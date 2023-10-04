https://ria.ru/20231004/konflikt-1900568169.html

Конгрессвуман призвала США прекратить подпитывать конфликт на Украине

Конгрессвуман призвала США прекратить подпитывать конфликт на Украине - РИА Новости, 04.10.2023

Конгрессвуман призвала США прекратить подпитывать конфликт на Украине

Конгресс США должен прекратить подпитывать конфликт на Украине, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T23:56

2023-10-04T23:56

2023-10-04T23:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донбасс

владимир путин

марджори тейлор грин

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Конгресс США должен прекратить подпитывать конфликт на Украине, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. Грин написала в социальной сети Х после встречи с участниками акции протеста против помощи Украине в американском Капитолии, что конгрессмены могут расходиться по многим вещам, но Конгресс США должен согласиться, что нужно прекратить подпитывать конфликт на Украине. Грин подчеркнула, что "мир и свобода слова не должным быть партийным вопросом". "Военные действия на Украине должны закончиться", - подчеркнула республиканка. В среду полиция арестовала по меньшей мере 11 человек на акции протеста против помощи Украине в американском Капитолии, требовавших прекратить финансирование Украины и начать мирные переговоры. Как заявила РИА Новости одна из основательниц американского антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин, комментируя аресты, активистов арестовали за то, что те "призывали его не финансировать" боевые действия на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20231004/ssha-1900404404.html

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

украина

россия

донбасс

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в мире, украина, россия, донбасс, владимир путин, марджори тейлор грин, конгресс сша