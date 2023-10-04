Маккарти не будет баллотироваться в спикеры палаты представителей США
Маккарти не будет пытаться переизбраться в спикеры палаты представителей США
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Республиканец Кевин Маккарти, отправленный в отставку с поста спикера палаты представителей конгресса США, подтвердил в соцсети X, что не будет добиваться переизбрания на эту должность.
"Я не стану пытаться вновь баллотироваться на пост спикера палаты представителей. Быть может, сегодня я проиграл голосование, но я сражался за то, во что я верю, — а я верю в Америку", — написал он.
Инициатором снятия Маккарти выступил республиканец Мэтт Гетц. Он был недоволен тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета, который позволяет избежать шатдауна — приостановки работы федерального правительства. Гетц также обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции. За его отстранение проголосовали 216 конгрессменов, против — 210.
Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Такую же попытку конгрессмены предпринимали в 1910 году, но она не увенчалась успехом.
Маккарти избрали спикером 7 января — после рекордных пяти дней и 15 раундов голосований.