https://ria.ru/20231004/mid-1900407677.html

В МИД заявили, что Россия может помочь Афганистану с продовольствием

В МИД заявили, что Россия может помочь Афганистану с продовольствием - РИА Новости, 04.10.2023

В МИД заявили, что Россия может помочь Афганистану с продовольствием

Россия готова оказать гуманитарную помощь населению Афганистана в случае необходимости и соответствующего обращения властей, заявил спецпредставитель президента РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:48

2023-10-04T12:48

2023-10-04T12:48

афганистан

россия

азия

замир кабулов

мохаммад хасан ахунд

талибан

оон

политика

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия готова оказать гуманитарную помощь населению Афганистана в случае необходимости и соответствующего обращения властей, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. "Думаю, что Афганистан пока не в состоянии быть на полном самообеспечении. Оно и понятно. Давайте вернемся на два с лишним года назад, когда прежнее правительство, бежавшее, не было самообеспеченным и держалось главным образом за счет западных вливаний. Странно было бы от нынешних властей ожидать самодостаточности. Но я не хочу сказать, что без внешней помощи ситуация рухнет. Но ее отсутствие приведет к еще большим лишениям абсолютного большинства простых афганцев", - сказал Кабулов на брифинге на площадке медиагруппы "Россия сегодня". "Международное сообщество в меру своей способности должно оказывать гуманитарную помощь афганцам. Что касается России, я неоднократно напоминал о решении президента РФ в случае необходимости оказывать продовольственную помощь Афганистану. Это решение остается в силе. И если ситуация приобретет критический характер и афганские власти обратятся к российским, решение будет принято положительное", - добавил он. В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан*" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Тогдашний президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана*" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230914/gumpomosch-1896391059.html

https://ria.ru/20231004/pasporta-1900400753.html

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афганистан, россия, азия, замир кабулов, мохаммад хасан ахунд, талибан, оон, политика