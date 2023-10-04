https://ria.ru/20231004/kaluga-1900505112.html

В Калуге откажутся от паркоматов, которые перестали работать из-за санкций

В Калуге откажутся от паркоматов, которые перестали работать из-за санкций - РИА Новости, 04.10.2023

В Калуге откажутся от паркоматов, которые перестали работать из-за санкций

Власти Калуги откажутся от паркоматов, которые перестали работать из-за прекращения поддержки программного обеспечения в связи с санкциями, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T17:38

2023-10-04T17:38

2023-10-04T17:38

калужская область

калуга

общество

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Власти Калуги откажутся от паркоматов, которые перестали работать из-за прекращения поддержки программного обеспечения в связи с санкциями, сообщил РИА Новости представитель городской управы Калуги. Служба единого заказа городского хозяйства Калуги отметила на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что из-за международных санкций в Калуге на улице Суворова, зона 304, перестали работать паркоматы платной парковки. Компания-производитель парковочного оборудования уведомила о прекращении поддержки программного обеспечения. Автомобилистов попросили пользоваться другими способами оплаты. Представитель городской управы пояснил РИА Новости, что парковка на Суворова – это четверть всех платных парковочных мест в городе, оставшиеся 75% паркоматов успешно работают. "Улица Суворова - последний этап расширения парковочного пространства, в 2019 году его осуществили и решили использовать другого дистрибьютора и другое ПО, которое оказалось шведским. На других парковках оплатить пока можно, так как там используется другое ПО", - сказал собеседник агентства. По наблюдениям городских властей, автомобилисты всё меньше пользуются паркоматами. "И мы их поощряем, расширяя возможности по оплате разными способами", - подчеркнул представитель управы. По его словам, стратегия города - постепенный отказ от паркоматов в принципе, и в первую очередь это произойдет на улице Суворова. "Они слишком дорогие и неудобные в использовании. Большинство пользователей платят иначе - через приложение, на сайте, с помощью смс на короткий номер, через приложение Сбера и так далее. Но благодаря санкциям отказ от паркоматов пойдет немного быстрее. Предварительно - планируем демонтировать их вовсе в следующем году, но пока бюджет не принят", - пояснил представитель городской управы. В РФ заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231003/sanktsii-1900066444.html

https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html

калуга

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

калуга, общество, санкции в отношении россии, реакция на санкции