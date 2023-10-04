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Пекин резко выступил против решения Киева по списку "спонсоров войны"
Пекин резко выступил против решения Киева по списку "спонсоров войны" - РИА Новости, 04.10.2023
Пекин резко выступил против решения Киева по списку "спонсоров войны"
Китай решительно выступает против внесения Киевом китайских нефтегазовых компаний в список "спонсоров войны", призывает Украину немедленно исправить свои... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:21
2023-10-04T12:21
2023-10-04T12:34
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ПЕКИН, 4 окт - РИА Новости. Китай решительно выступает против внесения Киевом китайских нефтегазовых компаний в список "спонсоров войны", призывает Украину немедленно исправить свои ошибки, заявили в среду РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) сообщило то том, что Киев внес три крупнейшие нефтегазовые компании Китая - CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation - в перечень "спонсоров войны" из-за сотрудничества с Россией."Китай решительно выступает против внесения китайских предприятий в соответствующий список", - заявили в ведомстве.В МИД Китая указали, что" Пекин призывает Украину немедленно исправить свои ошибки и устранить негативное влияние".
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пекин, киев, мид кнр, в мире, китай, china national petroleum corporation
Пекин, Киев, МИД КНР, В мире, Китай, China National Petroleum Corporation
Пекин резко выступил против решения Киева по списку "спонсоров войны"
Пекин выступил против внесения Киевом компаний КНР в список "спонсоров войны"