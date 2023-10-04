Рейтинг@Mail.ru
На Кубани выпускникам школы "Бизнес молодых" компенсируют половину затрат - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
23:46 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/kuban-1900567468.html
На Кубани выпускникам школы "Бизнес молодых" компенсируют половину затрат
На Кубани выпускникам школы "Бизнес молодых" компенсируют половину затрат - РИА Новости, 04.10.2023
На Кубани выпускникам школы "Бизнес молодых" компенсируют половину затрат
Прием заявок на субсидию для участников школы "Бизнес молодых" стартует в Краснодарском крае с 5 октября, выпускникам проекта возместят 50% затрат – до 300... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T23:46
2023-10-04T23:46
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900532490_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_01d0c8990e03a0315f77c368950f36cd.jpg
КРАСНОДАР, 4 окт – РИА Новости. Прием заявок на субсидию для участников школы "Бизнес молодых" стартует в Краснодарском крае с 5 октября, выпускникам проекта возместят 50% затрат – до 300 тысяч рублей на приобретение оборудования и программного обеспечения, необходимых в предпринимательской деятельности, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "В Краснодарском крае стартует прием заявок на субсидию для участников школы "Бизнес молодых"...Прошедшим программу наставничества в Школе молодого предпринимателя возместят 50% затрат в сумме не более 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что заявки на участие в отборе принимают с 5 по 18 октября. По словам руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона Василия Воробьева, выпускники прошлого года смогли возместить 50% потраченных средств на приобретение оборудования, оргтехники, офисной мебели, а также программного обеспечения для ведения бизнеса. Проект "Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых" реализуют в Краснодарском крае с 2021 года по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева. Обучение проводит региональный Фонд развития бизнеса при поддержке департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", добавляют власти.
https://ria.ru/20231004/skhema-1900566383.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900532490_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f91b5a511b6b680bad3adcd49ef1c2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
На Кубани выпускникам школы "Бизнес молодых" компенсируют половину затрат

На Кубани выпускникам школы "Бизнес молодых" компенсируют 50% затрат

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПарк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре
Парк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Парк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 4 окт – РИА Новости. Прием заявок на субсидию для участников школы "Бизнес молодых" стартует в Краснодарском крае с 5 октября, выпускникам проекта возместят 50% затрат – до 300 тысяч рублей на приобретение оборудования и программного обеспечения, необходимых в предпринимательской деятельности, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"В Краснодарском крае стартует прием заявок на субсидию для участников школы "Бизнес молодых"...Прошедшим программу наставничества в Школе молодого предпринимателя возместят 50% затрат в сумме не более 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заявки на участие в отборе принимают с 5 по 18 октября.
По словам руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона Василия Воробьева, выпускники прошлого года смогли возместить 50% потраченных средств на приобретение оборудования, оргтехники, офисной мебели, а также программного обеспечения для ведения бизнеса.
Проект "Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых" реализуют в Краснодарском крае с 2021 года по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева. Обучение проводит региональный Фонд развития бизнеса при поддержке департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", добавляют власти.
Краснодар - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
На Кубани создадут схему размещения придорожных ярмарок
Вчера, 23:31
 
Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала