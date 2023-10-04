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Маккарти не будет баллотироваться в спикеры палаты представителей США - РИА Новости, 04.10.2023
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09:50 04.10.2023 (обновлено: 10:59 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/makkarti-1900343288.html
Маккарти не будет баллотироваться в спикеры палаты представителей США
Маккарти не будет баллотироваться в спикеры палаты представителей США - РИА Новости, 04.10.2023
Маккарти не будет баллотироваться в спикеры палаты представителей США
Республиканец Кевин Маккарти, отправленный в отставку с поста спикера палаты представителей конгресса США, подтвердил в соцсети X, что не будет добиваться... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T09:50
2023-10-04T10:59
в мире
сша
кевин маккарти
палата представителей сша
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ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Республиканец Кевин Маккарти, отправленный в отставку с поста спикера палаты представителей конгресса США, подтвердил в соцсети X, что не будет добиваться переизбрания на эту должность. "Я не стану пытаться вновь баллотироваться на пост спикера палаты представителей. Быть может, сегодня я проиграл голосование, но я сражался за то, во что я верю, — а я верю в Америку", — написал он. Инициатором снятия Маккарти выступил республиканец Мэтт Гетц. Он был недоволен тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета, который позволяет избежать шатдауна — приостановки работы федерального правительства. Гетц также обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции. За его отстранение проголосовали 216 конгрессменов, против — 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Такую же попытку конгрессмены предпринимали в 1910 году, но она не увенчалась успехом. Маккарти избрали спикером 7 января — после рекордных пяти дней и 15 раундов голосований.
https://ria.ru/20231004/tramp-1900316615.html
https://ria.ru/20231004/posledstvie-1900320524.html
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в мире, сша, кевин маккарти, палата представителей сша
В мире, США, Кевин Маккарти, Палата представителей США
Маккарти не будет баллотироваться в спикеры палаты представителей США

Маккарти не будет пытаться переизбраться в спикеры палаты представителей США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти
Бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Республиканец Кевин Маккарти, отправленный в отставку с поста спикера палаты представителей конгресса США, подтвердил в соцсети X, что не будет добиваться переизбрания на эту должность.
"Я не стану пытаться вновь баллотироваться на пост спикера палаты представителей. Быть может, сегодня я проиграл голосование, но я сражался за то, во что я верю, — а я верю в Америку", — написал он.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Конгрессмен предложил Трампа на пост спикера палаты представителей США
03:57
Инициатором снятия Маккарти выступил республиканец Мэтт Гетц. Он был недоволен тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета, который позволяет избежать шатдауна — приостановки работы федерального правительства. Гетц также обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции. За его отстранение проголосовали 216 конгрессменов, против — 210.
Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Такую же попытку конгрессмены предпринимали в 1910 году, но она не увенчалась успехом.
Маккарти избрали спикером 7 января — после рекордных пяти дней и 15 раундов голосований.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Пушков раскрыл главное последствие отстранения Маккарти
06:01
 
В миреСШАКевин МаккартиПалата представителей США
 
 
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