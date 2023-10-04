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Конгрессвуман призвала США прекратить подпитывать конфликт на Украине - РИА Новости, 04.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:56 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/konflikt-1900568169.html
Конгрессвуман призвала США прекратить подпитывать конфликт на Украине
Конгрессвуман призвала США прекратить подпитывать конфликт на Украине - РИА Новости, 04.10.2023
Конгрессвуман призвала США прекратить подпитывать конфликт на Украине
Конгресс США должен прекратить подпитывать конфликт на Украине, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T23:56
2023-10-04T23:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
владимир путин
марджори тейлор грин
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Конгресс США должен прекратить подпитывать конфликт на Украине, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. Грин написала в социальной сети Х после встречи с участниками акции протеста против помощи Украине в американском Капитолии, что конгрессмены могут расходиться по многим вещам, но Конгресс США должен согласиться, что нужно прекратить подпитывать конфликт на Украине. Грин подчеркнула, что "мир и свобода слова не должным быть партийным вопросом". "Военные действия на Украине должны закончиться", - подчеркнула республиканка. В среду полиция арестовала по меньшей мере 11 человек на акции протеста против помощи Украине в американском Капитолии, требовавших прекратить финансирование Украины и начать мирные переговоры. Как заявила РИА Новости одна из основательниц американского антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин, комментируя аресты, активистов арестовали за то, что те "призывали его не финансировать" боевые действия на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20231004/ssha-1900404404.html
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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в мире, украина, россия, донбасс, владимир путин, марджори тейлор грин, конгресс сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Марджори Тейлор Грин, Конгресс США
Конгрессвуман призвала США прекратить подпитывать конфликт на Украине

Грин призвала конгресс США прекратить подпитывать конфликт на Украине

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Конгресс США должен прекратить подпитывать конфликт на Украине, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.
Грин написала в социальной сети Х после встречи с участниками акции протеста против помощи Украине в американском Капитолии, что конгрессмены могут расходиться по многим вещам, но Конгресс США должен согласиться, что нужно прекратить подпитывать конфликт на Украине.
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Грин подчеркнула, что "мир и свобода слова не должным быть партийным вопросом". "Военные действия на Украине должны закончиться", - подчеркнула республиканка.
В среду полиция арестовала по меньшей мере 11 человек на акции протеста против помощи Украине в американском Капитолии, требовавших прекратить финансирование Украины и начать мирные переговоры. Как заявила РИА Новости одна из основательниц американского антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин, комментируя аресты, активистов арестовали за то, что те "призывали его не финансировать" боевые действия на Украине.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассВладимир ПутинМарджори Тейлор ГринКонгресс США
 
 
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