https://ria.ru/20231004/kravtsov-1900368610.html

Кравцов: более 60% девятиклассников выбирают колледжи

Кравцов: более 60% девятиклассников выбирают колледжи - РИА Новости, 04.10.2023

Кравцов: более 60% девятиклассников выбирают колледжи

Более 60% девятиклассников выбирают колледжи, система среднего профессионального образования (СПО) активно развивается в России, заявил министр просвещения РФ... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T11:28

2023-10-04T11:28

2023-10-04T11:31

год педагога и наставника

год наставника

общество

россия

сергей кравцов

татьяна голикова

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899036079_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_fae491aae9af94fb9442e547c066e5ff.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 60% девятиклассников выбирают колледжи, система среднего профессионального образования (СПО) активно развивается в России, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Сегодня более 60% девятиклассников выбирают колледжи", - сказал Кравцов в эфире канала "Россия 24". Он отметил, что система среднего профессионального образования активно развивается. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что около 1,2 миллиона человек выбрали поступление на программы среднего профессионального образования в этом году, занятость по окончании колледжей сегодня составляет более 80%. По ее словам, сегодня система СПО включает в себя более 3,5 тысяч колледжей и более 3,7 миллиона студентов, которые обучаются почти по 500 профессиям и специальностям для промышленности, строительства, сельского хозяйства, социальной сферы, области искусств, информационных технологий. В колледжах работают почти 200 тысяч педагогов, которые передают студентам знания, профессиональный опыт, формируют умения и навыки.

https://na.ria.ru/20230928/kolledzh-1899038622.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

год наставника, общество, россия, сергей кравцов, татьяна голикова, навигатор абитуриента