https://ria.ru/20231004/metro-1900361895.html

В московском метро запустили поезд, посвященный учителям

В московском метро запустили поезд, посвященный учителям - РИА Новости, 04.10.2023

В московском метро запустили поезд, посвященный учителям

Тематический поезд "Учитель - главная профессия на земле", посвященный Году педагога и наставника, запустили в Москве в электродепо Измайлово, передает... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T11:20

2023-10-04T11:20

2023-10-04T12:18

общество

россия

москва

московский метрополитен

год педагога и наставника

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Тематический поезд "Учитель - главная профессия на земле", посвященный Году педагога и наставника, запустили в Москве в электродепо Измайлово, передает корреспондент РИА Новости.Первыми пассажирами поезда стали представители педагогических династий, школьники и их родители, а победители и лауреаты конкурса "Учитель года России" провели для присутствующих экскурсии по составу.Поезд состоит из пяти вагонов, каждый из которых посвящен основоположнику современной педагогики - Константину Ушинскому и педагогическим династиям, Василию Сухомлинскому и интеграции новых регионов в российское образовательное пространство, Антону Макаренко и успехам современных школьников, Льву Выготскому и нацпроекту "Образование", Игорю Иванову и конкурсам педагогического мастерства."Я уверен, что наш с вами поезд - это только первая ласточка, первый поезд в целой плеяде таких замечательных начинаний... Каждый этот вагон, он тематический, и среди них есть вагоны, посвященные династиям, которых мы сегодня приветствовали и о которых говорили, посвященные нашим новым регионам, которые вернулись в состав нашей страны после долго отсутствия и где проделана титаническая работа прежде всего нашими коллегами-учителями, которые не побоялись никаких угроз, пришли в школы и работают сейчас с нашими детьми. Ну и, конечно же, участникам наших профессиональных конкурсов, которых становится все больше и больше", - сказал первый замминистра просвещения России Александр Бугаев.Поезд будет курсировать шесть месяцев по Арбатской-Покровской (синей) ветке московского метро. На стенах поезда - цитаты президента России Владимира Путина, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, министра просвещения России Сергея Кравцова, основоположников российской педагогики, учителей, а также QR-коды, с помощью которых можно принять участие в акции "Спасибо учителю".Президент России в июне 2022 года подписал указ о проведении в 2023 году в России Года педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. В конце февраля 2023 года правительство России утвердило план мероприятий Года педагога и наставника, а в марте президент России Владимир Путин по ВКС дал старт Году педагога и наставника в центре знаний "Машук".

https://ria.ru/20231004/pervyy-1900358786.html

https://ria.ru/20230902/poezd-1893866140.html

россия

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, москва, московский метрополитен