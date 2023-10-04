https://ria.ru/20231004/mid-1900395072.html
МИД выразил протест Японии из-за военной активности
МИД выразил протест Японии из-за военной активности - РИА Новости, 04.10.2023
МИД выразил протест Японии из-за военной активности
Москва выразила протест посольству Японии в России, указав на недопустимость военной активности Токио и стран НАТО у своих дальневосточных рубежей, заявила... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:16
2023-10-04T12:16
2023-10-04T12:32
россия
москва
япония
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Москва выразила протест посольству Японии в России, указав на недопустимость военной активности Токио и стран НАТО у своих дальневосточных рубежей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."Второго октября посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с проведением в период с 14 по 23 сентября масштабных японо-американских военных учений на острове Хоккайдо, в непосредственной близости от границ РФ, а также планами по реализации ряда аналогичных маневров в конце октября-декабре текущего года. Японской стороне было указано на категорическую недопустимость демонстративной военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, осуществляемой Токио, в том числе совместно со странами-членами НАТО", - заявила Захарова на брифинге в среду.По ее словам, Россия предупредила, что "безответственная политика администрации (премьер-министра Фумио) Кисиды ставит Японию на путь опасной эскалации и напряженности" в регионе.
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россия, москва, япония, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Москва, Япония, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД выразил протест Японии из-за военной активности
МИД: Москва выразила протест посольству Японии в России из-за военной активности
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Москва выразила протест посольству Японии в России, указав на недопустимость военной активности Токио и стран НАТО у своих дальневосточных рубежей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
"Второго октября посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с проведением в период с 14 по 23 сентября масштабных японо-американских военных учений на острове Хоккайдо, в непосредственной близости от границ РФ, а также планами по реализации ряда аналогичных маневров в конце октября-декабре текущего года. Японской стороне было указано на категорическую недопустимость демонстративной военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, осуществляемой Токио, в том числе совместно со странами-членами НАТО", - заявила Захарова на брифинге в среду.
По ее словам, Россия предупредила, что "безответственная политика администрации (премьер-министра Фумио) Кисиды ставит Японию на путь опасной эскалации и напряженности" в регионе.
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