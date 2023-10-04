https://ria.ru/20231004/kuban-1900567468.html
На Кубани выпускникам школы "Бизнес молодых" компенсируют половину затрат
На Кубани выпускникам школы "Бизнес молодых" компенсируют половину затрат - РИА Новости, 04.10.2023
На Кубани выпускникам школы "Бизнес молодых" компенсируют половину затрат
Прием заявок на субсидию для участников школы "Бизнес молодых" стартует в Краснодарском крае с 5 октября, выпускникам проекта возместят 50% затрат – до 300... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T23:46
2023-10-04T23:46
2023-10-04T23:46
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900532490_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_01d0c8990e03a0315f77c368950f36cd.jpg
КРАСНОДАР, 4 окт – РИА Новости. Прием заявок на субсидию для участников школы "Бизнес молодых" стартует в Краснодарском крае с 5 октября, выпускникам проекта возместят 50% затрат – до 300 тысяч рублей на приобретение оборудования и программного обеспечения, необходимых в предпринимательской деятельности, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "В Краснодарском крае стартует прием заявок на субсидию для участников школы "Бизнес молодых"...Прошедшим программу наставничества в Школе молодого предпринимателя возместят 50% затрат в сумме не более 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что заявки на участие в отборе принимают с 5 по 18 октября. По словам руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона Василия Воробьева, выпускники прошлого года смогли возместить 50% потраченных средств на приобретение оборудования, оргтехники, офисной мебели, а также программного обеспечения для ведения бизнеса. Проект "Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых" реализуют в Краснодарском крае с 2021 года по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева. Обучение проводит региональный Фонд развития бизнеса при поддержке департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", добавляют власти.
https://ria.ru/20231004/skhema-1900566383.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900532490_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f91b5a511b6b680bad3adcd49ef1c2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
На Кубани выпускникам школы "Бизнес молодых" компенсируют половину затрат
На Кубани выпускникам школы "Бизнес молодых" компенсируют 50% затрат
КРАСНОДАР, 4 окт – РИА Новости.
Прием заявок на субсидию для участников школы "Бизнес молодых" стартует в Краснодарском крае с 5 октября, выпускникам проекта возместят 50% затрат – до 300 тысяч рублей на приобретение оборудования и программного обеспечения, необходимых в предпринимательской деятельности, сообщили в пресс-службе
краевой администрации.
"В Краснодарском крае стартует прием заявок на субсидию для участников школы "Бизнес молодых"...Прошедшим программу наставничества в Школе молодого предпринимателя возместят 50% затрат в сумме не более 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заявки на участие в отборе принимают с 5 по 18 октября.
По словам руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона Василия Воробьева, выпускники прошлого года смогли возместить 50% потраченных средств на приобретение оборудования, оргтехники, офисной мебели, а также программного обеспечения для ведения бизнеса.
Проект "Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых" реализуют в Краснодарском крае с 2021 года по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева
. Обучение проводит региональный Фонд развития бизнеса при поддержке департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", добавляют власти.
На Кубани создадут схему размещения придорожных ярмарок