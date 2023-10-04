На Кубани запустят два производства импортозамещающей продукции
На Кубани запустят два производства импортозамещающей промышленной продукции
Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 4 окт - РИА Новости. Фонд развития промышленности Краснодарского края одобрил софинансирование пяти проектов предприятий на сумму более 338,5 миллиона рублей, два из них являются производителями импортозамещающей промышленной продукции медицинского и нефтегазового назначения, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
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"На Кубани запустят два производства импортозамещающей промышленной продукции. По программе "Импортозамещение" Фонда развития промышленности Краснодарского края профинансируют проекты по созданию производств изделий медицинского назначения, а также мобильной блочно-модульной цементировочной установки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что более 184 миллионов рублей предоставят предприятию "Апрель", которое намерено выпускать в Северском районе Кубани одноразовые катетеры и специальные медизделия, а также фонд выделит 100 миллионов рублей краснодарскому заводу "Нефтемаш" на создание производства цементировочной установки, используемую в нефтегазовом комплексе.
По словам директора фонда Дмитрия Цаплева, всего было одобрено софинансирование пяти проектов предприятий на сумму более 338,5 миллиона рублей.
Экспертный совет фонда поддержит еще два промышленных предприятия по программе "Проекты развития (краевое финансирование)". Индустриальной компании "АС-Фарм" из Динского района предоставят свыше 13,5 миллионов рублей на модернизацию изготовления влажных салфеток, а краснодарскому производителю детской одежды "Бовебум" выделят 10 миллионов рублей на техническое переоснащение, закупку сырья и материалов. Кроме того, по программе "Пищевик" направят порядка 31 миллиона рублей предприятию "Континенталь" из Абинского района на создание новой линии консервирования овощей, добавляют в пресс-службе.
По данным властей, сегодня в региональном Фонде развития промышленности действует 16 программ льготного заемного финансирования.