https://ria.ru/20231004/mask-1900443633.html

В приоритете. Маск неожиданно высказался об Украине

В приоритете. Маск неожиданно высказался об Украине - РИА Новости, 04.10.2023

В приоритете. Маск неожиданно высказался об Украине

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал в соцсети X саркастический пост журналиста Гленна Гринвальда о том, что главными на повестке дня в США стоят не нужды РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T14:33

2023-10-04T14:33

2023-10-04T15:41

в мире

украина

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киев

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гленн гринвальд

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск поддержал в соцсети X саркастический пост журналиста Гленна Гринвальда о том, что главными на повестке дня в США стоят не нужды простых граждан, а спонсирование Украины."Я согласен с поддержкой Киева (и оказываю ее), но потребности США, безусловно, должны находиться в приоритете", — написал миллиардер.В понедельник Верховная рада обвинила Маска в распространении российской пропаганды после его шутки в адрес президента Украины Владимира Зеленского: гендиректор компании Tesla разместил в соцсети X мем со "страдающим" человеком, лицо которого заменили на фото главы киевского режима. "Когда прошло уже пять минут, а ты еще не попросил миллиарда долларов помощи", — гласит надпись.Как в середине сентября сообщил телеканал Fox News, Белый дом признал, что США потратили на украинский конфликт почти 111 миллиардов долларов. В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с прошлого года ЕС выделил киевским властям 80 миллиардов евро (84,6 миллиарда долларов США).

https://ria.ru/20230929/ssha-1899374844.html

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в мире, украина, сша, киев, илон маск, гленн гринвальд, владимир зеленский, верховная рада украины, евросоюз