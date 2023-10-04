https://ria.ru/20231004/kosmos-1900307213.html
В России развернут более 12 новых комплексов обнаружения объектов в космосе
В России развернут более 12 новых комплексов обнаружения объектов в космосе - РИА Новости, 04.10.2023
В России развернут более 12 новых комплексов обнаружения объектов в космосе
Более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов для обнаружения и распознавания космических объектов развернут на территории РФ до 2025 года,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T00:07
2023-10-04T00:07
2023-10-04T00:07
россия
республика коми
мурманская область
безопасность
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов для обнаружения и распознавания космических объектов развернут на территории РФ до 2025 года, сообщили в среду в Минобороны России по случаю 66-летия Космических войск РФ. "До 2025 года на территории России планируется развернуть более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов", - сообщили в ведомстве. Кроме того, продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области. "В настоящие время для переоснащения соединений и воинских частей космических войск перспективными образцами вооружения ведутся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию систем и комплексов нового поколения", - добавили в Минобороны. День Космических войск отмечается ежегодно 4 октября. В этот день в 1957 году с космодрома Байконур успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление первым спутником в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск. Среди задач войск - наблюдение за обстановкой в космосе, выявление угроз России в космосе и из космоса, обнаружение стартов баллистических ракет и предупреждение о ракетном нападении, запуск собственных космических аппаратов, управление, поддержание в установленном составе и готовности к применению спутниковых систем военного и двойного назначения и средств их запуска. Кадры для космических войск готовят в Военно-космической академии имени Можайского.
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россия, республика коми, мурманская область, безопасность
Россия, Республика Коми, Мурманская область, Безопасность
В России развернут более 12 новых комплексов обнаружения объектов в космосе
Россия до 2025 года развернут более 12 комплексов обнаружения объектов в космосе
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов для обнаружения и распознавания космических объектов развернут на территории РФ до 2025 года, сообщили в среду в Минобороны России по случаю 66-летия Космических войск РФ.
«
"До 2025 года на территории России планируется развернуть более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми
и Мурманской области
.
"В настоящие время для переоснащения соединений и воинских частей космических войск перспективными образцами вооружения ведутся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию систем и комплексов нового поколения", - добавили в Минобороны.
День Космических войск отмечается ежегодно 4 октября. В этот день в 1957 году с космодрома Байконур
успешно запущен первый искусственный спутник Земли
. Подготовку, запуск и управление первым спутником в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск.
Среди задач войск - наблюдение за обстановкой в космосе, выявление угроз России в космосе и из космоса, обнаружение стартов баллистических ракет и предупреждение о ракетном нападении, запуск собственных космических аппаратов, управление, поддержание в установленном составе и готовности к применению спутниковых систем военного и двойного назначения и средств их запуска. Кадры для космических войск готовят в Военно-космической академии имени Можайского.
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