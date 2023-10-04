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В Приморье краснокнижный леопард оставил длинное "послание" на фотоловушке - РИА Новости, 04.10.2023
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Хорошие новости
 
17:13 04.10.2023 (обновлено: 17:41 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/leopard-1900498818.html
В Приморье краснокнижный леопард оставил длинное "послание" на фотоловушке
В Приморье краснокнижный леопард оставил длинное "послание" на фотоловушке - РИА Новости, 04.10.2023
В Приморье краснокнижный леопард оставил длинное "послание" на фотоловушке
В Приморье краснокнижный дальневосточный леопард впервые оставил самое длинное "послание" на фотоловушке в нацпарке, сообщило учреждение в Тelegram-канале. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:13
2023-10-04T17:41
хорошие новости
приморский край
леопарды
китай
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт — РИА Новости. В Приморье краснокнижный дальневосточный леопард впервые оставил самое длинное "послание" на фотоловушке в нацпарке, сообщило учреждение в Тelegram-канале. "Никогда еще фотоловушка "Земли леопарда" не была настолько "одарена лаской" дальневосточного леопарда. Сначала она была тщательно обнюхана, после чего щедро "поглажена", &lt;...&gt; большая пятнистая кошка общалась с жителями тайги на "языке" дикой природы — с помощью запаховых меток. &lt;...&gt; Оставила на ней подробную информацию о себе и "прочитала сообщения" от других животных", — рассказали в нацпарке.Публикация сопровождается видео, на котором краснокнижный хищник около 20 секунд обнюхивал и "обнимал" фотоловушку, которая запечатлела в ночи четкий индивидуальный узор на шкуре зверя. Впоследствии выяснилось, что это самка. На кадрах также видно, как животное подошло к растущему рядом меточному дереву и, забравшись на него, оставила "послание" и там. Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке территории Китая, граничащей с Россией. Еще несколько особей заметили у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых особей.
https://ria.ru/20230910/leopard-1895308857.html
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приморский край, леопарды, китай, россия
Хорошие новости, Приморский край, леопарды, Китай, Россия
В Приморье краснокнижный леопард оставил длинное "послание" на фотоловушке

В Приморье редкий леопард впервые оставил длинное "послание" на фотоловушке

© "Земля леопарда" - дирекция заповедников/TelegramЛеопард рядом с фотоловушкой "Земли леопарда"
Леопард рядом с фотоловушкой Земли леопарда
© "Земля леопарда" - дирекция заповедников/Telegram
Леопард рядом с фотоловушкой "Земли леопарда"
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 окт — РИА Новости. В Приморье краснокнижный дальневосточный леопард впервые оставил самое длинное "послание" на фотоловушке в нацпарке, сообщило учреждение в Тelegram-канале.
"Никогда еще фотоловушка "Земли леопарда" не была настолько "одарена лаской" дальневосточного леопарда. Сначала она была тщательно обнюхана, после чего щедро "поглажена", <...> большая пятнистая кошка общалась с жителями тайги на "языке" дикой природы — с помощью запаховых меток. <...> Оставила на ней подробную информацию о себе и "прочитала сообщения" от других животных", — рассказали в нацпарке.
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Публикация сопровождается видео, на котором краснокнижный хищник около 20 секунд обнюхивал и "обнимал" фотоловушку, которая запечатлела в ночи четкий индивидуальный узор на шкуре зверя. Впоследствии выяснилось, что это самка.
На кадрах также видно, как животное подошло к растущему рядом меточному дереву и, забравшись на него, оставила "послание" и там.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке территории Китая, граничащей с Россией. Еще несколько особей заметили у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых особей.
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