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В Латвии освободили активистку Татьяну Андриец - РИА Новости, 04.10.2023
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14:31 04.10.2023 (обновлено: 14:34 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/latviya-1900442448.html
В Латвии освободили активистку Татьяну Андриец
В Латвии освободили активистку Татьяну Андриец - РИА Новости, 04.10.2023
В Латвии освободили активистку Татьяну Андриец
Суд в Латвии освободил из-под ареста активистку Татьяну Андриец, которая находилась в тюрьме с февраля 2023 года, новую меру пресечения ей выберут позднее,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:31
2023-10-04T14:34
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Суд в Латвии освободил из-под ареста активистку Татьяну Андриец, которая находилась в тюрьме с февраля 2023 года, новую меру пресечения ей выберут позднее, сообщил в среду портал Baltnews. "Активистку Татьяну Андриец выпустили из тюрьмы. Решение приняли на сегодняшнем судебном заседании по изменению меры пресечения. Новую меру пресечения изберут позднее", - говорится в сообщении. Ранее Андриец изменили статью с 81.1 ("оказание помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии") на более тяжкую 89.1 ("создание преступной организации"), по которой ей грозит от 10 лет до пожизненного лишения свободы. Ранее Рижский городской суд постановил арестовать задержанную 6 февраля гражданку Латвии Андриец. Партия "Русский союз Латвии" сообщала, что Андриец предъявлены обвинения в помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, и в нарушении санкций. Посольство РФ в Латвии выразило готовность оказать правовую и дипломатическую помощь для ее освобождения. Рижский окружной суд в конце февраля отклонил апелляцию на выбор меры пресечения и оставил Андриец под арестом. В апреле, июне и августе суд продлевал ее арест на два месяца. В пресс-службе СПбГУ РИА Новости ранее сообщили, что студентка Андриец является участником антифашистского движения. В августе 2022 года девушка была задержана властями Латвии за участие в акции против сноса памятника освободителям Риги.
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в мире, латвия, россия, русский союз латвии
В мире, Латвия, Россия, Русский союз Латвии
В Латвии освободили активистку Татьяну Андриец

Активистку Татьяну Андриец выпустили из-под ареста в Латвии

© Фото : Татьяна Андриец / ВКТатьяна Андриец
Татьяна Андриец - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : Татьяна Андриец / ВК
Татьяна Андриец . Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Суд в Латвии освободил из-под ареста активистку Татьяну Андриец, которая находилась в тюрьме с февраля 2023 года, новую меру пресечения ей выберут позднее, сообщил в среду портал Baltnews.
«
"Активистку Татьяну Андриец выпустили из тюрьмы. Решение приняли на сегодняшнем судебном заседании по изменению меры пресечения. Новую меру пресечения изберут позднее", - говорится в сообщении.
Ранее Андриец изменили статью с 81.1 ("оказание помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии") на более тяжкую 89.1 ("создание преступной организации"), по которой ей грозит от 10 лет до пожизненного лишения свободы.
Ранее Рижский городской суд постановил арестовать задержанную 6 февраля гражданку Латвии Андриец. Партия "Русский союз Латвии" сообщала, что Андриец предъявлены обвинения в помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, и в нарушении санкций. Посольство РФ в Латвии выразило готовность оказать правовую и дипломатическую помощь для ее освобождения. Рижский окружной суд в конце февраля отклонил апелляцию на выбор меры пресечения и оставил Андриец под арестом. В апреле, июне и августе суд продлевал ее арест на два месяца.
В пресс-службе СПбГУ РИА Новости ранее сообщили, что студентка Андриец является участником антифашистского движения. В августе 2022 года девушка была задержана властями Латвии за участие в акции против сноса памятника освободителям Риги.
Татьяна Андриец - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Задержанная в Риге активистка заявила об унижении русских в Латвии
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