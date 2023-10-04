Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах рассказали, кто заинтересован в конфликте на Украине - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/konflikt-1900438258.html
В Нидерландах рассказали, кто заинтересован в конфликте на Украине
В Нидерландах рассказали, кто заинтересован в конфликте на Украине - РИА Новости, 04.10.2023
В Нидерландах рассказали, кто заинтересован в конфликте на Украине
Лидер нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде считает, что в продолжении вооруженного конфликта на Украине заинтересован только... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:14
2023-10-04T14:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нидерланды
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg
ГААГА, 4 окт - РИА Новости. Лидер нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде считает, что в продолжении вооруженного конфликта на Украине заинтересован только военно-промышленный комплекс США. "(Президент РФ Владимир) Путин не хочет этой войны. Украина не заинтересована в этой войне. Единственный игрок, который продолжает настаивать на войне, это американский военно-промышленный комплекс. Глупость ли это? Злоба ли это? Остается загадкой... однако это необходимо остановить", - заявил Боде, выступая в Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов. Накануне министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен признала, что европейские страны сталкиваются с проблемами с увеличением производства для своей оборонной промышленности на фоне поставок вооружений Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900073964.html
https://ria.ru/20231002/abrams-1899503750.html
украина
нидерланды
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884995334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6df84d32a613c6e5a450615ea33a619e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нидерланды, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Нидерланды, США
В Нидерландах рассказали, кто заинтересован в конфликте на Украине

Нидерландский политик Боде: в конфликте на Украине заинтересован только ВПК США

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 4 окт - РИА Новости. Лидер нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде считает, что в продолжении вооруженного конфликта на Украине заинтересован только военно-промышленный комплекс США.
«
"(Президент РФ Владимир) Путин не хочет этой войны. Украина не заинтересована в этой войне. Единственный игрок, который продолжает настаивать на войне, это американский военно-промышленный комплекс. Глупость ли это? Злоба ли это? Остается загадкой... однако это необходимо остановить", - заявил Боде, выступая в Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Европейцы напели Киеву романсы про финансы, но денег не дали
3 октября, 08:00
Накануне министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен признала, что европейские страны сталкиваются с проблемами с увеличением производства для своей оборонной промышленности на фоне поставок вооружений Киеву.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
"Остался последний". Какой козырь Запад припас для контрнаступа
2 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНидерландыСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала