https://ria.ru/20231004/konflikt-1900438258.html
В Нидерландах рассказали, кто заинтересован в конфликте на Украине
В Нидерландах рассказали, кто заинтересован в конфликте на Украине - РИА Новости, 04.10.2023
В Нидерландах рассказали, кто заинтересован в конфликте на Украине
Лидер нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде считает, что в продолжении вооруженного конфликта на Украине заинтересован только... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:14
2023-10-04T14:14
2023-10-04T14:14
специальная военная операция на украине
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ГААГА, 4 окт - РИА Новости. Лидер нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде считает, что в продолжении вооруженного конфликта на Украине заинтересован только военно-промышленный комплекс США. "(Президент РФ Владимир) Путин не хочет этой войны. Украина не заинтересована в этой войне. Единственный игрок, который продолжает настаивать на войне, это американский военно-промышленный комплекс. Глупость ли это? Злоба ли это? Остается загадкой... однако это необходимо остановить", - заявил Боде, выступая в Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов. Накануне министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен признала, что европейские страны сталкиваются с проблемами с увеличением производства для своей оборонной промышленности на фоне поставок вооружений Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900073964.html
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в мире, украина, нидерланды, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Нидерланды, США
В Нидерландах рассказали, кто заинтересован в конфликте на Украине
Нидерландский политик Боде: в конфликте на Украине заинтересован только ВПК США
ГААГА, 4 окт - РИА Новости. Лидер нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде считает, что в продолжении вооруженного конфликта на Украине заинтересован только военно-промышленный комплекс США.
«
"(Президент РФ Владимир) Путин не хочет этой войны. Украина не заинтересована в этой войне. Единственный игрок, который продолжает настаивать на войне, это американский военно-промышленный комплекс. Глупость ли это? Злоба ли это? Остается загадкой... однако это необходимо остановить", - заявил Боде, выступая в Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов.
Европейцы напели Киеву романсы про финансы, но денег не дали
Накануне министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен признала, что европейские страны сталкиваются с проблемами с увеличением производства для своей оборонной промышленности на фоне поставок вооружений Киеву.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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