https://ria.ru/20231004/kibergramotnost-1900233964.html
Beeline cloud повысит киберграмотность сотрудников российских компаний
Beeline cloud повысит киберграмотность сотрудников российских компаний - РИА Новости, 04.10.2023
Beeline cloud повысит киберграмотность сотрудников российских компаний
Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) представил платформу Cloud Security Awareness (SA) (тестирование и обучение... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T10:00
2023-10-04T10:00
2023-10-04T10:34
технологии
билайн
вымпелком
кибербезопасность
грамотность
it-компании
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) представил платформу Cloud Security Awareness (SA) (тестирование и обучение сотрудников основам информационной безопасности), которая создана для повышения уровня осведомленности сотрудников и уменьшение количества инцидентов в области информационной безопасности, сообщает пресс-служба компании.Сотрудники смогут проверить свои знания до обучения правилам киберграмотности, а после пройти контрольную проверку практических навыков. Услуга Cloud SA позволяет создавать учебные фишинговые атаки. Платформа предоставляет возможность получить подробный отчет о прохождении тестирования, а также автоматически назначать сотрудникам курсы в зависимости от полученных результатов, говорится в сообщении.Защита и обучение персонала позволят выстроить надежную основу для построения системы кибербезопасности и внедрения системы менеджмента информационной безопасности. Эффективная работа с персоналом, обучение по ключевым вопросам и использование системы Cloud Security Awareness позволит значительно снизить риск успешности фишинговых атак на организации и целевых атак на сотрудников или целые отделы внутри компании без вложения в системы, требующие сложной интеграции и высоких затрат на закупку лицензий.Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pUmpHM3RGX
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, билайн, вымпелком, кибербезопасность, грамотность, it-компании
Технологии, Билайн, ВымпелКом, Кибербезопасность, грамотность, IT-компании
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) представил платформу Cloud Security Awareness (SA) (тестирование и обучение сотрудников основам информационной безопасности), которая создана для повышения уровня осведомленности сотрудников и уменьшение количества инцидентов в области информационной безопасности, сообщает пресс-служба компании.
Сотрудники смогут проверить свои знания до обучения правилам киберграмотности, а после пройти контрольную проверку практических навыков. Услуга Cloud SA позволяет создавать учебные фишинговые атаки. Платформа предоставляет возможность получить подробный отчет о прохождении тестирования, а также автоматически назначать сотрудникам курсы в зависимости от полученных результатов, говорится в сообщении.
Защита и обучение персонала позволят выстроить надежную основу для построения системы кибербезопасности
и внедрения системы менеджмента информационной безопасности. Эффективная работа с персоналом, обучение по ключевым вопросам и использование системы Cloud Security Awareness позволит значительно снизить риск успешности фишинговых атак на организации и целевых атак на сотрудников или целые отделы внутри компании без вложения в системы, требующие сложной интеграции и высоких затрат на закупку лицензий.
Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pUmpHM3RGX