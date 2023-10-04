Рейтинг@Mail.ru
Пекин резко выступил против решения Киева по списку "спонсоров войны" - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 04.10.2023 (обновлено: 12:34 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/knr-1900397979.html
Пекин резко выступил против решения Киева по списку "спонсоров войны"
Пекин резко выступил против решения Киева по списку "спонсоров войны" - РИА Новости, 04.10.2023
Пекин резко выступил против решения Киева по списку "спонсоров войны"
Китай решительно выступает против внесения Киевом китайских нефтегазовых компаний в список "спонсоров войны", призывает Украину немедленно исправить свои... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:21
2023-10-04T12:34
пекин
киев
мид кнр
в мире
китай
china national petroleum corporation
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749227435_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_154c5334bd7c2a625437bc489d8bf6cf.jpg
ПЕКИН, 4 окт - РИА Новости. Китай решительно выступает против внесения Киевом китайских нефтегазовых компаний в список "спонсоров войны", призывает Украину немедленно исправить свои ошибки, заявили в среду РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) сообщило то том, что Киев внес три крупнейшие нефтегазовые компании Китая - CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation - в перечень "спонсоров войны" из-за сотрудничества с Россией."Китай решительно выступает против внесения китайских предприятий в соответствующий список", - заявили в ведомстве.В МИД Китая указали, что" Пекин призывает Украину немедленно исправить свои ошибки и устранить негативное влияние".
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900156194.html
пекин
киев
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749227435_332:0:3052:2040_1920x0_80_0_0_c969aca77fd880c4eb80b1772eba7448.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пекин, киев, мид кнр, в мире, китай, china national petroleum corporation
Пекин, Киев, МИД КНР, В мире, Китай, China National Petroleum Corporation
Пекин резко выступил против решения Киева по списку "спонсоров войны"

Пекин выступил против внесения Киевом компаний КНР в список "спонсоров войны"

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ruКитайский чиновник
Китайский чиновник - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Китайский чиновник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 окт - РИА Новости. Китай решительно выступает против внесения Киевом китайских нефтегазовых компаний в список "спонсоров войны", призывает Украину немедленно исправить свои ошибки, заявили в среду РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.
Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) сообщило то том, что Киев внес три крупнейшие нефтегазовые компании Китая - CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation - в перечень "спонсоров войны" из-за сотрудничества с Россией.
"Китай решительно выступает против внесения китайских предприятий в соответствующий список", - заявили в ведомстве.
В МИД Китая указали, что" Пекин призывает Украину немедленно исправить свои ошибки и устранить негативное влияние".
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Украина внесла три нефтяные компании из Китая в перечень "спонсоров войны"
Вчера, 13:23
 
ПекинКиевМИД КНРВ миреКитайChina National Petroleum Corporation
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала