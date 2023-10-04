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Ученый из МИФИ объяснила присуждение Нобелевской премии Алексею Екимову - РИА Новости, 04.10.2023
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Наука
 
17:22 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/khimiya-1900500116.html
Ученый из МИФИ объяснила присуждение Нобелевской премии Алексею Екимову
Ученый из МИФИ объяснила присуждение Нобелевской премии Алексею Екимову - РИА Новости, 04.10.2023
Ученый из МИФИ объяснила присуждение Нобелевской премии Алексею Екимову
Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук присудил премию по химии за открытие квантовых точек троим ученым — выходцу из СССР Алексею Екимову,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:22
2023-10-04T17:22
наука
нобелевская премия по химии 
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
ссср
технологии
физика
химия
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук присудил премию по химии за открытие квантовых точек троим ученым — выходцу из СССР Алексею Екимову, американцам Луису Брюсу и Мунги Бавенди."За последние пару десятков лет квантовые точки стали не только популярным объектом исследования, но и получили практическое применение в светоизлучающих и фотовольтаических устройствах, оптических хемосенсорах и фотонных наноструктурах", — комментирует доцент кафедры физики конденсированных сред Института нанотехнологий в элестронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ, кандидат химических наук Александра Фрейдзон.Существование квантовых объектов, таких как ямы, проволочки, точки, следует из решения уравнения Шрёдингера при изменении граничных условий, отмечает ученый. "При ограничении в одном направлении получается квантовая яма, в двух — квантовый провод, а в трех — квантовая точка. Нобелевская премия по физике 2000 года присуждена российскому ученому Жоресу Ивановичу Алферову за полупроводниковые гетероструктуры, в которых могут проявляться эффекты квантовых ям", — поясняет Фрейдзон.Однако, по словам исследовательницы из МИФИ, нанообъекты сами по себе нестабильны, их требуется каким-то образом стабилизировать. "Без этого наночастицы слипаются между собой", — добавляет она.Решение нашел в начале 1980-х ученый из Ленинграда Алексей Екимов, который стабилизировал частицы хлорида меди в стекле и показал, что цвет получившегося стекла обусловлен размером наночастиц."Другие два лауреата работали с наночастицами, свободно плавающими в растворе. Для этого их поверхность необходимо было стабилизировать. А поскольку оптические свойства наночастиц зависят от их размера, то критически важно уметь контролировать их размер", — говорит Александра Фрейдзон.Таким образом, заключает исследовательница, нобелевская премия вручена за получение важного и полезного объекта — наночастиц с оптическими свойствами, зависящими от размера (квантовых точек), способ стабилизации их поверхности, и способ получения частиц заданного размера.
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нобелевская премия по химии , национальный исследовательский ядерный университет "мифи", ссср, технологии, физика, химия
Наука, Нобелевская премия по химии , Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", СССР, Технологии, Физика, Химия
Ученый из МИФИ объяснила присуждение Нобелевской премии Алексею Екимову

Нобелевская премия вручена за синтез стабильных квантовых точек

© Фото : Los Alamos National LaboratoryКвантовые точки
Квантовые точки - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : Los Alamos National Laboratory
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук присудил премию по химии за открытие квантовых точек троим ученым — выходцу из СССР Алексею Екимову, американцам Луису Брюсу и Мунги Бавенди.
"За последние пару десятков лет квантовые точки стали не только популярным объектом исследования, но и получили практическое применение в светоизлучающих и фотовольтаических устройствах, оптических хемосенсорах и фотонных наноструктурах", — комментирует доцент кафедры физики конденсированных сред Института нанотехнологий в элестронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ, кандидат химических наук Александра Фрейдзон.
Существование квантовых объектов, таких как ямы, проволочки, точки, следует из решения уравнения Шрёдингера при изменении граничных условий, отмечает ученый. "При ограничении в одном направлении получается квантовая яма, в двух — квантовый провод, а в трех — квантовая точка. Нобелевская премия по физике 2000 года присуждена российскому ученому Жоресу Ивановичу Алферову за полупроводниковые гетероструктуры, в которых могут проявляться эффекты квантовых ям", — поясняет Фрейдзон.
Однако, по словам исследовательницы из МИФИ, нанообъекты сами по себе нестабильны, их требуется каким-то образом стабилизировать. "Без этого наночастицы слипаются между собой", — добавляет она.
Решение нашел в начале 1980-х ученый из Ленинграда Алексей Екимов, который стабилизировал частицы хлорида меди в стекле и показал, что цвет получившегося стекла обусловлен размером наночастиц.
"Другие два лауреата работали с наночастицами, свободно плавающими в растворе. Для этого их поверхность необходимо было стабилизировать. А поскольку оптические свойства наночастиц зависят от их размера, то критически важно уметь контролировать их размер", — говорит Александра Фрейдзон.
Таким образом, заключает исследовательница, нобелевская премия вручена за получение важного и полезного объекта — наночастиц с оптическими свойствами, зависящими от размера (квантовых точек), способ стабилизации их поверхности, и способ получения частиц заданного размера.
 
НаукаНобелевская премия по химии Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"СССРТехнологииФизикаХимия
 
 
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