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В фильме "Письмо Деду Морозу" сыграют Охлобыстин и Асмус - РИА Новости, 04.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:46 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/kino-1900407323.html
В фильме "Письмо Деду Морозу" сыграют Охлобыстин и Асмус
В фильме "Письмо Деду Морозу" сыграют Охлобыстин и Асмус - РИА Новости, 04.10.2023
В фильме "Письмо Деду Морозу" сыграют Охлобыстин и Асмус
В новогоднем блокбастере Киностудии имени Горького "Письмо Деду Морозу" сыграют Иван Охлобыстин и Кристина Асмус, сообщили в пресс-службе киностудии. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:46
2023-10-04T12:46
культура
иван охлобыстин
дед мороз
кристина асмус
кино и сериалы
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В новогоднем блокбастере Киностудии имени Горького "Письмо Деду Морозу" сыграют Иван Охлобыстин и Кристина Асмус, сообщили в пресс-службе киностудии. &quot;Киностудия имени Максима Горького готовится к съемкам масштабного игрового проекта &quot;Письмо Деду Морозу&quot;, в котором будет множество анимационных персонажей – оживших игрушек и воображаемых существ. Принять участие в проекте уже согласились звезды российского экрана Иван Охлобыстин и Кристина Асмус&quot;, - говорится в сообщении.По словам генерального продюсера продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лики Бланк, Охлобыстин сделает образ отца главного героя ярким и ироничным, а "сказочная Кристина Асмус эффектно сыграет бывшую супругу героя". В семейном новогоднем фильме воплотятся в реальность детские мечты почти сорокалетнего мужчины, а вместе с ними и детские обиды на отца. По сюжету, в жизни юриста Петра Безуглова нет места фантазиям. Его жизнь - одни сплошные правила, которые он неукоснительно соблюдает. Однажды его сын Ванечка находит письма, которые Петя в детстве писал Деду Морозу, и опускает их в новогодний почтовый ящик. Утром все детские желания Безуглова начинают сбываться, и в опасности оказываются не только сам Петр, но и его семья и, возможно, весь мир. Охлобыстин отметил, что ему предстоит сыграть обычного человека, который попал в новогоднюю сказку. &quot;Мой герой – человек влиятельный, начальствующий чин. Привык, что ему подчиняются. Но, тем не менее, ему удается сжиться с наступившей сказкой. Я должен сыграть обычного человека, оказавшегося в сказочной ситуации со всеми прилагающимися недоумениями, удивлениями и реакциями&quot;, – поделился актер, слова которого цитирует пресс-служба.Съемки будут проходить весной 2024 года. Режиссером фильма выступит Кирилл Кузин.
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7 495 645-6601
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иван охлобыстин, дед мороз, кристина асмус, кино и сериалы
Культура, Иван Охлобыстин, Дед Мороз, Кристина Асмус, Кино и сериалы
В фильме "Письмо Деду Морозу" сыграют Охлобыстин и Асмус

В новогоднем фильме "Письмо Деду Морозу" сыграют Охлобыстин и Асмус

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИван Охлобыстин
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В новогоднем блокбастере Киностудии имени Горького "Письмо Деду Морозу" сыграют Иван Охлобыстин и Кристина Асмус, сообщили в пресс-службе киностудии.
«

"Киностудия имени Максима Горького готовится к съемкам масштабного игрового проекта "Письмо Деду Морозу", в котором будет множество анимационных персонажей – оживших игрушек и воображаемых существ. Принять участие в проекте уже согласились звезды российского экрана Иван Охлобыстин и Кристина Асмус", - говорится в сообщении.

По словам генерального продюсера продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лики Бланк, Охлобыстин сделает образ отца главного героя ярким и ироничным, а "сказочная Кристина Асмус эффектно сыграет бывшую супругу героя".
В семейном новогоднем фильме воплотятся в реальность детские мечты почти сорокалетнего мужчины, а вместе с ними и детские обиды на отца.
По сюжету, в жизни юриста Петра Безуглова нет места фантазиям. Его жизнь - одни сплошные правила, которые он неукоснительно соблюдает. Однажды его сын Ванечка находит письма, которые Петя в детстве писал Деду Морозу, и опускает их в новогодний почтовый ящик. Утром все детские желания Безуглова начинают сбываться, и в опасности оказываются не только сам Петр, но и его семья и, возможно, весь мир.
Охлобыстин отметил, что ему предстоит сыграть обычного человека, который попал в новогоднюю сказку.
«

"Мой герой – человек влиятельный, начальствующий чин. Привык, что ему подчиняются. Но, тем не менее, ему удается сжиться с наступившей сказкой. Я должен сыграть обычного человека, оказавшегося в сказочной ситуации со всеми прилагающимися недоумениями, удивлениями и реакциями", – поделился актер, слова которого цитирует пресс-служба.

Съемки будут проходить весной 2024 года. Режиссером фильма выступит Кирилл Кузин.
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КультураИван ОхлобыстинДед МорозКристина АсмусКино и сериалы
 
 
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