Рейтинг@Mail.ru
Основателя группы "Земляне" наградили Георгиевским крестом ДНР - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:59 04.10.2023 (обновлено: 12:35 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/kiselev-1900377068.html
Основателя группы "Земляне" наградили Георгиевским крестом ДНР
Основателя группы "Земляне" наградили Георгиевским крестом ДНР - РИА Новости, 04.10.2023
Основателя группы "Земляне" наградили Георгиевским крестом ДНР
Музыкального продюсера и основателя группы "Земляне" Владимира Киселева наградили Георгиевским крестом ДНР, сообщили в пресс-службе "Русской Медиагруппы". РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:59
2023-10-04T12:35
шоубиз
донецкая народная республика
"русская медиагруппа"
новости шоу-бизнеса
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900383232_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_9b0d7751869a0172719880182d1c65f8.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Музыкального продюсера и основателя группы "Земляне" Владимира Киселева наградили Георгиевским крестом ДНР, сообщили в пресс-службе "Русской Медиагруппы". &quot;Владимир Киселев удостоен награды &quot;за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, за бескорыстную гуманитарную помощь народу на освобожденных территориях, за величайшую добродетель и мудрость в своих деяниях и безусловную преданность Российской Федерации&quot;, — говорится в релизе.Отмечается, что Киселев поддерживает военнослужащих с самого начала специальной военной операции, им был учрежден патриотический марафон в поддержку бойцов. На нем ведущие российские артисты побывали в ЛНР, ДНР, Херсоне и Мелитополе. Продюсер также предложил премировать бойцов, уничтоживших тяжелую бронетехнику западного производства в зоне СВО.
https://ria.ru/20230814/deti-1889936420.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900383232_0:0:840:629_1920x0_80_0_0_515dabb56f157eeecaea776b833985d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, "русская медиагруппа", новости шоу-бизнеса, луганская народная республика
Шоубиз, Донецкая Народная Республика, "Русская медиагруппа", Новости шоу-бизнеса, Луганская Народная Республика
Основателя группы "Земляне" наградили Георгиевским крестом ДНР

Основателя "Землян" Владимира Киселева наградили Георгиевским крестом ДНР

© Фото : Пресс-служба "Русской Медиагруппы"Музыкальный продюсер и основатель группы "Земляне" Владимир Киселев на награждении Георгиевским крестом ДНР
Музыкальный продюсер и основатель группы Земляне Владимир Киселев на награждении Георгиевским крестом ДНР - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : Пресс-служба "Русской Медиагруппы"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Музыкального продюсера и основателя группы "Земляне" Владимира Киселева наградили Георгиевским крестом ДНР, сообщили в пресс-службе "Русской Медиагруппы".
«

"Владимир Киселев удостоен награды "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, за бескорыстную гуманитарную помощь народу на освобожденных территориях, за величайшую добродетель и мудрость в своих деяниях и безусловную преданность Российской Федерации", — говорится в релизе.

Отмечается, что Киселев поддерживает военнослужащих с самого начала специальной военной операции, им был учрежден патриотический марафон в поддержку бойцов. На нем ведущие российские артисты побывали в ЛНР, ДНР, Херсоне и Мелитополе.
Продюсер также предложил премировать бойцов, уничтоживших тяжелую бронетехнику западного производства в зоне СВО.
Экскурсия на Русское радио
"Русская Медиагруппа" устроила экскурсию для детей из Донецка
14 августа, 13:03
 
ШоубизДонецкая Народная Республика"Русская медиагруппа"Новости шоу-бизнесаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала