В московском метро запустили поезд, посвященный учителям
В Москве на Арбатско-Покровской линии метро запустили поезд в честь учителей
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗапуск тематического поезда "Учитель – главная профессия на Земле"
Запуск тематического поезда "Учитель – главная профессия на Земле"
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Тематический поезд "Учитель - главная профессия на земле", посвященный Году педагога и наставника, запустили в Москве в электродепо Измайлово, передает корреспондент РИА Новости.
Первыми пассажирами поезда стали представители педагогических династий, школьники и их родители, а победители и лауреаты конкурса "Учитель года России" провели для присутствующих экскурсии по составу.
Поезд состоит из пяти вагонов, каждый из которых посвящен основоположнику современной педагогики - Константину Ушинскому и педагогическим династиям, Василию Сухомлинскому и интеграции новых регионов в российское образовательное пространство, Антону Макаренко и успехам современных школьников, Льву Выготскому и нацпроекту "Образование", Игорю Иванову и конкурсам педагогического мастерства.
"Я уверен, что наш с вами поезд - это только первая ласточка, первый поезд в целой плеяде таких замечательных начинаний... Каждый этот вагон, он тематический, и среди них есть вагоны, посвященные династиям, которых мы сегодня приветствовали и о которых говорили, посвященные нашим новым регионам, которые вернулись в состав нашей страны после долго отсутствия и где проделана титаническая работа прежде всего нашими коллегами-учителями, которые не побоялись никаких угроз, пришли в школы и работают сейчас с нашими детьми. Ну и, конечно же, участникам наших профессиональных конкурсов, которых становится все больше и больше", - сказал первый замминистра просвещения России Александр Бугаев.
Поезд будет курсировать шесть месяцев по Арбатской-Покровской (синей) ветке московского метро. На стенах поезда - цитаты президента России Владимира Путина, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, министра просвещения России Сергея Кравцова, основоположников российской педагогики, учителей, а также QR-коды, с помощью которых можно принять участие в акции "Спасибо учителю".
Президент России в июне 2022 года подписал указ о проведении в 2023 году в России Года педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. В конце февраля 2023 года правительство России утвердило план мероприятий Года педагога и наставника, а в марте президент России Владимир Путин по ВКС дал старт Году педагога и наставника в центре знаний "Машук".