https://ria.ru/20231004/makkarti-1900343288.html

Маккарти не будет баллотироваться в спикеры палаты представителей США

Маккарти не будет баллотироваться в спикеры палаты представителей США - РИА Новости, 04.10.2023

Маккарти не будет баллотироваться в спикеры палаты представителей США

Республиканец Кевин Маккарти, отправленный в отставку с поста спикера палаты представителей конгресса США, подтвердил в соцсети X, что не будет добиваться... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T09:50

2023-10-04T09:50

2023-10-04T10:59

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кевин маккарти

палата представителей сша

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ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Республиканец Кевин Маккарти, отправленный в отставку с поста спикера палаты представителей конгресса США, подтвердил в соцсети X, что не будет добиваться переизбрания на эту должность. "Я не стану пытаться вновь баллотироваться на пост спикера палаты представителей. Быть может, сегодня я проиграл голосование, но я сражался за то, во что я верю, — а я верю в Америку", — написал он. Инициатором снятия Маккарти выступил республиканец Мэтт Гетц. Он был недоволен тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета, который позволяет избежать шатдауна — приостановки работы федерального правительства. Гетц также обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции. За его отстранение проголосовали 216 конгрессменов, против — 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Такую же попытку конгрессмены предпринимали в 1910 году, но она не увенчалась успехом. Маккарти избрали спикером 7 января — после рекордных пяти дней и 15 раундов голосований.

https://ria.ru/20231004/tramp-1900316615.html

https://ria.ru/20231004/posledstvie-1900320524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, кевин маккарти, палата представителей сша