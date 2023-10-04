https://ria.ru/20231004/kontslager-1900333394.html
ФСБ: поляки выслужили у нацистов хлебные места в лагере в Восточной Пруссии
ФСБ: поляки выслужили у нацистов хлебные места в лагере в Восточной Пруссии - РИА Новости, 04.10.2023
ФСБ: поляки выслужили у нацистов хлебные места в лагере в Восточной Пруссии
Польские военнопленные, активно выслужившись перед гитлеровцами, получили право занять спокойные и сытные места в структуре крупнейшего в Восточной Пруссии... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T09:02
2023-10-04T09:02
2023-10-04T09:02
без срока давности
в мире
вторая мировая война (1939-1945)
калининградская область
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Польские военнопленные, активно выслужившись перед гитлеровцами, получили право занять спокойные и сытные места в структуре крупнейшего в Восточной Пруссии нацистского лагеря военнопленных "Шталаг-1А", действовавшего в годы Второй мировой войны и где специально были созданы условия для массовой гибели советских пленных. Об этом свидетельствуют документы из архива УФСБ по Калининградской области, с которыми ознакомилось РИА Новости. Среди этих документов - фотокопия имевшего гриф "Совершенно секретно" спецсообщения "О немецком лагере военнопленных "Шталаг-1А", составленного 23 февраля 1945 года отделом военной контрразведки "Смерш" 28-й армии 3-го Белорусского фронта. О важности этого документа свидетельствует пометка на первой странице, предписывавшая направить сообщение лично начальнику "Смерша" Виктору Абакумову. В документе описывалась структура лагеря, в том числе его административное устройство. "Как видно из показаний арестованного коменданта лазарета при "Шталаге-1А" Черномор, административно-хозяйственное руководство на участках (склады, столовая, баня и др.) осуществлялось преимущественно поляками, находившимися в лагере с 1939 года, которые своей активной работой в пользу немцев завоевали у последних особое доверие", - говорилось в спецсообщении. Эти поляки занимали хлебные и теплые места в лагере в то время, как только для военнопленных красноармейцев в "Шталаге-1А" были специально созданы нечеловеческие условия. Администрация лагеря делала так, чтобы полностью бесправные советские узники, крайне истощенные от голода, заражались тяжелыми болезнями и умирали - об этом также рассказывалось в этом сообщении "смершевцев" 28-й армии. Восточная Пруссия в годы войны стала центром работорговли и использования принудительного труда, местом дислокации нацистских концлагерей для военнослужащих и угнанного в рабство мирного советского населения. Лагерь "Шталаг-1А", существовавший в 1939-1945 годах, располагался в селе Штаблак в нескольких километрах от города Прейсиш-Эйлау (ныне Багратионовск Калининградской области). До сих пор достоверно не установлено количество прошедших через лагерь (по разным оценкам, от 162 до 255 тысяч человек) и погибших в нем людей. В лагере содержали польских, бельгийских, французских, итальянских военнопленных. Но абсолютное большинство там составляли советские пленные, из которых несколько десятков тысяч погибли. "Шталаг-1А" был освобожден 10 февраля 1945 года наступавшими частями советской 28-й армии. Эта тематика будет обсуждаться в конце октября года в Светлогорске (Калининградская область) на международном научно-практическом форуме "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность".
https://ria.ru/20231004/voennoplennye-1900308071.html
https://ria.ru/20230601/ekspluatatsiya-1875433484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
без срока давности, в мире, вторая мировая война (1939-1945), калининградская область
Без срока давности, В мире, Вторая мировая война (1939-1945), Калининградская область
ФСБ: поляки выслужили у нацистов хлебные места в лагере в Восточной Пруссии
Архив ФСБ: поляки выслужили у нацистов хлебные места в концлагере "Шталаг-1А"
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Польские военнопленные, активно выслужившись перед гитлеровцами, получили право занять спокойные и сытные места в структуре крупнейшего в Восточной Пруссии нацистского лагеря военнопленных "Шталаг-1А", действовавшего в годы Второй мировой войны и где специально были созданы условия для массовой гибели советских пленных. Об этом свидетельствуют документы
из архива УФСБ по Калининградской области, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Среди этих документов - фотокопия имевшего гриф "Совершенно секретно" спецсообщения "О немецком лагере военнопленных "Шталаг-1А", составленного 23 февраля 1945 года отделом военной контрразведки "Смерш" 28-й армии 3-го Белорусского фронта. О важности этого документа свидетельствует пометка на первой странице, предписывавшая направить сообщение лично начальнику "Смерша" Виктору Абакумову.
В документе описывалась структура лагеря, в том числе его административное устройство.
"Как видно из показаний арестованного коменданта лазарета при "Шталаге-1А" Черномор, административно-хозяйственное руководство на участках (склады, столовая, баня и др.) осуществлялось преимущественно поляками, находившимися в лагере с 1939 года, которые своей активной работой в пользу немцев завоевали у последних особое доверие", - говорилось в спецсообщении.
Эти поляки занимали хлебные и теплые места в лагере в то время, как только для военнопленных красноармейцев в "Шталаге-1А" были специально созданы нечеловеческие условия. Администрация лагеря делала так, чтобы полностью бесправные советские узники, крайне истощенные от голода, заражались тяжелыми болезнями и умирали - об этом также рассказывалось в этом сообщении "смершевцев" 28-й армии.
Восточная Пруссия в годы войны стала центром работорговли и использования принудительного труда, местом дислокации нацистских концлагерей для военнослужащих и угнанного в рабство мирного советского населения.
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Лагерь "Шталаг-1А", существовавший в 1939-1945 годах, располагался в селе Штаблак в нескольких километрах от города Прейсиш-Эйлау (ныне Багратионовск Калининградской области
). До сих пор достоверно не установлено количество прошедших через лагерь (по разным оценкам, от 162 до 255 тысяч человек) и погибших в нем людей. В лагере содержали польских, бельгийских, французских, итальянских военнопленных. Но абсолютное большинство там составляли советские пленные, из которых несколько десятков тысяч погибли. "Шталаг-1А" был освобожден 10 февраля 1945 года наступавшими частями советской 28-й армии.
Эта тематика будет обсуждаться в конце октября года в Светлогорске
(Калининградская область) на международном научно-практическом форуме "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность".
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