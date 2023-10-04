https://ria.ru/20231004/kuban-1900567468.html

На Кубани выпускникам школы "Бизнес молодых" компенсируют половину затрат

На Кубани выпускникам школы "Бизнес молодых" компенсируют половину затрат - РИА Новости, 04.10.2023

На Кубани выпускникам школы "Бизнес молодых" компенсируют половину затрат

Прием заявок на субсидию для участников школы "Бизнес молодых" стартует в Краснодарском крае с 5 октября, выпускникам проекта возместят 50% затрат – до 300... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T23:46

2023-10-04T23:46

2023-10-04T23:46

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 4 окт – РИА Новости. Прием заявок на субсидию для участников школы "Бизнес молодых" стартует в Краснодарском крае с 5 октября, выпускникам проекта возместят 50% затрат – до 300 тысяч рублей на приобретение оборудования и программного обеспечения, необходимых в предпринимательской деятельности, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "В Краснодарском крае стартует прием заявок на субсидию для участников школы "Бизнес молодых"...Прошедшим программу наставничества в Школе молодого предпринимателя возместят 50% затрат в сумме не более 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что заявки на участие в отборе принимают с 5 по 18 октября. По словам руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона Василия Воробьева, выпускники прошлого года смогли возместить 50% потраченных средств на приобретение оборудования, оргтехники, офисной мебели, а также программного обеспечения для ведения бизнеса. Проект "Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых" реализуют в Краснодарском крае с 2021 года по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева. Обучение проводит региональный Фонд развития бизнеса при поддержке департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", добавляют власти.

https://ria.ru/20231004/skhema-1900566383.html

краснодарский край

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краснодарский край, вениамин кондратьев