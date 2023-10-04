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В московском метро запустили поезд, посвященный учителям - РИА Новости, 04.10.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:20 04.10.2023 (обновлено: 12:18 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/metro-1900361895.html
В московском метро запустили поезд, посвященный учителям
В московском метро запустили поезд, посвященный учителям - РИА Новости, 04.10.2023
В московском метро запустили поезд, посвященный учителям
Тематический поезд "Учитель - главная профессия на земле", посвященный Году педагога и наставника, запустили в Москве в электродепо Измайлово, передает... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:20
2023-10-04T12:18
общество
россия
москва
московский метрополитен
год педагога и наставника
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Тематический поезд "Учитель - главная профессия на земле", посвященный Году педагога и наставника, запустили в Москве в электродепо Измайлово, передает корреспондент РИА Новости.Первыми пассажирами поезда стали представители педагогических династий, школьники и их родители, а победители и лауреаты конкурса "Учитель года России" провели для присутствующих экскурсии по составу.Поезд состоит из пяти вагонов, каждый из которых посвящен основоположнику современной педагогики - Константину Ушинскому и педагогическим династиям, Василию Сухомлинскому и интеграции новых регионов в российское образовательное пространство, Антону Макаренко и успехам современных школьников, Льву Выготскому и нацпроекту "Образование", Игорю Иванову и конкурсам педагогического мастерства."Я уверен, что наш с вами поезд - это только первая ласточка, первый поезд в целой плеяде таких замечательных начинаний... Каждый этот вагон, он тематический, и среди них есть вагоны, посвященные династиям, которых мы сегодня приветствовали и о которых говорили, посвященные нашим новым регионам, которые вернулись в состав нашей страны после долго отсутствия и где проделана титаническая работа прежде всего нашими коллегами-учителями, которые не побоялись никаких угроз, пришли в школы и работают сейчас с нашими детьми. Ну и, конечно же, участникам наших профессиональных конкурсов, которых становится все больше и больше", - сказал первый замминистра просвещения России Александр Бугаев.Поезд будет курсировать шесть месяцев по Арбатской-Покровской (синей) ветке московского метро. На стенах поезда - цитаты президента России Владимира Путина, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, министра просвещения России Сергея Кравцова, основоположников российской педагогики, учителей, а также QR-коды, с помощью которых можно принять участие в акции "Спасибо учителю".Президент России в июне 2022 года подписал указ о проведении в 2023 году в России Года педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. В конце февраля 2023 года правительство России утвердило план мероприятий Года педагога и наставника, а в марте президент России Владимир Путин по ВКС дал старт Году педагога и наставника в центре знаний "Машук".
https://ria.ru/20231004/pervyy-1900358786.html
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общество, россия, москва, московский метрополитен
Общество, Россия, Москва, Московский метрополитен, Год педагога и наставника
В московском метро запустили поезд, посвященный учителям

В Москве на Арбатско-Покровской линии метро запустили поезд в честь учителей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗапуск тематического поезда "Учитель – главная профессия на Земле"
Запуск тематического поезда Учитель – главная профессия на Земле - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Запуск тематического поезда "Учитель – главная профессия на Земле"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Тематический поезд "Учитель - главная профессия на земле", посвященный Году педагога и наставника, запустили в Москве в электродепо Измайлово, передает корреспондент РИА Новости.
Первыми пассажирами поезда стали представители педагогических династий, школьники и их родители, а победители и лауреаты конкурса "Учитель года России" провели для присутствующих экскурсии по составу.
Лауреаты Всероссийского конкурса Первый учитель
Названы имена лауреатов Всероссийского конкурса "Первый учитель"
11:08
Поезд состоит из пяти вагонов, каждый из которых посвящен основоположнику современной педагогики - Константину Ушинскому и педагогическим династиям, Василию Сухомлинскому и интеграции новых регионов в российское образовательное пространство, Антону Макаренко и успехам современных школьников, Льву Выготскому и нацпроекту "Образование", Игорю Иванову и конкурсам педагогического мастерства.
"Я уверен, что наш с вами поезд - это только первая ласточка, первый поезд в целой плеяде таких замечательных начинаний... Каждый этот вагон, он тематический, и среди них есть вагоны, посвященные династиям, которых мы сегодня приветствовали и о которых говорили, посвященные нашим новым регионам, которые вернулись в состав нашей страны после долго отсутствия и где проделана титаническая работа прежде всего нашими коллегами-учителями, которые не побоялись никаких угроз, пришли в школы и работают сейчас с нашими детьми. Ну и, конечно же, участникам наших профессиональных конкурсов, которых становится все больше и больше", - сказал первый замминистра просвещения России Александр Бугаев.
Поезд будет курсировать шесть месяцев по Арбатской-Покровской (синей) ветке московского метро. На стенах поезда - цитаты президента России Владимира Путина, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, министра просвещения России Сергея Кравцова, основоположников российской педагогики, учителей, а также QR-коды, с помощью которых можно принять участие в акции "Спасибо учителю".
Президент России в июне 2022 года подписал указ о проведении в 2023 году в России Года педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. В конце февраля 2023 года правительство России утвердило план мероприятий Года педагога и наставника, а в марте президент России Владимир Путин по ВКС дал старт Году педагога и наставника в центре знаний "Машук".
Станция Сокольники Большой кольцевой линии Московского метро - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
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Год педагога и наставникаОбществоРоссияМоскваМосковский метрополитен
 
 
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