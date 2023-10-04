https://ria.ru/20231004/karies-1900430604.html

Россиянину потребовалась операция на сердце из-за кариеса

Россиянину потребовалась операция на сердце из-за кариеса - РИА Новости, 04.10.2023

Россиянину потребовалась операция на сердце из-за кариеса

Невылеченный вовремя кариес стал причиной серьезного поражения сердца у жителя Кировской области, которому понадобилась замена клапана аорты, сообщает минздрав... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T13:46

2023-10-04T13:46

2023-10-04T13:46

кировская область

киров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Невылеченный вовремя кариес стал причиной серьезного поражения сердца у жителя Кировской области, которому понадобилась замена клапана аорты, сообщает минздрав региона. Сорокалетний мужчина поступил в Центр кардиологии и неврологии в Кирове с тяжелой недостаточностью аортального клапана и снижением сократимости миокарда левого желудочка сердца – изменениями, нехарактерными для молодого человека. "Пациент был госпитализирован с подозрением на инфекционный эндокардит - воспалительное заболевание клапанного аппарата сердца. По результатам проведенных анализов в крови было выявлено повышение воспалительных маркеров. В ходе дальнейшего диагностического поиска была обнаружена достаточно неожиданная причина. Пациент в течение нескольких лет не обращал внимания на здоровье своих зубов, не обращался к стоматологам. Что и привело к поражению сердца", - говорится в сообщении. По словам главного стоматолога региона Ирины Халявиной, наличие в полости рта большого количества кариозно разрушенных зубов, налета и изношенных зубных коронок может системно повлиять на весь организм. Когда человек здоров, то наличие стрептококков, стафилококков, грибов типа кандида не представляют опасности, потому что слизистая полости рта составляет хороший барьер. "В противном случае бактерии вызывают воспаление пародонта, проникают в органы человеческого организма, и первой от этого "вторжения" страдает кровеносная система. Главным органом-мишенью является миокард, то есть сердце, вторым – почки", - пояснила врач. После проведения стоматологического лечения, в том числе удаления разрушенных кариесом зубов, состояние пациента улучшилось. Однако изменения в сердце были необратимы. Кировские кардиологи провели операцию на сердце – протезирование аортального клапана. "Операция имела успех, пациент выписан", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220320/zuby-1779097042.html

https://ria.ru/20230110/gibdd-1843823820.html

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кировская область, киров