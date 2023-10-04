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Депутат Рады пригласил Маска на Украину - РИА Новости, 04.10.2023
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18:41 04.10.2023 (обновлено: 18:44 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/mask-1900521043.html
Депутат Рады пригласил Маска на Украину
Депутат Рады пригласил Маска на Украину - РИА Новости, 04.10.2023
Депутат Рады пригласил Маска на Украину
Член депутатской фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Александр Мережко... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:41
2023-10-04T18:44
в мире
украина
илон маск
владимир зеленский
россия
михаил подоляк
верховная рада украины
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Член депутатской фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Александр Мережко пригласил американского предпринимателя Илона Маска на Украину. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил Илона Маска в поддержке России и "иронизировании над Украиной", поскольку тот разместил в соцсети картинку со "страдающим человеком", лицо которого заменили на фото Зеленского. Подпись к картинке гласила: "Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи". После этого в парламенте Украины обвинили Маска в "распространении российской пропаганды". "Я готов принять его, и я уверен, что многие мои коллеги захотят с ним встретиться", - приводит издание Kyiv Post слова Мережко. По мнению депутата, Маск не знает о реальной ситуации на Украине. Как считает Мережко, если бы предприниматель посетил Украину, он "никогда бы не сказал и не написал подобное". Депутат добавил, что, если Маск воспользуется приглашением, он сможет задать любые вопросы.
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в мире, украина, илон маск, владимир зеленский, россия, михаил подоляк, верховная рада украины
В мире, Украина, Илон Маск, Владимир Зеленский, Россия, Михаил Подоляк, Верховная Рада Украины
Депутат Рады пригласил Маска на Украину

Член депутатской фракции "Слуга народа" Мережко пригласил Маска на Украину

© Соцсети миллиардераИлон Маск
Илон Маск
© Соцсети миллиардера
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Член депутатской фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Александр Мережко пригласил американского предпринимателя Илона Маска на Украину.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил Илона Маска в поддержке России и "иронизировании над Украиной", поскольку тот разместил в соцсети картинку со "страдающим человеком", лицо которого заменили на фото Зеленского. Подпись к картинке гласила: "Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи". После этого в парламенте Украины обвинили Маска в "распространении российской пропаганды".
"Я готов принять его, и я уверен, что многие мои коллеги захотят с ним встретиться", - приводит издание Kyiv Post слова Мережко.
По мнению депутата, Маск не знает о реальной ситуации на Украине. Как считает Мережко, если бы предприниматель посетил Украину, он "никогда бы не сказал и не написал подобное".
Депутат добавил, что, если Маск воспользуется приглашением, он сможет задать любые вопросы.
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В миреУкраинаИлон МаскВладимир ЗеленскийРоссияМихаил ПодолякВерховная Рада Украины
 
 
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