроризируют российских граждан, придумывая новые преступные способы и психологические уловки для похищения денежных средств, в том числе принуждая их брать кредиты и продавать жилье. Телефонные мошенники также по заданию СБУ и ГУР реализуют схемы, связанные с принуждением россиян совершать поджоги военкоматов, релейных шкафов и иных объектов транспортной и технологической инфраструктуры страны", - заявил Соловьев.
По его оценкам, ущерб от телефонных мошенников исчисляется миллиардами рублей.
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