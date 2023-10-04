https://ria.ru/20231004/kino-1900407323.html

В фильме "Письмо Деду Морозу" сыграют Охлобыстин и Асмус

В фильме "Письмо Деду Морозу" сыграют Охлобыстин и Асмус - РИА Новости, 04.10.2023

В фильме "Письмо Деду Морозу" сыграют Охлобыстин и Асмус

В новогоднем блокбастере Киностудии имени Горького "Письмо Деду Морозу" сыграют Иван Охлобыстин и Кристина Асмус, сообщили в пресс-службе киностудии. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:46

2023-10-04T12:46

2023-10-04T12:46

культура

иван охлобыстин

дед мороз

кристина асмус

кино и сериалы

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В новогоднем блокбастере Киностудии имени Горького "Письмо Деду Морозу" сыграют Иван Охлобыстин и Кристина Асмус, сообщили в пресс-службе киностудии. "Киностудия имени Максима Горького готовится к съемкам масштабного игрового проекта "Письмо Деду Морозу", в котором будет множество анимационных персонажей – оживших игрушек и воображаемых существ. Принять участие в проекте уже согласились звезды российского экрана Иван Охлобыстин и Кристина Асмус", - говорится в сообщении.По словам генерального продюсера продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лики Бланк, Охлобыстин сделает образ отца главного героя ярким и ироничным, а "сказочная Кристина Асмус эффектно сыграет бывшую супругу героя". В семейном новогоднем фильме воплотятся в реальность детские мечты почти сорокалетнего мужчины, а вместе с ними и детские обиды на отца. По сюжету, в жизни юриста Петра Безуглова нет места фантазиям. Его жизнь - одни сплошные правила, которые он неукоснительно соблюдает. Однажды его сын Ванечка находит письма, которые Петя в детстве писал Деду Морозу, и опускает их в новогодний почтовый ящик. Утром все детские желания Безуглова начинают сбываться, и в опасности оказываются не только сам Петр, но и его семья и, возможно, весь мир. Охлобыстин отметил, что ему предстоит сыграть обычного человека, который попал в новогоднюю сказку. "Мой герой – человек влиятельный, начальствующий чин. Привык, что ему подчиняются. Но, тем не менее, ему удается сжиться с наступившей сказкой. Я должен сыграть обычного человека, оказавшегося в сказочной ситуации со всеми прилагающимися недоумениями, удивлениями и реакциями", – поделился актер, слова которого цитирует пресс-служба.Съемки будут проходить весной 2024 года. Режиссером фильма выступит Кирилл Кузин.

https://ria.ru/20230824/knigi-1892058378.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

иван охлобыстин, дед мороз, кристина асмус, кино и сериалы