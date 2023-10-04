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Еврокомиссия может ввести пошлины на импорт электрокаров из Китая
Еврокомиссия может ввести пошлины на импорт электрокаров из Китая - РИА Новости, 04.10.2023
Еврокомиссия может ввести пошлины на импорт электрокаров из Китая
Европейская комиссия по итогам проводимого в настоящее время расследования в отношении госсубсидий на поставляемые в ЕС из Китая электромобили, может ввести... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:34
2023-10-04T14:34
2023-10-04T14:42
технологии
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дидье рейндерс
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БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Европейская комиссия по итогам проводимого в настоящее время расследования в отношении госсубсидий на поставляемые в ЕС из Китая электромобили, может ввести пошлины на такой импорт, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Гилл. "Для защиты интересов ЕС могут быть введены антисубсидийные пошлины на импорт из Китая автомашин с электрическими батареями", - сообщил он. По словам представителя ЕК, расследование будет проведено "в строгом соответствии с европейскими и международными процедурами, всем заинтересованным сторонам, включая власти Китая и компании-экспортеры, будет дана возможность представить свои комментарии по ситуации, доказательства и аргументы". Ранее Европейская комиссия сообщила, что официально приступила к расследованию ситуации с государственными субсидиями на поставляемые в ЕС из Китая электромобили, которые, по мнению Брюсселя, могли нанести ущерб европейской промышленности. Министр торговли КНР Ван Вэньтао заявил, что Пекин озабочен решением ЕС провести расследование в отношении китайских электромобилей и что это является актом торгового протекционизма. Он подчеркивал, что быстрое развитие электромобилей в Китае основано на инновациях в области исследований и разработок, свободной конкуренции и полноценной промышленной системе. В свою очередь, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, отвечающий также за вопросы конкуренции, говорил об опасениях Еврокомиссии из-за того, что Китай якобы наводнит европейский рынок более дешевыми, благодаря господдержке, электромобилями. По его словам, схожая ситуация произошла с произведенными в Китае солнечными батареями, которые заполонили европейский рынок. Ранее Европейская комиссия предложила к 2035 году фактически отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на территории Евросоюза и пускать на рынок исключительно транспортные средства с нулевым уровнем вредных выбросов. Данное положение предусматривает переход на электромобили с исключением для автомобилей, использующих углеродно-нейтральное синтетическое топливо. Параллельно Еврокомиссия предлагает развивать инфраструктуру для электромобилей, в частности, сеть зарядных станций. В то же время, в Евросоюзе выражали опасения, что местная промышленность не сможет наладить производство в достаточных объемах аккумуляторных батарей из-за нехватки ресурсов.
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технологии, китай, брюссель, пекин, дидье рейндерс, еврокомиссия, евросоюз, в мире, авто
Технологии, Китай, Брюссель, Пекин, Дидье Рейндерс, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Авто
Еврокомиссия может ввести пошлины на импорт электрокаров из Китая
ЕК может ввести антисубсидийные пошлины на импорт электрокаров из КНР
БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Европейская комиссия по итогам проводимого в настоящее время расследования в отношении госсубсидий на поставляемые в ЕС из Китая электромобили, может ввести пошлины на такой импорт, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Гилл.
"Для защиты интересов ЕС могут быть введены антисубсидийные пошлины на импорт из Китая автомашин с электрическими батареями", - сообщил он.
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По словам представителя ЕК, расследование будет проведено "в строгом соответствии с европейскими и международными процедурами, всем заинтересованным сторонам, включая власти Китая и компании-экспортеры, будет дана возможность представить свои комментарии по ситуации, доказательства и аргументы".
Ранее Европейская комиссия сообщила, что официально приступила к расследованию ситуации с государственными субсидиями на поставляемые в ЕС из Китая электромобили, которые, по мнению Брюсселя, могли нанести ущерб европейской промышленности.
Министр торговли КНР Ван Вэньтао заявил, что Пекин
озабочен решением ЕС провести расследование в отношении китайских электромобилей и что это является актом торгового протекционизма. Он подчеркивал, что быстрое развитие электромобилей в Китае основано на инновациях в области исследований и разработок, свободной конкуренции и полноценной промышленной системе.
В свою очередь, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс
, отвечающий также за вопросы конкуренции, говорил об опасениях Еврокомиссии из-за того, что Китай якобы наводнит европейский рынок более дешевыми, благодаря господдержке, электромобилями. По его словам, схожая ситуация произошла с произведенными в Китае солнечными батареями, которые заполонили европейский рынок.
Ранее Европейская комиссия предложила к 2035 году фактически отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на территории Евросоюза и пускать на рынок исключительно транспортные средства с нулевым уровнем вредных выбросов. Данное положение предусматривает переход на электромобили с исключением для автомобилей, использующих углеродно-нейтральное синтетическое топливо. Параллельно Еврокомиссия предлагает развивать инфраструктуру для электромобилей, в частности, сеть зарядных станций. В то же время, в Евросоюзе выражали опасения, что местная промышленность не сможет наладить производство в достаточных объемах аккумуляторных батарей из-за нехватки ресурсов.
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