https://ria.ru/20231004/kovka-1894586869.html

Ковка металла: как превратить любимое дело в успешный бизнес

Ковка металла: как превратить любимое дело в успешный бизнес - РИА Новости, 04.10.2023

Ковка металла: как превратить любимое дело в успешный бизнес

Художественная ковка металла набирает популярность в России и за ее пределами. Знаменитые дворцы и парки по всему миру украшены декоративной металлической... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:39

2023-10-04T16:39

2023-10-04T16:44

бизнес

металл

предприниматели

московская область (подмосковье)

сделано с умом

твой бизнес

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Художественная ковка металла набирает популярность в России и за ее пределами. Знаменитые дворцы и парки по всему миру украшены декоративной металлической ковкой вороти ограждений. Неудивительно, что художественная ковка популярна в сфере шоу-бизнеса, среди политиков и банкиров. Каково ковать металл для селебрити, откуда черпать идеи и вдохновение, рассказали РИА Новости супруги Дмитрий и Юлия Калгановы из Подмосковья, которые уже более 15 лет занимаются этим ремеслом.Бизнес с историейВ России история этого дела является многовековой. Кузнецы мастерски и искусно обрабатывали металл еще в древности, а к XVIII веку развитие кузнечного дела достигло пика своего развития. В разные эпохи были популярными различные стили, которые русские архитекторы и кузнецы адаптировали под отечественные традиции.Они придавали им характерные национальные черты. Сегодня исследователи говорят о русском барокко, русском модерне, а также выделяют русский стиль ковки, который базируется на известных мировых тенденциях, но при этом имеет и свой уникальный вид.В семье Калгановых ковкой металла также занимаются с давних времен. Дмитрий в четвертом поколении происходит из семьи кузнецов. Этот факт в его биографии стал идеей для развития своего дела. Ковка – ремесло изящное и требующее художественного подхода. Здесь и пригодился талант жены Дмитрия – художника декоративно-прикладного искусства Юлии, у которой в роду были художники и архитекторы."Наши интересы совпали, и 15 лет назад мы решили открыть свой бизнес - фирму "Ковка Арт Дизайн". Справились своими вложениями. Сначала работали на людей в этом же направлении, благодаря чему у нас были наработки. А потом уже начали работать самостоятельно", - рассказала Юлия.И добавила, что в нулевые были совсем другие расценки на ручной труд. Дизайн еще не был востребован, он только начинался в России. Люди только отходили от 90-х и заказывали в основном совсем простые элементы ковки.Коллектив – это большая семьяПоначалу Юлия сама проектировала все изделия, а со временем, когда фирма увеличилась, владельцы наняли в штат сотрудников. Сейчас в компании трудятся в среднем от 10 до 15 человек, в том числе и удаленно. Несмотря на изящность и привлекательность, заниматься ковкой металла не просто, ведь это довольно узкое направление, где работают редкие специалисты."Коллектив играет огромную роль — это большая семья. У нас работает токарь, ему 70 лет и обучиться такому ремеслу – это годы работы. Кузнецы вообще все друг друга знают – это очень узкий мир и существует огромный дефицит кадров", — поделилась Юлия.Она добавила, что после распада СССР многие техникумы были расформированы и очень мало сейчас учреждений в РФ, которые обучали бы кузнечному, слесарному и токарному делу."Очень бы хотелось, чтобы в стране возобновилось обучение на бесплатной основе людей, умеющих работать руками. Да и мы бы хотели сотрудничать с такими колледжами. С удовольствием брали бы ребят к себе на стажировки! Надеюсь, что это реализуемо в ближайшем будущем. Все зависит от нашего правительства, которое идет в ногу со временем и заботится о своих гражданах", - отметила Юлия.Металл для звездПо словам владельцев компании, с помощью художественной ковки можно превратить обычный кусок металла в произведение искусства. Популярны заказы на кованые лестницы, перила, кованые ворота. Также можно изготовить на заказ скамейки, фонари, мебель, балконы, декоративные изделия и многое другое.Как рассказала Юлия, за 15 лет работы фирмы было создано много интересных кованых изделий. Одно из таких – это большая, размером семь на девять метров беседка в китайском стиле, которая состоит из более чем тысячи деталей. Перевозка такой конструкции проходила в сопровождении ГАИ, потому что заняла половину МКАД. Еще запоминающийся объект – загородный дом мужчины-охотника."У него в доме стеклянный пол, на котором лежат бивни мамонта, а повсюду чучела животных. Мы для него делали вытяжку, по которой ползут кованые змеи, а на улицу сделали мангал с пауками. Еще около 10 лет назад мы изготовили стелу первому спутнику земли из нержавеющей стали в Королев. Это очень знаковая и запоминающаяся работа, за которую мы получили медаль", — сказала Юлия.За годы работы специалисты фирмы сделали кованые изделия для большого количества известных людей. Среди многолетних клиентов фирмы – певцы Стас Михайлов, Стас Костюшкин, певица Полина Гагарина, актрисы Анастасия Макеева, Эвелина Бледанс, телеведущая Екатерина Одинцова, балерина Анастасия Волочкова."Наши клиенты — это эрудированные, умные и обеспеченные люди. Бизнесмены, политики, банкиры, известные артисты, они владеют языками и много путешествуют. Благодаря общению с такими заказчиками и наша жизнь изменилась, мы сами стали лучше, как и наша фирма", — отметила Юлия.Любимое делоПо ее словам, в основе бизнеса обязательно должно лежать любимое дело – это залог успеха. Также дела хорошо идут у тех, кто не скупится на благотворительность и 20% дохода оставляет на помощь нуждающимся."Я считаю наш бизнес очень интересным, ведь у нас никогда не повторяются заказы - всегда что-то новое", - говорит Юлия.А еще добавляет, что черпает идеи из путешествий, изучает мировую архитектуру и историю."Перевернула мир Барселона. Сильно вдохновили работы испанского архитектора Антонио Гауди. Ездили, восхищались его творениями – особенно воротами в виде дракона в павильонах Гуэля", — сказала Калганова.По словам владельцев фирмы, бизнес – это совсем не та свобода, о которой все мечтают, а работа в режиме 24/7 – ты всегда на связи и проверяешь каждую деталь."Мы уделяем большое внимание качеству – ведь надежные кованые изделия делаются долго и прослужат людям век. Каждый элемент изготавливается вручную, под заказчика, их нет уже готовых. Например, прямая кованая лестница изготавливается около 3 месяцев, а винтовая до полугода", - отметила Юлия.В планах у Калгановых на ближайшее время усовершенствоваться – докупить хорошее оборудование, сделать ремонт. Также возможно в будущем они сделают кованые изделия, которые можно продавать в магазинах - думают о запуске собственной линейки мебели.

https://ria.ru/20230612/nauka-1877239782.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

бизнес, металл, предприниматели, московская область (подмосковье), сделано с умом