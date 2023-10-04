https://ria.ru/20231004/mali-1900567349.html

Повстанцы-туареги в Мали заявили о захвате лагеря правительственных войск

Повстанцы-туареги в Мали заявили о захвате лагеря правительственных войск - РИА Новости, 04.10.2023

Повстанцы-туареги в Мали заявили о захвате лагеря правительственных войск

Повстанцы-туареги захватили лагерь правительственных войск в населенном пункте Туассе на востоке Мали, передает в среду агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T23:44

2023-10-04T23:44

2023-10-04T23:44

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Повстанцы-туареги захватили лагерь правительственных войск в населенном пункте Туассе на востоке Мали, передает в среду агентство Reuters со ссылкой на представителя группировки "Координация движений Азавада" (CMA) Мохамеда Эль-Маулуда Рамадана. "Мохаммед Эль-Маулуд Рамадан ... сообщил, что его бойцы взяли под контроль лагерь армии Мали в Туассе после боя", - говорится в сообщении. Как отмечает агентство, за последние несколько недель туареги захватили уже пять лагерей правительственных сил. Мали столкнулась с политическим кризисом и кризисом в области безопасности с тех пор, как в 2012 году на севере страны вспыхнули джихадистские и сепаратистские мятежи. Более десяти лет ожесточенных столкновений в стране привели к ощутимым последствиям, в том числе массовому вынужденному переселению и катастрофической гуманитарной ситуации. По оценкам ООН, около 8,8 миллиона человек в Мали нуждаются в гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20230831/afrika-1893239819.html

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