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Курс доллара превысил 99,75 рубля - РИА Новости, 04.10.2023
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08:12 04.10.2023 (обновлено: 08:31 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/kurs-1900328994.html
Курс доллара превысил 99,75 рубля
Курс доллара превысил 99,75 рубля - РИА Новости, 04.10.2023
Курс доллара превысил 99,75 рубля
Российская валюта в начале сегодняшних торгов снижается к доллару и прибавляет к юаню, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T08:12
2023-10-04T08:31
экономика
московская биржа
россия
курс доллара
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российская валюта в начале сегодняшних торгов снижается к доллару и прибавляет к юаню, следует из данных Московской биржи. Так, к 7:03 мск курс доллара расчетами "завтра" повышается на 14 копеек, до 99,75 рубля. Юань при этом терял одну копейку, торгуясь на уровне 13,59 рубля.С евро операций расчетами "завтра" пока нет.Накануне американская валюта на короткое время преодолела ключевую планку в 100 рублей (впервые с 14 августа), но затем рубль стабилизировался. В результате за день доллар снизился на 15 копеек, до 99,61 рубля, евро — на 79 копеек, до 104,16 рубля, юань остался на уровне 13,6 рубля.По мнению аналитиков, в нынешних условиях риски возвращения доллара выше 100 рублей пока сохраняются. Тем не менее у рубля остается потенциал к коррекционному укреплению как минимум к 98 рублям за доллар по мере того, как выросшие нефтяные цены будут транслироваться в приток валюты от экспорта.
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экономика, московская биржа, россия, курс доллара
Экономика, Московская биржа, Россия, Курс доллара
Курс доллара превысил 99,75 рубля

Курс доллара на Московской бирже поднялся до 99,75 рубля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖенщина заходит в пункт обмена валюты
Женщина заходит в пункт обмена валюты - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Женщина заходит в пункт обмена валюты. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российская валюта в начале сегодняшних торгов снижается к доллару и прибавляет к юаню, следует из данных Московской биржи.
Так, к 7:03 мск курс доллара расчетами "завтра" повышается на 14 копеек, до 99,75 рубля.
Юань при этом терял одну копейку, торгуясь на уровне 13,59 рубля.
С евро операций расчетами "завтра" пока нет.
Накануне американская валюта на короткое время преодолела ключевую планку в 100 рублей (впервые с 14 августа), но затем рубль стабилизировался. В результате за день доллар снизился на 15 копеек, до 99,61 рубля, евро — на 79 копеек, до 104,16 рубля, юань остался на уровне 13,6 рубля.
По мнению аналитиков, в нынешних условиях риски возвращения доллара выше 100 рублей пока сохраняются. Тем не менее у рубля остается потенциал к коррекционному укреплению как минимум к 98 рублям за доллар по мере того, как выросшие нефтяные цены будут транслироваться в приток валюты от экспорта.
Мурманский торговый порт - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
В России создали новую платформу документооборота для морских перевозок
07:43
 
ЭкономикаМосковская биржаРоссияКурс доллара
 
 
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