https://ria.ru/20231004/kurs-1900504629.html

Рубль прибавляет к доллару, но теряет к евро

Рубль прибавляет к доллару, но теряет к евро - РИА Новости, 04.10.2023

Рубль прибавляет к доллару, но теряет к евро

Российская валюта в среду торгуется без серьезных изменений: слегка прибавляет к доллару, стабильна к юаню, но теряет к евро, следует из данных торгов. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T17:37

2023-10-04T17:37

2023-10-04T17:37

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

сша

китай

дмитрий бабин

бкс мир инвестиций

московская биржа

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дмитрий Майоров. Российская валюта в среду торгуется без серьезных изменений: слегка прибавляет к доллару, стабильна к юаню, но теряет к евро, следует из данных торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 16.16 мск снижался на 19 копеек, до 99,42 рубля, евро прибавлял 42 копейки, до 104,58 рубля, юаня – терял 1 копейку, до 13,59 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Объем торгов юанями составляет 79,6 миллиарда рублей против 47,4 миллиарда по евро и 81,4 миллиарда по доллару. Доллар при этом снижается к рублю на 0,1%, юань – в пределах на 0,05%, евро растет на 0,4%. Рубль под легким давлениемКурс российской валюты в среду незначительно меняется против основных валют, торгуемых на Московской бирже, согласовываясь с курсовой динамикой форекса, на котором евро растет к доллару. "Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Его пока не удается устранить, несмотря на вероятное наращивание экспортной выучки, которое уже должно было произойти благодаря дорогой нефти. В результате может увеличиться приток валюты на внутренний рынок, однако, по всей видимости, его пока недостаточно для комфортного обеспечения повышенного спроса на нее", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Игроки рынка обратили внимание на сообщения, что Минфин России направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 6 октября по 7 ноября 398,72 миллиарда рублей, по 18,12 миллиарда рублей в день. На предыдущий период аналогичные показатели составляют 276,16 миллиарда рублей и 13,15 миллиарда соответственно. Впрочем, в целях снижения волатильности финансовых рынков Банк России приостановил трансляцию покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок с 10 августа 2023 года и до конца 2023 года. Стоимость нефти сорта Brent падает на 1,8%, до 89,3 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) теряет 0,4% до 106,6 пункта, немного отойдя вниз от максимума с ноября 2022 года. ПрогнозыФактор сильного доллара (на форексе) и высоких процентных ставок в мире будет превалировать, поэтому вероятные цели для стоимости марки Brent на ближайшее время будут находится в диапазоне 86-91 доллара за баррель, считает Георгий Засеев из Россельхозбанка. "Таким образом, поддержка со стороны нефтяного рынка будет ограниченной и выражена в сохранении тренда на снижении "скидки" на нефтяную смесь российских экспортеров в октябре. Вряд ли добавит силы рублю анонсированное сегодня увеличение Минфином РФ покупок валюты и золота в рамках бюджетного правила. Ожидаем, что в ближайшие дни доллар будет торговаться в диапазоне 98,9-100,5 рубля, но в случае ухудшения новостного фона, допускаем снижение курса рубля к уровню 100,5-101,7 рубля. Краткосрочный прогноз по юаню - 13,2-13,65 рубля", - добавляет он. В текущих условиях риски повторного роста курса выше 100 рублей за доллар сохранятся по крайней мере до следующей недели, когда возобновится ряд операций с юанем после длинных выходных в КНР, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

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https://ria.ru/20231003/dollar-1900180452.html

https://ria.ru/20230929/membrany-1899445727.html

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экономика, россия, сша, китай, дмитрий бабин, бкс мир инвестиций, московская биржа, россельхозбанк