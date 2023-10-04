https://ria.ru/20231004/mid-1900434592.html

МИД Польши обвинил Берлин в разжигании вражды между Варшавой и Киевом

МИД Польши обвинил Берлин в разжигании вражды между Варшавой и Киевом - РИА Новости, 04.10.2023

МИД Польши обвинил Берлин в разжигании вражды между Варшавой и Киевом

Замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Германию в разжигании вражды между Варшавой и Киевом и заявил, что между киевскими властями и ФРГ может... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T14:02

2023-10-04T14:02

2023-10-04T14:54

в мире

украина

польша

германия

тарас качка

матеуш моравецкий

евросоюз

отмена эмбарго на зерно

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Германию в разжигании вражды между Варшавой и Киевом и заявил, что между киевскими властями и ФРГ может существовать тайное соглашение об ускоренном вступлении Украины в ЕС. Как заявил Мулярчик в преддверии парламентских выборов в интервью британскому изданию Financial Times, между Киевом и Берлином может быть "скрытая договоренность" о том, что при смене польского правительства "Киев получит возможность ускоренного вступления" в ЕС. По мнению заминистра, "тесное сотрудничество" Польши и Украины после начала военного конфликта стало "опасным для немецкого господства" в Европе. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что в страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.

https://ria.ru/20231003/polsha-1900172550.html

https://ria.ru/20231003/polsha-1900082972.html

украина

польша

германия

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в мире, украина, польша, германия, тарас качка, матеуш моравецкий, евросоюз, отмена эмбарго на зерно