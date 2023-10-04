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Канада выдала более десятка разрешений на обход санкций против России - РИА Новости, 04.10.2023
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18:29 04.10.2023 (обновлено: 18:30 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/kanada-1900518202.html
Канада выдала более десятка разрешений на обход санкций против России
Канада выдала более десятка разрешений на обход санкций против России - РИА Новости, 04.10.2023
Канада выдала более десятка разрешений на обход санкций против России
Канадские власти с 2022 года выдали местным компаниям более десятка специальных разрешений на обход санкций в отношении РФ, сообщает газета Devoir со ссылкой на РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:29
2023-10-04T18:30
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Канадские власти с 2022 года выдали местным компаниям более десятка специальных разрешений на обход санкций в отношении РФ, сообщает газета Devoir со ссылкой на анализ федеральных данных о международной торговле, МИД Канады признал существование подобных разрешений. "Канадское правительство выдало более десятка специальных разрешений, позволяющих канадским компаниям обойти экономические санкции, которое оно само ввело против Москвы после начала... войны на Украине", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что эти разрешения способствовали экспорту оборудования и материалов, связанных с производством оружия и добычей нефти и полезных ископаемых. Ряду канадских компаний в свою очередь разрешили импортировать российские предметы роскоши, а также продукцию, которую используют для строительства, геологоразведки и добычи. Сумма канадского экспорта по разрешениям с марта 2022 года достигла 2,8 миллиона канадских долларов (2,04 миллиона долларов США), а импорта за этот же период - 47 миллионов канадских долларов (34,17 миллиона долларов США). Министерство иностранных дел Канады не уточнило их точное количество подобных разрешений, а также причины их выдачи.
https://ria.ru/20230926/kanada-1898697209.html
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канада, сша, россия, в мире
Канада, США, Россия, В мире
Канада выдала более десятка разрешений на обход санкций против России

Devoir: Канада выдала фирмам более десятка разрешений на обход санкций против РФ

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТоронто
Торонто - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Торонто. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Канадские власти с 2022 года выдали местным компаниям более десятка специальных разрешений на обход санкций в отношении РФ, сообщает газета Devoir со ссылкой на анализ федеральных данных о международной торговле, МИД Канады признал существование подобных разрешений.
"Канадское правительство выдало более десятка специальных разрешений, позволяющих канадским компаниям обойти экономические санкции, которое оно само ввело против Москвы после начала... войны на Украине", - говорится в сообщении издания.
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Отмечается, что эти разрешения способствовали экспорту оборудования и материалов, связанных с производством оружия и добычей нефти и полезных ископаемых. Ряду канадских компаний в свою очередь разрешили импортировать российские предметы роскоши, а также продукцию, которую используют для строительства, геологоразведки и добычи.
Сумма канадского экспорта по разрешениям с марта 2022 года достигла 2,8 миллиона канадских долларов (2,04 миллиона долларов США), а импорта за этот же период - 47 миллионов канадских долларов (34,17 миллиона долларов США).
Министерство иностранных дел Канады не уточнило их точное количество подобных разрешений, а также причины их выдачи.
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