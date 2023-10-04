https://ria.ru/20231004/kiev-1900316468.html

США уходят. В Киеве раскрыли скорое будущее Украины

США уходят. В Киеве раскрыли скорое будущее Украины - РИА Новости, 04.10.2023

США уходят. В Киеве раскрыли скорое будущее Украины

США, как главные спонсоры Украины, перестанут ей помогать, а их позиция станет более жесткой по мере приближения президентских выборов — такое мнение высказал... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T03:57

2023-10-04T03:57

2023-10-04T09:25

специальная военная операция на украине

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олег соскин

джо байден

вооруженные силы украины

киев

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. США, как главные спонсоры Украины, перестанут ей помогать, а их позиция станет более жесткой по мере приближения президентских выборов — такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Главный донор, США, которые все давали, сейчас практически полностью с этого направления уходят. Чем ближе будут президентские выборы, тем все более жестко они будут настроены против Украины", — сказал он.По мнению Соскина, Запад поставляет критически мало боеприпасов, а отсутствие необходимых вооружений уже сейчас не позволяет ВСУ добиться какого-либо результата на фронте."Нет оружия. Не будет боеприпасов, ничего не будет. Те крохи, которые сейчас дает Запад, пусть оставит себе", — добавил аналитик.По словам Соскина, украинцам не только не хватает материальных средств, у них нет и духовной готовности совершить прорыв. Совокупность этих факторов наряду со снижением международной поддержки приводит к тому, что "на фронте все стоит", заключил он.В конце прошлой недели конгресс США согласовал временный бюджет, предотвратив перебои в финансировании правительства. В документ не вошла помощь Украине. Кроме того, 1 октября истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.

https://ria.ru/20231004/vosstanie-1900311359.html

https://ria.ru/20231004/otchayanie-1900320177.html

сша

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в мире, сша, украина, олег соскин, джо байден, вооруженные силы украины, киев