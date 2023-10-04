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Кравцов: более 60% девятиклассников выбирают колледжи - РИА Новости, 04.10.2023
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Год педагога и наставника
 
11:28 04.10.2023 (обновлено: 11:31 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/kravtsov-1900368610.html
Кравцов: более 60% девятиклассников выбирают колледжи
Кравцов: более 60% девятиклассников выбирают колледжи - РИА Новости, 04.10.2023
Кравцов: более 60% девятиклассников выбирают колледжи
Более 60% девятиклассников выбирают колледжи, система среднего профессионального образования (СПО) активно развивается в России, заявил министр просвещения РФ... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:28
2023-10-04T11:31
год педагога и наставника
год наставника
общество
россия
сергей кравцов
татьяна голикова
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 60% девятиклассников выбирают колледжи, система среднего профессионального образования (СПО) активно развивается в России, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Сегодня более 60% девятиклассников выбирают колледжи", - сказал Кравцов в эфире канала "Россия 24". Он отметил, что система среднего профессионального образования активно развивается. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что около 1,2 миллиона человек выбрали поступление на программы среднего профессионального образования в этом году, занятость по окончании колледжей сегодня составляет более 80%. По ее словам, сегодня система СПО включает в себя более 3,5 тысяч колледжей и более 3,7 миллиона студентов, которые обучаются почти по 500 профессиям и специальностям для промышленности, строительства, сельского хозяйства, социальной сферы, области искусств, информационных технологий. В колледжах работают почти 200 тысяч педагогов, которые передают студентам знания, профессиональный опыт, формируют умения и навыки.
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год наставника, общество, россия, сергей кравцов, татьяна голикова, навигатор абитуриента
Год педагога и наставника, Год наставника, Общество, Россия, Сергей Кравцов, Татьяна Голикова, Навигатор абитуриента

Кравцов: более 60% девятиклассников выбирают колледжи

© iStock.com / Drazen ZigicСтуденты на занятии
Студенты на занятии - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© iStock.com / Drazen Zigic
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 60% девятиклассников выбирают колледжи, система среднего профессионального образования (СПО) активно развивается в России, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«
"Сегодня более 60% девятиклассников выбирают колледжи", - сказал Кравцов в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что система среднего профессионального образования активно развивается.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что около 1,2 миллиона человек выбрали поступление на программы среднего профессионального образования в этом году, занятость по окончании колледжей сегодня составляет более 80%.
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По ее словам, сегодня система СПО включает в себя более 3,5 тысяч колледжей и более 3,7 миллиона студентов, которые обучаются почти по 500 профессиям и специальностям для промышленности, строительства, сельского хозяйства, социальной сферы, области искусств, информационных технологий. В колледжах работают почти 200 тысяч педагогов, которые передают студентам знания, профессиональный опыт, формируют умения и навыки.
 
Год педагога и наставникаГод наставникаОбществоРоссияСергей КравцовТатьяна ГоликоваНавигатор абитуриента
 
 
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