Рейтинг@Mail.ru
В МИД заявили, что Россия может помочь Афганистану с продовольствием - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/mid-1900407677.html
В МИД заявили, что Россия может помочь Афганистану с продовольствием
В МИД заявили, что Россия может помочь Афганистану с продовольствием - РИА Новости, 04.10.2023
В МИД заявили, что Россия может помочь Афганистану с продовольствием
Россия готова оказать гуманитарную помощь населению Афганистана в случае необходимости и соответствующего обращения властей, заявил спецпредставитель президента РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:48
2023-10-04T12:48
афганистан
россия
азия
замир кабулов
мохаммад хасан ахунд
талибан
оон
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891374910_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_4f74487d6d51c9d8727ad1dce8171f11.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия готова оказать гуманитарную помощь населению Афганистана в случае необходимости и соответствующего обращения властей, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. "Думаю, что Афганистан пока не в состоянии быть на полном самообеспечении. Оно и понятно. Давайте вернемся на два с лишним года назад, когда прежнее правительство, бежавшее, не было самообеспеченным и держалось главным образом за счет западных вливаний. Странно было бы от нынешних властей ожидать самодостаточности. Но я не хочу сказать, что без внешней помощи ситуация рухнет. Но ее отсутствие приведет к еще большим лишениям абсолютного большинства простых афганцев", - сказал Кабулов на брифинге на площадке медиагруппы "Россия сегодня". "Международное сообщество в меру своей способности должно оказывать гуманитарную помощь афганцам. Что касается России, я неоднократно напоминал о решении президента РФ в случае необходимости оказывать продовольственную помощь Афганистану. Это решение остается в силе. И если ситуация приобретет критический характер и афганские власти обратятся к российским, решение будет принято положительное", - добавил он. В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан*" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Тогдашний президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана*" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230914/gumpomosch-1896391059.html
https://ria.ru/20231004/pasporta-1900400753.html
афганистан
россия
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891374910_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_ca3054824e05b9fcd98e142e16d048bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
афганистан, россия, азия, замир кабулов, мохаммад хасан ахунд, талибан, оон, политика
Афганистан, Россия, Азия, Замир Кабулов, Мохаммад Хасан Ахунд, Талибан, ООН, Политика
В МИД заявили, что Россия может помочь Афганистану с продовольствием

МИД: Россия может помочь Афганистану с продовольствием в случае необходимости

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел РФ
Министерство иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия готова оказать гуманитарную помощь населению Афганистана в случае необходимости и соответствующего обращения властей, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Думаю, что Афганистан пока не в состоянии быть на полном самообеспечении. Оно и понятно. Давайте вернемся на два с лишним года назад, когда прежнее правительство, бежавшее, не было самообеспеченным и держалось главным образом за счет западных вливаний. Странно было бы от нынешних властей ожидать самодостаточности. Но я не хочу сказать, что без внешней помощи ситуация рухнет. Но ее отсутствие приведет к еще большим лишениям абсолютного большинства простых афганцев", - сказал Кабулов на брифинге на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Кабул, Афганистан - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
В МИД прокомментировали отправку гуманитарной помощи в Афганистан
14 сентября, 18:41
"Международное сообщество в меру своей способности должно оказывать гуманитарную помощь афганцам. Что касается России, я неоднократно напоминал о решении президента РФ в случае необходимости оказывать продовольственную помощь Афганистану. Это решение остается в силе. И если ситуация приобретет критический характер и афганские власти обратятся к российским, решение будет принято положительное", - добавил он.
В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан*" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Тогдашний президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана*" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
В МИД рассказали, чем закончилась история с потерянными паспортами талибов
Вчера, 12:28
 
АфганистанРоссияАзияЗамир КабуловМохаммад Хасан АхундТалибанООНПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала