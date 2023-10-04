https://ria.ru/20231004/kibergramotnost-1900233964.html

Beeline cloud повысит киберграмотность сотрудников российских компаний

Beeline cloud повысит киберграмотность сотрудников российских компаний - РИА Новости, 04.10.2023

Beeline cloud повысит киберграмотность сотрудников российских компаний

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) представил платформу Cloud Security Awareness (SA) (тестирование и обучение... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T10:00

2023-10-04T10:00

2023-10-04T10:34

технологии

билайн

вымпелком

кибербезопасность

грамотность

it-компании

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) представил платформу Cloud Security Awareness (SA) (тестирование и обучение сотрудников основам информационной безопасности), которая создана для повышения уровня осведомленности сотрудников и уменьшение количества инцидентов в области информационной безопасности, сообщает пресс-служба компании.Сотрудники смогут проверить свои знания до обучения правилам киберграмотности, а после пройти контрольную проверку практических навыков. Услуга Cloud SA позволяет создавать учебные фишинговые атаки. Платформа предоставляет возможность получить подробный отчет о прохождении тестирования, а также автоматически назначать сотрудникам курсы в зависимости от полученных результатов, говорится в сообщении.Защита и обучение персонала позволят выстроить надежную основу для построения системы кибербезопасности и внедрения системы менеджмента информационной безопасности. Эффективная работа с персоналом, обучение по ключевым вопросам и использование системы Cloud Security Awareness позволит значительно снизить риск успешности фишинговых атак на организации и целевых атак на сотрудников или целые отделы внутри компании без вложения в системы, требующие сложной интеграции и высоких затрат на закупку лицензий.Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pUmpHM3RGX

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, билайн, вымпелком, кибербезопасность, грамотность, it-компании