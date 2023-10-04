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"Очко в его пользу". Клинтон сделала неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 04.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 04.10.2023 (обновлено: 21:05 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/klinton-1900546921.html
"Очко в его пользу". Клинтон сделала неожиданное заявление о Путине
"Очко в его пользу". Клинтон сделала неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 04.10.2023
"Очко в его пользу". Клинтон сделала неожиданное заявление о Путине
Рост российского влияния в мире стал заслугой президента Владимира Путина, заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью телеканалу PBS News."Путин РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T20:39
2023-10-04T21:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
хиллари клинтон
сша
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Рост российского влияния в мире стал заслугой президента Владимира Путина, заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью телеканалу PBS News."Путин и его команда, которая занимается операциями по оказанию влияния как тайно, так и в открытую, хотят подорвать демократические устои и склонить политических лидеров на свою сторону. Думаю, что Путин во многом именно так видит свою роль. Когда я слышу, что люди пересказывают российские тезисы, впервые прозвучавшие на телеканале Russia Today или впервые появившиеся в речи российского чиновника, — это 1:0 в пользу Путина", — отметила она. Клинтон убеждена, что идеологический и партийно-политический раскол нужно пережить, а большинство конгрессменов продолжают поддерживать Украину.В конце минувшей недели конгресс согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку киевского режима. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.Сегодня на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признала: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число граждан США, выступающих за оказание Украине экономической поддержки, снизилось по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании.
https://ria.ru/20231004/zelenskiy-1900544159.html
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в мире, россия, владимир путин, хиллари клинтон, сша, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Хиллари Клинтон, США, Украина, Вооруженные силы Украины
"Очко в его пользу". Клинтон сделала неожиданное заявление о Путине

Клинтон связала рост популярности российской позиции в мире с влиянием Путина

© AFP 2023 / MANDEL NGANБывший госсекретарь США Хиллари Клинтон
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Рост российского влияния в мире стал заслугой президента Владимира Путина, заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью телеканалу PBS News.

"Путин и его команда, которая занимается операциями по оказанию влияния как тайно, так и в открытую, хотят подорвать демократические устои и склонить политических лидеров на свою сторону. Думаю, что Путин во многом именно так видит свою роль. Когда я слышу, что люди пересказывают российские тезисы, впервые прозвучавшие на телеканале Russia Today или впервые появившиеся в речи российского чиновника, — это 1:0 в пользу Путина", — отметила она.
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Клинтон убеждена, что идеологический и партийно-политический раскол нужно пережить, а большинство конгрессменов продолжают поддерживать Украину.

В конце минувшей недели конгресс согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку киевского режима. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.
Сегодня на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признала: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число граждан США, выступающих за оказание Украине экономической поддержки, снизилось по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинХиллари КлинтонСШАУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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