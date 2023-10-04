https://ria.ru/20231004/klopy-1900545457.html
В Бельгии обеспокоились возможным нашествием клопов из Франции
В Бельгии обеспокоились возможным нашествием клопов из Франции - РИА Новости, 04.10.2023
В Бельгии обеспокоились возможным нашествием клопов из Франции
Жители Бельгии, наблюдающие за борьбой с постельными клопами в соседней Франции, все чаще стали в профилактических и не только целях заказывать санитарную... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T20:32
2023-10-04T20:32
2023-10-04T20:32
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БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Жители Бельгии, наблюдающие за борьбой с постельными клопами в соседней Франции, все чаще стали в профилактических и не только целях заказывать санитарную обработку собственных жилищ от насекомых, однако эксперты утверждают, что пока нашествия клопов в королевстве опасаться не стоит. Как сообщил в среду телеканал RTC, в бельгийском Льеже компании, занимающиеся обработкой помещений от насекомых, включая клопов, в последнее время фиксируют 30% рост спроса на свои услуги. Компании, работающие в Брюсселе, говорят о том, что в день могут получать до шести-семи заявок на санитарную обработку. "Несмотря на определенный рост заражения жилищ клопами в Бельгии, реальных причин для беспокойства все же нет", - уверяют специалисты. При этом компании по борьбе с насекомыми отмечают, что спрос на обработку помещений от клопов в принципе растет в Бельгии уже несколько последних лет. "Этот феномен нарастает последние четыре-пять лет", - рассказал в эфире телеканала LN24 владелец одной из таких компаний. Специалисты предупреждают, что клопов в Бельгию, скорее всего, сейчас завозят в транспорте и в личных вещах приезжающие из Франции, а также "отпускники", возвращающиеся домой из-за границы. Между тем транспортные власти Бельгии отчитались о том, что в бельгийских поездах, автобусах, трамваях и метро, клопов на настоящее время не обнаружено, в том числе, из-за строгих санитарных правил и поскольку сидения изготовлены из пластика и кожи, в которых эти насекомые не живут. Однако бельгийские власти все же "проблему восприняли всерьез и продолжат сохранять бдительность".
https://ria.ru/20231003/klopy-1900199199.html
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бельгия, франция, льеж, в мире
Бельгия, Франция, Льеж, В мире
В Бельгии обеспокоились возможным нашествием клопов из Франции
Бельгийцы из-за нашествия клопов во Франции заказывают санобработку от насекомых
БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Жители Бельгии, наблюдающие за борьбой с постельными клопами в соседней Франции, все чаще стали в профилактических и не только целях заказывать санитарную обработку собственных жилищ от насекомых, однако эксперты утверждают, что пока нашествия клопов в королевстве опасаться не стоит.
Как сообщил в среду телеканал RTC, в бельгийском Льеже
компании, занимающиеся обработкой помещений от насекомых, включая клопов, в последнее время фиксируют 30% рост спроса на свои услуги. Компании, работающие в Брюсселе
, говорят о том, что в день могут получать до шести-семи заявок на санитарную обработку.
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"Несмотря на определенный рост заражения жилищ клопами в Бельгии, реальных причин для беспокойства все же нет", - уверяют специалисты. При этом компании по борьбе с насекомыми отмечают, что спрос на обработку помещений от клопов в принципе растет в Бельгии уже несколько последних лет. "Этот феномен нарастает последние четыре-пять лет", - рассказал в эфире телеканала LN24 владелец одной из таких компаний.
Специалисты предупреждают, что клопов в Бельгию, скорее всего, сейчас завозят в транспорте и в личных вещах приезжающие из Франции, а также "отпускники", возвращающиеся домой из-за границы.
Между тем транспортные власти Бельгии отчитались о том, что в бельгийских поездах, автобусах, трамваях и метро, клопов на настоящее время не обнаружено, в том числе, из-за строгих санитарных правил и поскольку сидения изготовлены из пластика и кожи, в которых эти насекомые не живут. Однако бельгийские власти все же "проблему восприняли всерьез и продолжат сохранять бдительность".
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