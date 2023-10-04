https://ria.ru/20231004/kiselev-1900377068.html

Основателя группы "Земляне" наградили Георгиевским крестом ДНР

Основателя группы "Земляне" наградили Георгиевским крестом ДНР - РИА Новости, 04.10.2023

Основателя группы "Земляне" наградили Георгиевским крестом ДНР

Музыкального продюсера и основателя группы "Земляне" Владимира Киселева наградили Георгиевским крестом ДНР, сообщили в пресс-службе "Русской Медиагруппы". РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T11:59

2023-10-04T11:59

2023-10-04T12:35

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Музыкального продюсера и основателя группы "Земляне" Владимира Киселева наградили Георгиевским крестом ДНР, сообщили в пресс-службе "Русской Медиагруппы". "Владимир Киселев удостоен награды "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, за бескорыстную гуманитарную помощь народу на освобожденных территориях, за величайшую добродетель и мудрость в своих деяниях и безусловную преданность Российской Федерации", — говорится в релизе.Отмечается, что Киселев поддерживает военнослужащих с самого начала специальной военной операции, им был учрежден патриотический марафон в поддержку бойцов. На нем ведущие российские артисты побывали в ЛНР, ДНР, Херсоне и Мелитополе. Продюсер также предложил премировать бойцов, уничтоживших тяжелую бронетехнику западного производства в зоне СВО.

https://ria.ru/20230814/deti-1889936420.html

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донецкая народная республика, "русская медиагруппа", новости шоу-бизнеса, луганская народная республика