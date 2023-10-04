"Очко в его пользу". Клинтон сделала неожиданное заявление о Путине
Клинтон связала рост популярности российской позиции в мире с влиянием Путина
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Рост российского влияния в мире стал заслугой президента Владимира Путина, заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью телеканалу PBS News.
"Путин и его команда, которая занимается операциями по оказанию влияния как тайно, так и в открытую, хотят подорвать демократические устои и склонить политических лидеров на свою сторону. Думаю, что Путин во многом именно так видит свою роль. Когда я слышу, что люди пересказывают российские тезисы, впервые прозвучавшие на телеканале Russia Today или впервые появившиеся в речи российского чиновника, — это 1:0 в пользу Путина", — отметила она.
"Путин и его команда, которая занимается операциями по оказанию влияния как тайно, так и в открытую, хотят подорвать демократические устои и склонить политических лидеров на свою сторону. Думаю, что Путин во многом именно так видит свою роль. Когда я слышу, что люди пересказывают российские тезисы, впервые прозвучавшие на телеканале Russia Today или впервые появившиеся в речи российского чиновника, — это 1:0 в пользу Путина", — отметила она.
Клинтон убеждена, что идеологический и партийно-политический раскол нужно пережить, а большинство конгрессменов продолжают поддерживать Украину.
В конце минувшей недели конгресс согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку киевского режима. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.
В конце минувшей недели конгресс согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку киевского режима. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.
Сегодня на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признала: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число граждан США, выступающих за оказание Украине экономической поддержки, снизилось по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании.