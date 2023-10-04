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У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,6
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,6 - РИА Новости, 04.10.2023
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,6
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у побережья Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:44
2023-10-04T14:44
2023-10-04T14:44
в мире
филиппины
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
происшествия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у побережья Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 11.21 по времени UTC (14.21 мск). Эпицентр располагался в 129 километрах от города Генерал-Сантос. Очаг залегал на глубине 111 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала. Ранее в среду уже сообщалось о землетрясении на севере Филиппин магнитудой 5,7.
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в мире, филиппины, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), происшествия
В мире, Филиппины, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Происшествия
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,6
EMSC: у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,6